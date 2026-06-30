Transition blush: a técnica para um efeito corado natural e sem marcas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma nova técnica de maquiagem tem ganhado destaque por valorizar a pele fresca e acabamentos suaves. Conhecida como transition blush, a proposta transforma a aplicação do blush ao criar uma transição gradual entre a área iluminada abaixo dos olhos e a cor nas bochechas, evitando contrastes marcados.

O resultado é um efeito corado mais integrado à pele, onde luz e cor parecem se misturar de forma natural. A tendência aposta em camadas leves e um degradê sutil em vez de áreas delimitadas, o que reforça uma aparência mais fresca e luminosa.

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Transição suave abaixo dos olhos

O segredo da técnica, segundo a Quem Disse, Berenice?, está em diminuir a divisão entre o corretivo e o blush. A ideia é criar uma passagem gradual entre os produtos para um acabamento mais uniforme. O processo começa com um bom corretivo para preparar a pele.

Um corretivo de alta cobertura ajuda a uniformizar o tom da pele ao neutralizar olheiras e vermelhidões. Com a pele preparada, a transição para o blush ocorre de maneira mais suave, contribuindo para o efeito difuso da técnica.

Camadas leves para um efeito difuso

A aplicação em camadas finas é fundamental para alcançar o degradê característico da tendência. Texturas líquidas e cremosas facilitam a construção da cor e permitem intensificar o blush aos poucos, sem perder a suavidade da transição.

Um blush líquido com acabamento glow é uma opção para criar esse efeito, pois possui textura leve e fácil de espalhar. Já produtos multifuncionais contribuem para um acabamento mais difuso, ajudando a construir a cor de forma gradual e integrada.

Glow para reforçar o visual fresco

A luminosidade também é importante na técnica. Pontos de brilho aplicados estrategicamente criam dimensão e contribuem para um aspecto naturalmente viçoso.

O iluminador cremoso pode ser aplicado nas áreas altas do rosto para um efeito de luz integrada à pele. Para finalizar, o pó facial solto translúcido suaviza o acabamento sem apagar o viço.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.