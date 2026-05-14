Sheglam chega ao Brasil com maquiagens virais e preços acessíveis

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Sheglam, marca de maquiagem fundada por Sylvia Fu sob o Grupo Shein, oficializa sua chegada ao mercado brasileiro a partir de junho. O movimento insere o país na estratégia de um portfólio que combina tecnologia cosmética com preços competitivos. Consolidada no ambiente digital, a marca inicia sua entrada no varejo físico para ampliar o acesso aos produtos.

Fenômeno nas redes sociais, especialmente no TikTok, a Sheglam é uma referência de consumo para a Geração Z e os Millennials. A marca chega ao Brasil com uma seleção de 150 produtos que são best-sellers nacional e globalmente. Entre os destaques estão o Color Bloom Liquid Blush, conhecido pela alta pigmentação, e o Good Grip Hydrating Primer, que promete longa duração.

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O portfólio inicial também inclui bases de alta cobertura, pós com efeito blur para controle de oleosidade e itens multifuncionais que integram benefícios de skincare. Na categoria de lábios, há glosses e lip plumpers com efeito volumizador. Produtos para olhos e sobrancelhas apostam na praticidade com acabamento profissional.

Os preços partem de R$ 29,90, reforçando a proposta da marca de entregar alta performance com acessibilidade. Criada para acompanhar as novas gerações, a Sheglam desenvolve produtos a partir dos desejos do consumidor digital, antecipando tendências que surgem nas redes.

Presente em mais de 150 países, a marca acumula bilhões de visualizações nas redes sociais. No Brasil, a estratégia unirá a força do on-line com a expansão para o varejo físico, incluindo distribuição em lojas de beleza, redes de departamento e farmácias em diversas regiões.

Melissa Pagliato, diretora de marketing da Bim Distribuidora, responsável pela operação no país, explica que o foco será o desenvolvimento do canal off-line. “O consumidor brasileiro é altamente engajado com tendências, valoriza inovação e tem forte conexão com o universo de influenciadores. Ao mesmo tempo, busca produtos de alta performance com preço acessível, exatamente o que orienta a proposta da Sheglam”, afirma.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.