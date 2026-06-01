Depilação íntima sem erro: conheça os métodos e as novidades do momento

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A depilação íntima é uma escolha pessoal que envolve estética, conforto e higiene. Com tantas opções disponíveis, desde as mais tradicionais até as tecnológicas, é fundamental conhecer os prós e contras de cada uma para decidir qual se adapta melhor às suas necessidades e tipo de pele. A seguir, exploramos os métodos mais populares e as dicas de especialistas para garantir um resultado perfeito e sem complicações.

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Principais métodos de depilação íntima

Lâmina e cremes depilatórios

Soluções rápidas e acessíveis, a lâmina e os cremes depilatórios cortam o pelo na superfície da pele. São ideais para quem busca um resultado imediato e indolor (no caso dos cremes). A desvantagem é a curta duração, já que os pelos voltam a crescer em poucos dias, além do risco de cortes, irritações e pelos encravados, especialmente com a lâmina.

Cera quente e fria

A depilação com cera é um dos métodos mais procurados por remover os pelos pela raiz, o que garante uma pele lisa por cerca de três a quatro semanas, dependendo do organismo de cada pessoa. A cera quente ajuda a dilatar os poros, facilitando a remoção e diminuindo a dor. Já a cera fria é mais prática para retoques. Ambas podem causar vermelhidão temporária, mas o resultado duradouro compensa para muitas pessoas.

Laser íntimo

Considerado o método mais moderno e eficaz para a remoção duradoura dos pelos, o laser íntimo utiliza feixes de luz para destruir o folículo piloso. O tratamento exige, em média, de 6 a 10 sessões para apresentar resultados significativos, com intervalos de 30 a 45 dias entre elas. Embora o investimento inicial seja maior, o laser proporciona a liberdade de não se preocupar com a depilação por longos períodos, além de ajudar a clarear a pele e tratar a foliculite.

Cuidados essenciais para evitar problemas

Independentemente do método escolhido, alguns cuidados são universais e ajudam a manter a pele da região íntima saudável e livre de irritações.

Antes da depilação

Faça uma esfoliação suave um a três dias antes do procedimento para remover células mortas e ajudar a desencravar os pelos. No dia, lave a área apenas com água e sabonete neutro, evitando o uso de cremes ou óleos que possam dificultar a depilação.

Depois da depilação

Após o procedimento, evite roupas apertadas, exposição solar direta por pelo menos 48 horas e banhos muito quentes. Aposte em hidratantes calmantes e hipoalergênicos para ajudar na recuperação da pele. Manter a hidratação diária também é fundamental para prevenir o encravamento dos pelos no futuro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.