O guia definitivo da depilação com cera para uma pele sem irritação

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Cada região do corpo possui particularidades que influenciam a depilação. A espessura dos pelos, a sensibilidade da pele e a temperatura da cera são fatores decisivos para o resultado final. A escolha do produto correto evita irritações e garante uma pele lisa.

Rosto (buço, queixo e sobrancelhas)

Por serem áreas delicadas, a cera deve ser mais suave. “As ceras quentes cremosas e confetes de baixa fusão, quando aplicadas conforme aquecimento adequado em termoceras, são as mais indicadas. A tecnologia das ceras Depil Bella facilita a remoção dos fios, pois aderem mais ao pelo do que à pele; dessa forma, evita agressões à pele. As versões com chocolate branco e lavanda ainda ajudam a acalmar e deixar o rosto macio”, indica Luana Batista, responsável pela área técnica da Depil Bella.

Leia Mais

Axilas

Já os pelos das axilas costumam ser mais grossos; e a pele, sensível. A especialista orienta que a melhor opção é a cera quente confete ou a hidrossolúvel. Ambas aderem bem aos fios e os removem pela raiz, o que ajuda a evitar pelos encravados e irritações.

Pernas e braços

Como são regiões maiores e menos sensíveis, é possível utilizar ceras frias em folhas ou as versões mornas em roll-on. Luana Batista aponta que, além de práticas, essas ceras garantem uma aplicação uniforme e rápida, sendo ideais para quem se depila em casa.

Região íntima

A virilha exige cuidado redobrado por ser uma das áreas mais delicadas. A recomendação é usar cera quente cremosa e confete, que removem pelos mais grossos com menor desconforto. Dê preferência a fórmulas com baixa fusão, extratos naturais e secagem rápida.

Abdômen e costas

Nessas regiões, os pelos costumam ser mais finos; e a pele, menos sensível. Quase todos os métodos podem ser usados, como cera roll-on, ceras quentes confete e as hidrossolúveis. O mais importante é aplicar a cera no sentido do crescimento dos pelos e removê-la no sentido contrário.

Prepare a pele para um resultado impecável

Antes de depilar, é essencial preparar a pele. Limpe a região antes de aplicar o método de depilação. Após o procedimento, aplique gel, loção ou creme com ação calmante, hidratante e refrescante para manter a pele macia, saudável e livre de irritações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.