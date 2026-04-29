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TOQUE DE COR

Maquiagem anos 80: azul e lilás voltam com tudo em looks modernos

Tons antes considerados ousados ganham leituras atuais e versáteis; veja como incorporar a tendência na sua rotina de beleza sem exageros

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
29/04/2026 15:33

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Maquiagem anos 80: azul e lilás voltam com tudo em looks modernos
Maquiagens com tons de azul e lilás resgatam a estética dos anos 80, apresentando pontos de cor estratégicos e modernos crédito: FreePik / Pinterest

A nostalgia dos anos 80 invade o nécessaire de beleza em 2026, trazendo de volta cores vibrantes que marcaram a década. O azul e o lilás, antes sinônimos de ousadia máxima, retornam em versões repaginadas, provando que é possível adotar a tendência com sofisticação e modernidade. Esqueça os acabamentos exageradamente cintilantes e blocados; a proposta atual é usar os tons como pontos de cor estratégicos.

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Como incorporar as cores na rotina

Para quem deseja experimentar a tendência de forma sutil, existem diversas maneiras de integrar o azul e o lilás no visual diário sem cometer exageros:

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  • Delineado gráfico: Troque o clássico delineador preto por um azul-cobalto ou lilás-pastel. Um traço fino e preciso já moderniza o look instantaneamente.

  • Ponto de luz: Use uma sombra colorida apenas no canto interno dos olhos para um toque de cor inesperado e iluminado.

  • Esfumado suave: Aplique uma sombra lilás ou azul-claro rente aos cílios inferiores para um esfumado delicado e diferente.

  • Equilíbrio é tudo: Ao optar por olhos coloridos, mantenha o resto da maquiagem mais neutro, com uma pele bem-preparada e lábios em tom nude ou com gloss.

Para um visual mais ousado

Se a intenção é abraçar a estética oitentista com mais intensidade, combine as cores e explore diferentes texturas. Uma sombra azul aplicada em toda a pálpebra móvel, finalizada com um toque de lilás no centro para criar dimensão, resulta em um look poderoso para eventos noturnos. Máscaras de cílios coloridas também são uma ótima pedida para sair do óbvio com estilo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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