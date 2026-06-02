Dia dos Namorados: como montar o kit de skincare perfeito para presentear

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Produtos e rotinas de autocuidado e bem-estar têm conquistado mais espaço como presentes no Dia dos Namorados, em alternativa a escolhas clássicas como flores e perfumes. Itens de skincare e hidratação corporal surgem como opções que unem carinho, saúde e autoestima.

Segundo a biomédica esteta Jéssica Magalhães, essa preferência é um reflexo da maior procura por produtos para cuidados pessoais. O movimento está ligado ao fenômeno do autoamor como parte do bem-estar físico e emocional.

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Sugestões para o presente de autocuidado

Jéssica Magalhães indica opções que atendem a diferentes perfis, com foco em produtos funcionais para a rotina diária. A especialista sugere séruns com ácido hialurônico e vitamina C, que auxiliam na hidratação, luminosidade e proteção da pele.

Hidratantes corporais com ativos calmantes e nutritivos também são recomendados para manter a barreira cutânea saudável, principalmente em períodos mais secos. Para complementar, a lista inclui:

Esfoliantes suaves: para a renovação da pele.

Máscaras faciais: para tratamentos intensivos.

Bálsamos labiais: que garantem hidratação contínua.

A biomédica lembra ainda da importância do protetor solar como item essencial contra o envelhecimento da pele.

Atenção às necessidades de cada pele

É importante valorizar os diferentes traços e necessidades da pele brasileira, especialmente as peles pretas. Elas possuem particularidades e demandas específicas na hidratação, proteção solar e prevenção de manchas. Jéssica, especialista em pele preta, afirma que a busca por produtos que respeitem a diversidade de tons e texturas tem crescido entre os consumidores.

“Quando a pessoa se sente representada e percebe que aquele presente foi pensado para as necessidades reais da sua pele, o cuidado ganha um significado ainda mais especial”, diz. Ela acrescenta que muitos casais buscam presentes que valorizem a identidade e a autoestima de forma personalizada.

A especialista reforça a importância de escolher produtos adequados, priorizando fórmulas seguras e orientação profissional. Segundo ela, a tendência é que o mercado de bem-estar continue crescendo, impulsionado por consumidores mais atentos à saúde e à qualidade de vida.

“O autocuidado acaba se tornando uma forma de demonstrar atenção e carinho no dia a dia. Quando existe essa preocupação em escolher algo que faça sentido para a rotina, para a pele e para o bem-estar da outra pessoa, o presente ganha um valor muito mais afetivo”, finaliza.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.