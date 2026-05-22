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MAQUIAGEM

Bigger lips: o passo a passo para lábios volumosos sem exageros

A nova tendência de maquiagem usa contorno suave, brilho e textura para ampliar os lábios de forma equilibrada; veja como aderir ao visual

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
22/05/2026 14:15

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Bigger lips: o passo a passo para lábios volumosos sem exageros
A técnica 'bigger lips' valoriza o volume e o formato dos lábios através de maquiagem estratégica crédito: FreePik

A técnica conhecida como bigger lips, que ganha força nas redes sociais, surge como uma evolução das maquiagens para volume labial. A proposta busca um efeito mais equilibrado, diferentemente dos contornos muito marcados de outras épocas.

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O método utiliza profundidade, brilho e textura para ampliar os lábios de forma visual, mas sem deixar o resultado pesado. A ideia é aplicar diferentes produtos de maneira estratégica, criando dimensão e valorizando o formato natural da boca. Confira o passo a passo divulgado pela Quem Disse, Berenice?.

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Contorno suave cria profundidade

O primeiro passo é o contorno, que deve reforçar o formato dos lábios com leveza. Um lápis labial ajuda a criar profundidade sutil, principalmente no arco do cupido e nas extremidades, valorizando o desenho natural.

Para um acabamento mais natural, o contorno pode ser levemente esfumado. Um batom líquido com acabamento confortável complementa a construção ao trazer uma cor uniforme, mantendo o efeito alinhado à técnica.

Textura e brilho ampliam visualmente

Depois do contorno, produtos que trazem dimensão entram em cena. Um batom cremoso ajuda a manter o aspecto uniforme e serve como base de cor que acompanha o formato natural dos lábios.

Itens com brilho, como um balm, funcionam como aliados para refletir a luz no centro da boca, o que gera a impressão de mais volume. A combinação entre o acabamento hidratado e os pontos de brilho é o que reforça o efeito sem sobrecarregar o visual.

Contraste deixa o efeito mais natural

O equilíbrio é o diferencial da tendência. A maquiagem busca transições suaves entre contorno, cor e brilho para um resultado moderno e adaptável ao dia a dia. Um gloss transparente, por exemplo, ajuda a conectar as camadas da maquiagem.

O efeito final valoriza os lábios sem transformar completamente o formato da boca, reforçando uma estética mais leve. Produtos que unem cuidado e efeito visual também contribuem para uma aparência mais preenchida e confortável.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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