Depilação íntima a laser: tudo o que você precisa saber antes de fazer

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A depilação íntima a laser tornou-se uma das opções mais procuradas por quem deseja se livrar dos pelos de forma duradoura e com mais conforto. Diferente de métodos tradicionais como cera ou lâmina, o laser oferece uma solução que reduz significativamente o crescimento dos pelos, além de diminuir a ocorrência de foliculite e irritações na pele. Mas antes de agendar sua primeira sessão, é fundamental entender como o procedimento funciona e quais cuidados são necessários.

O que você precisa saber antes de começar

O princípio da depilação a laser é a fototermólise seletiva. Isso significa que o aparelho emite um feixe de luz concentrado que é absorvida pela melanina, o pigmento que dá cor ao pelo. Essa energia luminosa se converte em calor, danificando o folículo piloso e impedindo ou retardando o crescimento de novos fios. Por isso, o tratamento tende a ser mais eficaz em pelos escuros e grossos.

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É importante destacar que a tecnologia evoluiu muito. Hoje, existem lasers modernos, como o de Diodo ou o Nd:YAG, que são seguros e eficazes para uma ampla variedade de fototipos, incluindo peles negras e bronzeadas, minimizando o risco de manchas. No entanto, uma avaliação profissional é indispensável para determinar o aparelho mais adequado para o seu tipo de pele e pelo.

Quantas sessões são necessárias?

O resultado não é imediato e exige paciência. Geralmente, são recomendadas de seis a dez sessões para alcançar uma redução satisfatória dos pelos na área íntima. O intervalo entre elas costuma ser de 30 a 45 dias, respeitando o ciclo de crescimento do pelo. Após o término do tratamento inicial, podem ser necessárias sessões de manutenção anuais para manter o resultado.

É fundamental alinhar as expectativas: o método promove uma redução de pelos a longo prazo, mas não necessariamente uma eliminação total e permanente. Fatores hormonais, por exemplo, podem estimular o crescimento de novos fios ao longo do tempo.

A depilação a laser promete uma pele mais lisa e livre de pelos, um dos principais objetivos do tratamento. Nobilior Images

Existem contraindicações?

Sim, o procedimento não é indicado para todas as pessoas. As principais contraindicações incluem: gestantes, lactantes, pessoas com doenças de pele ativas na região a ser tratada (como herpes ou psoríase), doenças autoimunes fotossensíveis e pacientes em tratamento com medicamentos como a isotretinoína (Roacutan). Por isso, uma conversa franca com o especialista durante a avaliação é crucial.

Cuidados antes e depois do procedimento

Para garantir a segurança e a eficácia do tratamento, alguns cuidados são essenciais:

Cuidados pré-depilação

Evite o sol: Não exponha a área ao sol por pelo menos 15 dias antes da sessão para evitar manchas.

Use lâmina : Apare os pelos com lâmina ou creme depilatório um ou dois dias antes do procedimento. Métodos que arrancam o pelo pela raiz, como cera ou pinça, são proibidos, pois o laser precisa do fio para atingir o folículo.

Pele limpa: Vá para a sessão com a pele limpa, sem cremes, óleos ou desodorantes na região.

Cuidados pós-depilação

Proteção solar: A exposição solar deve ser evitada por cerca de uma semana após a sessão. Use protetor solar com alto FPS se a área puder ser exposta.

Hidratação: Mantenha a pele bem hidratada com produtos calmantes e sem álcool para ajudar na recuperação.

Evite calor: Nas primeiras 48 horas, evite banhos muito quentes, saunas e atividades físicas intensas que causem muito suor. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.