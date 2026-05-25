O novo segredo dos salões para transformar o seu cabelo

O Brasil consolida sua posição como um dos maiores mercados de beleza do mundo, mas o avanço do setor tem sido impulsionado, principalmente, pela transformação nos cuidados capilares. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), a categoria de cabelos lidera o crescimento no país, movida por um público que consome cada vez mais informação.

Hoje, o foco deixou de ser apenas a estética imediata e passou a envolver também a saúde e a integridade da fibra capilar. Essa mudança de comportamento tem criado um novo padrão de exigência nos salões de beleza.

A tendência global do “haircare” levou para os fios uma lógica semelhante à dos cuidados com a pele, com maior busca por protocolos de recuperação, hidratação profunda e proteção contra danos químicos e ambientais. Para atender a essa consumidora que lê rótulos, entende de ativos e espera resultados a longo prazo, os salões precisaram ampliar o uso de tecnologia nos serviços e estabelecer parcerias com marcas voltadas à inovação.

Diagnóstico antes do procedimento

É nesse cenário que atua William Fabio, cabeleireiro da marca Treeliss. O especialista afirma observar, no dia a dia, uma mudança no perfil das clientes que chegam ao salão em busca de renovação visual. “A mulher de hoje não quer apenas clarear ou alisar o cabelo; ela exige que o fio saia do salão mais saudável do que entrou. Isso nos obriga a trabalhar com cosméticos de altíssima performance, que tratam a estrutura de dentro para fora”, relata.

Segundo o cabeleireiro, o diagnóstico capilar se tornou uma das etapas mais importantes do atendimento. Antes de qualquer procedimento químico, os profissionais avaliam elasticidade, porosidade e histórico dos fios. “É por isso que os tratamentos reconstrutores e os cronogramas capilares de uso profissional viraram os queridinhos absolutos nos salões. Usar um produto que alia biotecnologia com ativos naturais é o que garante a nossa assinatura de qualidade e a fidelização do cliente”, explica.

Ciência e tecnologia nos salões

Para que os profissionais da beleza consigam entregar esse nível de cuidado, a indústria cosmética precisa acompanhar um ritmo constante de pesquisa e desenvolvimento. As marcas voltadas ao mercado profissional enfrentam o desafio de criar fórmulas cada vez mais sustentáveis, inteligentes e potentes, capazes de atuar em conjunto com procedimentos químicos sem sobrecarregar ou danificar os fios.

Essa estratégia de aproximar ciência e rotina dos salões é apontada como um dos pilares de crescimento das marcas que acompanham esse movimento no setor. Aristides Israel, CEO da marca, avalia que o futuro da beleza profissional depende de soluções capazes de fortalecer o trabalho do cabeleireiro e, ao mesmo tempo, entregar ao consumidor final resultados que se mantenham também em casa.

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“O mercado de beleza brasileiro é altamente competitivo e ditador de tendências globais”, afirma Aristides. “Nosso compromisso diário é desenvolver tecnologias exclusivas que ofereçam segurança total aos profissionais durante os processos químicos e resultados reais, com brilho e balanço, para as clientes. Quando entregamos inovação e ciência cosmética para a bancada dos salões, nós elevamos o padrão de toda a indústria da beleza.”