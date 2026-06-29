Mineira Oh My! aposta na brasilidade para o autocuidado capilar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Inspirada na tendência Brazilcore, que ganhou força nas redes sociais e na moda ao transformar símbolos da identidade nacional em elementos de desejo, a Oh My! Brazil aposta na biodiversidade brasileira como protagonista de sua nova linha capilar. A proposta da marca de Viçosa, na Zona da Mata Mineira, acompanha um movimento cada vez mais presente na indústria da beleza: a valorização de ingredientes nativos e de fórmulas que exploram ativos tradicionalmente associados aos biomas brasileiros.

A linha é composta por quatro versões — Amazon Secrets, Coconut Curls, Nutrisamba e Tropical Fruits —, todas com shampoo, condicionador e máscara de tratamento. A embalagem de todos os produtos traz personagens inspiradas nas brasileiras reais e tem perfume bem agradável.

O Estado de Minas recebeu e testou o kit Amazon Secrets, desenvolvido com extrato de açaí, manteiga de cupuaçu e murumuru, ingredientes conhecidos pelo potencial antioxidante, nutritivo e reparador.

Xampu Amazon Secrets

O Xampu segue uma proposta clássica de limpeza profunda, equilibrando uma base de surfactantes tradicionais com ativos inspirados na biodiversidade amazônica. A base é composta principalmente por Lauril Éter Sulfato de Sódio, um agente de limpeza eficiente que produz espuma abundante e remove facilmente oleosidade, resíduos de finalizadores e sujeiras acumuladas no couro cabeludo. Para suavizar a ação do sulfato, a fórmula traz Betaína de Cocamidopropila, derivada do coco, além de polímeros condicionantes como Poliquatérnio-10 e Guar Hidroxipropiltrimônio.

Na prática, o resultado é exatamente o que a composição sugere: uma limpeza eficaz, com sensação de couro cabeludo purificado sem deixar os fios excessivamente ásperos.

O extrato de açaí e a manteiga de cupuaçu agregam um apelo de tratamento, mas o papel é mais de suporte do que de nutrição profunda. Como acontece na maioria dos xampus com enxágue rápido, os ativos ajudam a minimizar o ressecamento causado pela limpeza, mas não substituem etapas de tratamento.

O destaque imediato fica para a fragrância. O shampoo é bastante perfumado - o mais cheiroso do kit -, com aroma agradável e marcante que permanece nos fios após a lavagem.

Outro ponto positivo é a espuma abundante. Pouca quantidade já produz bastante rendimento durante a aplicação, o que contribui para o bom custo-benefício. A sensação após o enxágue é de couro cabeludo realmente limpo, especialmente para quem utiliza muitos finalizadores ou possui raiz oleosa.

Vale a pena?

Com preço sugerido de R$ 24,90 por 300 ml, o xampu tem um bom custo-benefício, dentro da categoria de uso diário. Ele limpa muito bem, faz bastante espuma, tem fragrância agradável e não deixa os fios excessivamente ressecados. É um xampu honesto e eficiente.

A fórmula traz ativos vegetais conhecidos, polímeros condicionantes e boa performance de limpeza por um valor bastante competitivo. O principal ponto de atenção fica para pessoas com couro cabeludo muito sensível, já que a composição utiliza conservantes tradicionais como MCI e MI, conhecidos pelo potencial alergênico.

Quem busca propostas parecidas pode encontrar alternativas em linhas como Natura Ekos Murumuru (R$ 56,90 com 300 ml) e Danos Vorazes, da Lola Cosmetics (R$ 29,99 com 250 ml).

Linha Amazon Secrets Oh My

Condicionador

Se o shampoo aposta na limpeza, o condicionador concentra a maior parte da carga nutritiva da linha. A composição reúne manteiga de karité, manteiga de cupuaçu, manteiga de murumuru e óleo de girassol, formando um verdadeiro coquetel de lipídios voltado para cabelos secos e danificados.

Além disso, o produto conta com agentes condicionantes clássicos, como Cloreto de Cetrimônio, responsáveis por desembaraçar os fios e reduzir a eletricidade estática. O conjunto oferece uma textura cremosa e consistente, sem chegar a ser excessivamente pesada.

Durante a aplicação, o condicionador proporciona boa emoliência e deixa os fios imediatamente mais macios. A fragrância continua sendo um dos pontos fortes da linha, permanecendo perceptível mesmo após a secagem.

Apesar da riqueza da fórmula, o desempenho no controle do frizz não impressiona. Os fios ficam mais suaves ao toque, mas sem uma diferença significativa no alinhamento ou na redução dos arrepiados.

Outro detalhe observado foi o rendimento. Por ser mais denso, o produto exige uma quantidade maior do que o shampoo para distribuir uniformemente nos fios.

O condicionador tende a agradar especialmente quem possui cabelos grossos, mistos ou com pontas ressecadas, já que a carga de manteigas ajuda a devolver maciez e maleabilidade. Já quem busca controle intenso do frizz ou possui cabelos muito finos talvez não encontre aqui o melhor resultado.

Vale a pena?

Custando R$ 24,90 por 300 ml, o produto oferece uma relação interessante entre preço e quantidade de ativos nutritivos. Encontrar três manteigas vegetais associadas a óleo de girassol nessa faixa de preço não é comum no mercado nacional.

Entre os concorrentes mais próximos estão o Natura Ekos Murumuru (R$ 45,90 com 300 ml),e o Match Fonte da Nutrição para Fios Grossos, de O Boticário (R$ 48,80 com 280 ml).

Máscara

Entre os três produtos testados, a máscara é quem melhor representa a proposta de tratamento da linha Amazon Secrets. A diferença aparece logo na composição. Enquanto o condicionador aposta principalmente em manteigas e óleos, a máscara incorpora ingredientes mais sofisticados para alinhamento da fibra capilar.

O destaque fica para o Behentrimonium Methosulfate, um dos agentes condicionantes mais eficientes da indústria cosmética, e para o silicone amínico inteligente, que se fixa preferencialmente nas áreas mais danificadas do cabelo. A fórmula ainda mantém o combo de murumuru, cupuaçu, óleo de girassol e extrato de açaí, criando uma combinação equilibrada entre nutrição e reparação.

O resultado é perceptivelmente superior ao do condicionador. Os fios ficam mais alinhados, com menos frizz e aparência mais uniforme após a secagem. O brilho também chama atenção, especialmente em cabelos ressecados ou com química.

A textura é consistente, mas fácil de espalhar, e o tempo de ação de três a cinco minutos já é suficiente para perceber diferença no toque e no caimento dos fios. A fragrância, novamente, é um dos grandes acertos da linha, permanecendo nos cabelos por várias horas.

A máscara funciona especialmente bem em cabelos com frizz, porosidade, ressecamento ou danos causados por coloração e ferramentas térmicas. Em fios muito finos ou excessivamente oleosos, o uso deve ser mais espaçado para evitar sobrecarga.

Vale a pena?

Por R$ 26,90 em uma embalagem de 300 g, a máscara apresenta talvez o melhor custo-benefício de toda a coleção. A combinação de agentes condicionantes de alta performance com manteigas vegetais normalmente aparece em produtos significativamente mais caros.

É o melhor produto da linha Amazon Secrets. Entrega nutrição, brilho, maciez e controle de frizz acima da média para sua faixa de preço. Sozinha, já justifica conhecer a coleção.

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Entre as principais alternativas estão a máscara Lola Morte Súbita (R$ 49,90 com 450g) e a Elseve Óleo Extraordinário Nutrição Intensa (R$ 36,90 com 300g).