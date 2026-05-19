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Depilação masculina: 6 mitos e verdades que todo homem precisa saber

A busca pelo procedimento cresce e as dúvidas também; especialista explica o que é fato ou fake sobre a remoção de pelos de longa duração

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
19/05/2026 17:17

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Depilação masculina: 6 mitos e verdades que todo homem precisa saber
A depilação de longa duração com tecnologia a laser ou luz pulsada atrai cada vez mais homens em busca de praticidade e bem-estar. crédito: FreePik

A depilação de longa duração ganha cada vez mais espaço na rotina masculina, impulsionada por homens que buscam praticidade. Esse movimento acompanha o avanço do conceito de “ath-beauty”, que une estética e bem-estar, segundo relatório da WGSN sobre tendências para 2026.

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O cenário também se reflete no crescimento do setor. De acordo com a Grand View Research, o mercado global de depilação a laser deve ultrapassar US$ 3,9 bilhões até 2033.

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Angela Helena Perretto, responsável técnica nacional da Homenz, explica que o primeiro passo é entender como o método atua. “O procedimento age diretamente no folículo piloso, interferindo no ciclo de crescimento dos fios. Como nem todos estão na mesma fase ao mesmo tempo, os efeitos acontecem de forma progressiva e exigem regularidade”, afirma.

A especialista esclarece os principais mitos e verdades sobre o tema.

O pelo masculino é mais grosso?

Verdade. Geralmente, os fios masculinos são mais espessos e densos pela ação da testosterona. Essa característica resulta em maior concentração de melanina e uma estrutura mais resistente, o que pode aumentar a sensibilidade em algumas áreas, mas também favorece a resposta ao procedimento.

Precisa deixar o pelo crescer antes da sessão?

Mito. Ao contrário de métodos como a cera, não é preciso deixar os fios crescerem. O ideal é que a região esteja raspada no momento da aplicação. Isso permite que a energia atue diretamente no folículo piloso e aumenta a eficácia do tratamento.

Após a primeira sessão, já dá para ver resultado?

Verdade. É possível notar mudanças iniciais, como o crescimento mais lento dos pelos. Com a continuidade do procedimento, os efeitos se tornam mais visíveis e os fios que estão na fase ativa tendem a crescer mais lentamente e em menor quantidade.

O pelo some de vez?

Mito. O método promove uma redução significativa, mas não elimina os fios de forma definitiva. O que ocorre é uma diminuição progressiva da quantidade e espessura. Sessões de manutenção podem ser indicadas para prolongar os resultados.

A depilação pode ser feita em qualquer época do ano?

Verdade. O procedimento pode ser realizado durante todo o ano, desde que alguns cuidados sejam seguidos. O principal ponto é evitar a exposição ao sol antes e depois das sessões, além de manter o uso de protetor solar nas áreas expostas.

A tecnologia a LED é a mais avançada do mercado?

Verdade. A tecnologia de luz pulsada é uma das opções mais modernas e versáteis. Ela permite tratar diferentes regiões com mais conforto e se adapta a variados tipos de pele, principalmente quando os parâmetros são ajustados individualmente.

O método também possibilita uma abordagem gradual, o que contribui para uma experiência mais confortável. Mesmo assim, a escolha da tecnologia ideal deve considerar as características de cada paciente e a avaliação de um profissional qualificado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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