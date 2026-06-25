O que é 'beauty burnout'? Tendência destaca rotina de beleza prática e descomplicada

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A rotina de beleza tornou-se exaustiva para muitas mulheres, impulsionada por rituais excessivos e pressão estética. Essa sensação foi definida pela revista britânica "Dazed" como beauty burnout, tema que ganha relevância nas discussões sobre bem-estar.

Atenta ao movimento, a empresa Vult apresenta uma nova fase da plataforma de cabelos “Vult Resolve”, que propõe um olhar mais prático para a beleza. Com o conceito “Sua beleza não é um segundo expediente”, a campanha busca simplificar o cuidado diário.

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A marca se posiciona como aliada da mulher urbana ao oferecer soluções para os cabelos e para os desafios da rotina. A estratégia conecta comportamento e consumo a partir da simplificação, com o ponto de venda assumindo um papel central.

A Vult prioriza formatos social-first que mostram como os produtos otimizam a falta de tempo. O foco é evidenciar a jornada de compra, especialmente no canal alimentar, uma frente estratégica para impulsionar a categoria de cabelos.

“O beauty burnout traduz uma sensação que muitas mulheres já vivem na prática: a de que a rotina de beleza ficou complexa demais. Em Vult, queremos liderar essa conversa de forma positiva, mostrando que o cuidado pode ser mais simples”, afirma Sheila Ribas, gerente sênior de branding e comunicação da Vult.

A comunicação é orientada por conteúdo real, traduzindo as necessidades da consumidora em situações cotidianas. A estratégia utiliza formatos baseados em UGC e creators para demonstrar como os produtos se inserem na rotina, reforçando a imagem de Vult como uma marca de soluções funcionais.

“Com a evolução de ‘Vult Resolve’, nos consolidamos como uma marca que entende e resolve as demandas da mulher urbana, que tem uma rotina corrida e precisa de praticidade”, finaliza a executiva.

Criada em 2025 a partir da escuta de consumidoras nas redes sociais, a plataforma Vult Resolve surgiu para responder a desafios reais nos cuidados capilares. Agora, a iniciativa se amplia para questionar a beleza como obrigação, ao mesmo tempo em que oferece um portfólio completo e de alta performance para os diferentes tipos de cabelo das brasileiras.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.