Adeus manchas? Hidratante uniformizador da Raavi pode transformar a pele

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Desde 2016, a marca brasileira Raavi Dermocosméticos promete transformar o momento de autocuidado. Baseada no conceito de clean beauty, um movimento do mercado cosmético focado em produtos seguros para a saúde humana e para o meio ambiente, a empresa promete atender às características e necessidades da pele brasileira.

Um dos produtos do portfólio da empresa é o Creme Hidratante Facial Uniformizador, que promete 48 horas de hidratação, fortalecimento da barreira cutânea e uniformização do tom da pele. A marca também destaca que a fórmula foi desenvolvida para atender diferentes tons de pele, com atenção especial às necessidades da pele negra, que costuma apresentar maior predisposição à hiperpigmentação pós-inflamatória.

O Estado de Minas recebeu e pôs o hidratante à prova e conta tudo a seguir:

O que tem na fórmula

A base da fórmula reúne umectantes clássicos, como glicerina, propilenoglicol e caprililglicol, responsáveis por atrair água para a pele. O ácido hialurônico complementa esse sistema formando uma película hidratante capaz de reduzir temporariamente a aparência de linhas de desidratação e melhorar a elasticidade da pele.

Na parte nutritiva, o destaque fica para a manteiga de karité, rica em ácidos graxos que ajudam a reparar a barreira cutânea. Para evitar o sensorial pesado normalmente associado a esse ingrediente, a fórmula utiliza ésteres modernos, como Dicaprylyl Carbonate e Caprylic/Capric Triglyceride, que deixam a aplicação mais leve e com toque seco.

Entre os ativos de tratamento, a niacinamida é a protagonista. Reconhecida pela ação multifuncional, ela ajuda a controlar a oleosidade, fortalecer a barreira da pele, reduzir a vermelhidão e contribuir para uma tonalidade mais uniforme.

O extrato de cúrcuma complementa essa proposta graças às propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, enquanto o D-pantenol acelera a regeneração da pele e reduz a sensação de ressecamento. A vitamina E reforça a proteção contra os radicais livres.

A engenharia sensorial também merece destaque. O Sodium Polyacrylate proporciona uma textura gel-creme que libera água durante a aplicação, criando uma sensação refrescante e facilitando o espalhamento sem deixar resíduos oleosos.

Apesar da boa composição, existem alguns pontos de atenção. A fórmula contém fragrância e óleos essenciais cítricos, como neroli e laranja-amarga, além de alérgenos naturalmente presentes nesses ingredientes, como limonene, linalool e hexyl cinnamal. Em peles muito sensíveis, com rosácea ou barreira cutânea comprometida, esses componentes podem provocar ardência ou vermelhidão.

Outro aspecto é que, embora o sensorial seja leve, a presença da manteiga de karité pode não agradar pessoas com pele extremamente oleosa ou acneica, principalmente em regiões muito quentes.

Na prática

O Creme Hidratante Facial Uniformizador Raavi impressiona principalmente pelo sensorial. Apesar da presença de manteiga de karité na composição, o creme espalha facilmente e absorve rapidamente, deixando a pele confortável poucos minutos após a aplicação. Não há sensação de pele pesada nem acabamento pegajoso, característica importante para quem evita hidratantes justamente por esse motivo.

Outro ponto positivo é a fragrância. O perfume é agradável, mas bastante suave, desaparecendo logo após a aplicação e sem competir com outros produtos da rotina. Durante os testes, o hidratante deixou a pele visivelmente mais macia e com um viço saudável, aquele brilho natural que indica hidratação sem parecer excesso de oleosidade.

A textura também favorece as massagens faciais. O produto oferece deslizamento suficiente para trabalhar a musculatura do rosto sem secar rapidamente durante os movimentos.

Com o uso contínuo, foi possível observar melhora gradual na uniformidade da pele, principalmente em pequenas manchas de sol e marcas superficiais. As sardas não se alteraram. O resultado não substitui ativos despigmentantes mais potentes, mas contribui para deixar o tom da pele mais homogêneo ao longo das semanas.

Outro destaque é o conforto em dias frios ou com baixa umidade do ar. Nessas situações, o creme ajuda a reduzir a sensação de repuxamento e acalma a pele rapidamente, reforçando a barreira cutânea.

Um benefício interessante é o desempenho antes da maquiagem. Graças aos polímeros presentes na fórmula, ele funciona como um primer hidratante, suavizando a textura da pele e facilitando a aplicação da base. Apenas vale esperar cerca de três minutos antes de iniciar a maquiagem para evitar que alguns produtos esfarelem durante a aplicação.

Vale a pena?

O creme hidratante é uma boa opção para quem tem peles normais, mistas, secas e desidratadas ou busca melhorar a uniformidade da pele sem recorrer a ácidos mais agressivos. Vale também como opção para pessoas que desejam um hidratante confortável para uso diário.

Por outro lado, não é a melhor escolha para quem tem peles extremamente oleosas e com acne inflamatória intensa; pessoas com rosácea ou alta sensibilidade a fragrâncias; ou quem procura um hidratante completamente sem perfume.

Com embalagem de 100 g e preço médio entre R$ 35 e R$ 40, o Creme Hidratante Facial Uniformizador Raavi. No mercado existem algumas fórmulas parecidas, como o Vult Creme Facial Uniformizador 7 em 1, que tem 100g e custa R$ 24,90.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outra opção é o Nivea Creme Facial Nutritivo, que tem o mesmo peso e custa R$ 29,90.