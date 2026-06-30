Cosméticos agora são sinônimo de saúde e bem-estar para brasileiros
Pesquisa inédita mostra que o consumidor associa beleza a equilíbrio emocional, físico e social; entenda o conceito de cuidado integral
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Uma pesquisa com 2.000 consumidores de todas as regiões do Brasil revela que os brasileiros passaram a associar cosméticos à saúde e ao bem-estar. Produtos de higiene, beleza e cuidados pessoais são vistos como promotores de saúde física, equilíbrio emocional e qualidade nas relações sociais, e não apenas como itens de estética.
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O estudo “Índice do Cuidado Integral”, do Centro de Estudos Aplicados de Marketing (CEAM) da ESPM em parceria com a ABIHPEC, validou a primeira escala brasileira para avaliar cientificamente o conceito de cuidado integral. Essa abordagem reúne as dimensões físicas, mentais e sociais do bem-estar.
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Segundo Flávio Bizarrias, coordenador do CEAM, os resultados mostram que os consumidores enxergam o cuidado como um conceito multidimensional. Os aspectos mais associados ao tema incluem saúde física e mental, relações saudáveis, autoestima e propósito de vida.
O que os consumidores buscam
O levantamento aponta que 42% dos consumidores esperam que as marcas assumam um papel mais amplo na promoção do bem-estar, priorizando ingredientes seguros e naturais. Além da qualidade, os entrevistados valorizam empresas que oferecem:
orientações sobre saúde (44%);
produtos que contribuam para uma imagem positiva (43%);
soluções que proporcionem momentos de autocuidado (42%);
itens com benefícios terapêuticos (29%).
Os pesquisadores identificaram que os benefícios mais valorizados pelos consumidores vão além da aparência. As práticas de cuidado pessoal foram associadas a mais energia e disposição física (44%), sensação de prazer (43%) e bom humor (42%). Também foram citados o equilíbrio emocional (32%) e a redução do estresse (31%).
Para os consumidores, esses produtos desempenham um papel relevante na promoção da qualidade de vida e na prevenção em saúde. A pesquisa resultou em uma nova ferramenta científica capaz de mensurar o cuidado integral a partir de três dimensões interdependentes: saúde física, saúde mental e saúde social.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.