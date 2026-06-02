Assine
overlay
Início Feminino & Masculino
PARA PRESENTEAR

Dia dos Namorados: como montar o kit de skincare perfeito para presentear

Especialista ensina a escolher produtos que unem afeto e bem-estar; confira a lista com sugestões para surpreender quem você ama

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
02/06/2026 13:44 - atualizado em 02/06/2026 13:45

compartilhe

SIGA
×
Dia dos Namorados: como montar o kit de skincare perfeito para presentear
Kits de autocuidado e produtos de beleza, como os que aparecem na foto, representam carinho e bem-estar em presentes de Dia dos Namorados. crédito: Divulgação

Produtos e rotinas de autocuidado e bem-estar têm conquistado mais espaço como presentes no Dia dos Namorados, em alternativa a escolhas clássicas como flores e perfumes. Itens de skincare e hidratação corporal surgem como opções que unem carinho, saúde e autoestima.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a biomédica esteta Jéssica Magalhães, essa preferência é um reflexo da maior procura por produtos para cuidados pessoais. O movimento está ligado ao fenômeno do autoamor como parte do bem-estar físico e emocional.

Leia Mais

Sugestões para o presente de autocuidado

Jéssica Magalhães indica opções que atendem a diferentes perfis, com foco em produtos funcionais para a rotina diária. A especialista sugere séruns com ácido hialurônico e vitamina C, que auxiliam na hidratação, luminosidade e proteção da pele.

Hidratantes corporais com ativos calmantes e nutritivos também são recomendados para manter a barreira cutânea saudável, principalmente em períodos mais secos. Para complementar, a lista inclui:

  • Esfoliantes suaves: para a renovação da pele.

  • Máscaras faciais: para tratamentos intensivos.

  • Bálsamos labiais: que garantem hidratação contínua.

A biomédica lembra ainda da importância do protetor solar como item essencial contra o envelhecimento da pele.

Atenção às necessidades de cada pele

É importante valorizar os diferentes traços e necessidades da pele brasileira, especialmente as peles pretas. Elas possuem particularidades e demandas específicas na hidratação, proteção solar e prevenção de manchas. Jéssica, especialista em pele preta, afirma que a busca por produtos que respeitem a diversidade de tons e texturas tem crescido entre os consumidores.

“Quando a pessoa se sente representada e percebe que aquele presente foi pensado para as necessidades reais da sua pele, o cuidado ganha um significado ainda mais especial”, diz. Ela acrescenta que muitos casais buscam presentes que valorizem a identidade e a autoestima de forma personalizada.

A especialista reforça a importância de escolher produtos adequados, priorizando fórmulas seguras e orientação profissional. Segundo ela, a tendência é que o mercado de bem-estar continue crescendo, impulsionado por consumidores mais atentos à saúde e à qualidade de vida.

O autocuidado acaba se tornando uma forma de demonstrar atenção e carinho no dia a dia. Quando existe essa preocupação em escolher algo que faça sentido para a rotina, para a pele e para o bem-estar da outra pessoa, o presente ganha um valor muito mais afetivo”, finaliza.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

beleza cuidado-com-a-pele moda skincare

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay