Ruby Kisses lança blush de ‘massinha’ e iluminador glass skin

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Ruby Kisses ampliou o portfólio de maquiagem com dois produtos que acompanham algumas das maiores tendências da beleza atual. O primeiro é o Melon Pop Bouncy Blush & Lip, um blush multifuncional com textura "bouncy", que transita entre creme e pó. O outro é o Diamond Pop, um iluminador líquido desenvolvido para entregar brilho intenso e de longa duração.

O blush aposta em uma proposta sensorial diferenciada com acabamento naturalmente corado, O iluminador mira o público que busca um glow marcante, resistente e inspirado na estética da pele luminosa que domina as redes sociais.

O Estado de Minas recebeu e testou os dois produtos e detalha tudo a seguir.

Melon Pop Bouncy Blush & Lip:

Cores do Blush e Lips Bouncy Melon Pop, da Ruby Kisses Divulgação/Ruby Kisses

O Melon Pop é uma linha que já existe na Ruby Kisses, mas que agora explora uma categoria ainda rara no Brasil: a dos chamados bouncy blushes. A textura lembra uma massinha escolar, bem macia e elástica. O produto amassa ao toque.

A aparência é cremosa, mas é surpreendentemente seco e aveludado ao toque. Disponível em seis tonalidades — Peach Pop, Blonzy Pop, Mauve Pop, Rosy Pop, Pink Pop e Wine Pop — o produto pode ser usado tanto nas bochechas quanto nos lábios, funcionando como um item multifuncional para quem gosta de maquiagens rápidas e práticas.

A composição chama atenção pela combinação de silicones, elastômeros e partículas que criam um efeito soft focus. Ingredientes como sílica, nitreto de boro e polímeros de silicone ajudam a controlar a oleosidade, suavizar a aparência dos poros e proporcionar aquele acabamento aveludado. A pele fica com aparência filtrada e com um bonito blur.

Apesar da textura cremosa, o produto assenta como um pó leve, sem deixar sensação pegajosa. A fórmula ainda traz Extrato de Melancia e Vitamina E, que agregam benefícios antioxidantes e hidratantes.

Outro diferencial é o perfume suave de melancia. A fragrância existe, mas é discreta e perceptível apenas durante a aplicação.

O acabamento é um dos pontos altos. O Melon Pop não possui partículas de brilho aparentes, mas também está longe de ser totalmente matte. O resultado é um efeito acetinado delicado que deixa a pele com aspecto saudável e natural.

A pigmentação é alta, exigindo mão leve na aplicação. Embora não seja o blush mais fácil de esfumar do mercado, ele se difunde bem quando trabalhado com calma, especialmente com um pincel fofo ou esponja.

A versatilidade também merece destaque. Nas bochechas, entrega um aspecto corado bonito e duradouro. Nos olhos, funciona muito bem para criar maquiagens monocromáticas, tendência que continua forte entre maquiadores e influenciadores. Já nos lábios, proporciona um efeito de cor suave, levemente manchado e bastante natural.

Outro ponto positivo é sua flexibilidade de uso: o produto pode ser aplicado tanto sobre a pele ainda úmida quanto por cima do pó sem comprometer o acabamento.

Vale a pena?

Vendido a R$ 55,90, o Melon Pop Bouncy Blush oferece uma proposta diferenciada dentro do mercado nacional. A tecnologia e textura inovadora justificam o valor, especialmente considerando a multifuncionalidade e o bom rendimento.

Entre os concorrentes mais próximos estão o Rare Beauty Soft Pinch Matte Bouncy Blush, vendido na faixa de R$ 219, e o Essence Soft Touch Bouncy Blush, que custa cerca de R$ 31,90.

Diamond Pop

Tons do iluminador Diamond Pop, da Ruby Kisses Divulgação/Ruby Kisses

O Diamond Pop representa a aposta da Ruby Kisses no universo dos iluminadores líquidos. Disponível nas cores Bronze, Rosê, Golden e Silver, o produto foi desenvolvido para criar pontos de luz estratégicos e reproduzir o efeito de pele radiante associado à tendência da glass skin.

Olhando a fórmula, dá para entender que o produto é focado na tecnologia de fixação, com ingredientes frequentemente encontrados em produtos de longa duração e resistentes à água. O destaque fica para o Isododecane e o Trimethylsiloxysilicate, responsáveis por criar uma película flexível que mantém o brilho intacto por horas.

Na prática, isso significa que o produto seca rapidamente e permanece no lugar mesmo em dias quentes ou em peles que costumam fazer a maquiagem desaparecer ao longo do dia.

A composição ainda inclui Ácido Hialurônico e Vitamina E, agregando hidratação e ação antioxidante. Outro detalhe relevante é a ausência de fragrância, característica que reduz o potencial de irritação para peles sensíveis.

O Diamond Pop aposta em partículas ultrafinas de mica para criar um reflexo uniforme e sofisticado. Diferentemente de alguns iluminadores líquidos mais festivos, ele não apresenta glitter visível. O brilho surge como um reflexo luminoso contínuo que parece vir da própria pele.

A textura é extremamente fluida e rende muito. Uma pequena gota costuma ser suficiente para iluminar maçãs do rosto, nariz e arco do cupido. O único cuidado necessário é trabalhar rapidamente após a aplicação. Como a fórmula seca rápido, é importante espalhar o produto logo após depositá-lo na pele.

Vale a pena?

Com 4 ml e preço sugerido de R$ 48,90, o Diamond Pop se destaca por um bom custo-benefício. Embora existam iluminadores líquidos mais baratos no mercado, poucos oferecem uma combinação tão robusta de ingredientes voltados para fixação, resistência à transferência e conforto de uso.

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Entre as alternativas mais conhecidas estão o Rare Beauty Positive Light Liquid Luminizer, vendido na faixa de R$ 229, e o Bauny Soft Glow, encontrado por cerca de R$ 30.