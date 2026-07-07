Base Make B. Mate Salicylic une alta fixação e tratamento para pele oleosa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Em um mercado cada vez mais voltado para produtos que unem maquiagem e cuidados com a pele, a nova Base Líquida Make B. Mate Salicylic, de O Boticário, aposta justamente nesse conceito de skinification. Desenvolvida especialmente para peles mistas, oleosas e acneicas, a marca promete controle da oleosidade por até 18 horas, cobertura média construível, acabamento mate aveludado, resistência ao suor e à água, além de ativos capazes de tratar a pele enquanto a maquiagem é usada.

A proposta acompanha uma demanda crescente entre as brasileiras. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia citados pela marca, cerca de 80% das mulheres no país possuem pele mista ou oleosa. Para esse público, a base chega com 24 tonalidades, cobertura natural e tecnologia que promete dispensar retoques ao longo do dia.

Mas será que ela entrega tudo isso na prática? O Estado de Minas recebeu e testou a base por um mês e conta tudo a seguir

O que tem na fórmula?

A fórmula da Make B. Mate Salicylic chama atenção pelo nível de sofisticação. Trata-se de uma emulsão em silicone desenvolvida para oferecer textura confortável, rápida secagem e alta resistência.

Logo entre os primeiros ingredientes aparecem Isododecano, Undecano e Tridecano, hidrocarbonetos leves responsáveis pela sensação de base fina e pela evaporação rápida após a aplicação. Em seguida entram silicones como Dimeticona e Caprilil Meticona, que garantem espalhabilidade e toque sedoso.

O grande diferencial, porém, está na combinação de resinas de silicone — Trimetilsiloxissilicato e Polipropilsilsesquioxano — que formam um filme extremamente resistente sobre a pele. É esse sistema que explica a excelente durabilidade, a resistência à água e ao suor e a baixa transferência observada durante o uso.

Outro destaque é o conjunto de partículas matificantes. Ingredientes como Náilon-12, Sílica, Polimetilsilsesquioxano e elastômeros de silicone absorvem a oleosidade ao longo do dia e criam um efeito óptico de disfarce dos poros e linhas finas, entregando um acabamento bastante uniforme.

No tratamento da pele, a base vai além do tradicional ácido salicílico. A fórmula reúne um blend interessante composto por Ácido Salicílico, que auxilia no controle da oleosidade e na desobstrução dos poros; Extrato de Salix alba (salgueiro branco), rico em salicinas; 4-Terpineol, derivado da melaleuca com ação antimicrobiana voltada ao combate da acne; gluconolactona (PHA), um ácido de esfoliação suave que ajuda a renovar a pele sem causar tanta irritação; e vitamina E, extrato de girassol e laurato de hesperitina, que atuam como antioxidantes e ajudam a reduzir a oxidação da base ao longo do dia.

Esse conjunto coloca a Make B. em uma categoria ainda pouco explorada no mercado nacional: bases de alta performance que também oferecem tratamento contínuo para peles acneicas.

Nem tudo, porém, é perfeito. A secagem bastante rápida exige aplicação ágil, especialmente quando usada com pincel. Quem demora para espalhar pode perceber pequenas marcas ou acúmulos localizados.

Outro ponto é que, por formar um filme resistente, a remoção precisa ser feita com cleansing oil ou demaquilante bifásico. Apenas sabonete facial dificilmente remove toda a maquiagem. Além disso, apesar da presença de ativos calmantes, a fórmula contém álcool etílico e fragrância, o que pode incomodar peles extremamente sensíveis ou com rosácea.

Na prática

Cores da base Make B. Mate Salicylic O Boticário

A embalagem segue o padrão sofisticado da linha Make B., toda em preto fosco, elegante e resistente. Visualmente agrada bastante, mas existe uma pequena desvantagem para maquiadores profissionais: como todas as embalagens são iguais, não é possível identificar rapidamente a tonalidade sem procurar a etiqueta. Mas, para quem faz automaquiagem, isso não é um problema.

A textura surpreende positivamente. Apesar de ser classificada como líquida, ela possui consistência levemente cremosa, ficando no meio do caminho entre bases muito fluidas e bases mais densas. Isso facilita o controle da quantidade aplicada.

O perfume também chama atenção. É uma base bastante perfumada, com fragrância agradável durante a aplicação, embora pessoas mais sensíveis a cheiros possam preferir fórmulas sem fragrância.

Nos testes, a aplicação com os dedos foi uma das maiores surpresas. A base espalha facilmente, uniformiza bem e entrega um acabamento de pele natural, mesmo com média cobertura.

Já a esponja absorve parte do produto e reduz um pouco a cobertura, sendo uma boa opção para quem prefere uma maquiagem leve. O pincel entrega cobertura mais alta e uniforme, mas o acabamento final fica um pouco menos natural do que quando aplicada com os dedos.

A secagem realmente acontece rápido. Depois que assenta na pele, praticamente não se movimenta mais, aumentando bastante a durabilidade ao longo do dia.

O efeito blur funciona. Os poros ficam visivelmente suavizados e a textura da pele ganha aparência mais uniforme. Em contrapartida, assim como acontece com boa parte das bases matte, existe tendência de acumular discretamente nas linhas finas, especialmente abaixo dos olhos.

Outro ponto positivo é que, mesmo oferecendo cobertura média bastante eficiente para uniformizar manchas e vermelhidão, o acabamento continua lembrando pele de verdade. Não há aspecto pesado nem efeito de "máscara".

Durante o uso prolongado, a resistência ao suor e à água se mostrou um dos maiores acertos da fórmula. Mesmo após horas de uso, a cobertura permaneceu praticamente intacta.

Também merece destaque o fato de a base “oxidar" muito pouco. A cor sofre alteração mínima após a secagem, facilitando a escolha da tonalidade.

É uma base indicada para peles mistas e oleosas ou acneicas; para quem vive em regiões quentes e úmidas ou busca longa duração sem abrir mão de um acabamento natural. Por outro lado, não é a melhor opção para peles muito secas ou desidratadas; peles maduras com rugas profundas, onde produtos muito matificantes tendem a evidenciar as linhas; ou pessoas extremamente sensíveis a álcool ou fragrância.

Vale a pena?

Por R$ 99,90, em embalagem com 30 g, a Make B. Mate Salicylic ocupa uma faixa intermediária entre bases nacionais premium e algumas importadas de entrada.

O preço pode parecer elevado quando comparado a opções populares, mas a entrega tecnológica ajuda a justificar o investimento. A combinação entre alta fixação, controle prolongado da oleosidade, resistência ao suor e ativos voltados ao tratamento da acne coloca a base em uma categoria bastante específica dentro do mercado brasileiro.

Entre as concorrentes, algumas oferecem propostas semelhantes, embora com focos diferentes. Uma das opções semelhantes é a BT Skin, da linha Bruna Tavares, que tem 40 ml e custa R$ 113,90.

Outra opção é a Instamatte, de Quem Disse, Berenice?, que custa R$ 69,90 e tem 30 ml. A Dailus Ultramatte e Vult Nano HD Base Fluida também tem fórmulas matte. A primeira tem 28g e custa R$ 49,90, enquanto a segunda tem 26 ml e é vendida por R$ 59,90.

Enquanto BT Skin aposta em hidratação e acabamento de segunda pele, e a Instamatte prioriza apenas o efeito matte de longa duração, a Make B. é uma das poucas nacionais que reúne maquiagem de alta performance com um sistema completo de tratamento para pele oleosa e acneica.

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Para quem busca uma base resistente, confortável e que realmente controla o brilho durante muitas horas, o custo-benefício é competitivo dentro da categoria premium nacional. Já quem possui pele seca ou prefere acabamentos luminosos provavelmente encontrará opções mais adequadas em linhas voltadas para hidratação.