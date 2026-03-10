O guia definitivo da depilação com cera para uma pele sem irritação
Especialista ensina os segredos para escolher o produto certo para rosto, axilas e virilha e garantir um resultado profissional em casa
Cada região do corpo possui particularidades que influenciam a depilação. A espessura dos pelos, a sensibilidade da pele e a temperatura da cera são fatores decisivos para o resultado final. A escolha do produto correto evita irritações e garante uma pele lisa.
Rosto (buço, queixo e sobrancelhas)
Por serem áreas delicadas, a cera deve ser mais suave. “As ceras quentes cremosas e confetes de baixa fusão, quando aplicadas conforme aquecimento adequado em termoceras, são as mais indicadas. A tecnologia das ceras Depil Bella facilita a remoção dos fios, pois aderem mais ao pelo do que à pele; dessa forma, evita agressões à pele. As versões com chocolate branco e lavanda ainda ajudam a acalmar e deixar o rosto macio”, indica Luana Batista, responsável pela área técnica da Depil Bella.
Axilas
Já os pelos das axilas costumam ser mais grossos; e a pele, sensível. A especialista orienta que a melhor opção é a cera quente confete ou a hidrossolúvel. Ambas aderem bem aos fios e os removem pela raiz, o que ajuda a evitar pelos encravados e irritações.
Pernas e braços
Como são regiões maiores e menos sensíveis, é possível utilizar ceras frias em folhas ou as versões mornas em roll-on. Luana Batista aponta que, além de práticas, essas ceras garantem uma aplicação uniforme e rápida, sendo ideais para quem se depila em casa.
Região íntima
A virilha exige cuidado redobrado por ser uma das áreas mais delicadas. A recomendação é usar cera quente cremosa e confete, que removem pelos mais grossos com menor desconforto. Dê preferência a fórmulas com baixa fusão, extratos naturais e secagem rápida.
Abdômen e costas
Nessas regiões, os pelos costumam ser mais finos; e a pele, menos sensível. Quase todos os métodos podem ser usados, como cera roll-on, ceras quentes confete e as hidrossolúveis. O mais importante é aplicar a cera no sentido do crescimento dos pelos e removê-la no sentido contrário.
Prepare a pele para um resultado impecável
Antes de depilar, é essencial preparar a pele. Limpe a região antes de aplicar o método de depilação. Após o procedimento, aplique gel, loção ou creme com ação calmante, hidratante e refrescante para manter a pele macia, saudável e livre de irritações.
