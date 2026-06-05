As 5 tendências de consumo que transformam o varejo em 2026

O cenário do varejo está em constante transformação, e o ano de 2026 consolida movimentos importantes no comportamento do consumidor. Análises de mercado, como as realizadas por empresas globais como a Ipsos, mapeiam as tendências que já dominam as decisões de compra, forçando negócios a se adaptarem para permanecerem relevantes.

Sustentabilidade como pré-requisito

A preocupação com o impacto ambiental e social deixou de ser um diferencial para se tornar um critério básico de escolha. Os consumidores modernos exigem transparência em toda a cadeia produtiva e buscam ativamente marcas com propósito. Isso se traduz em preferência por embalagens recicláveis, processos de produção com baixa emissão de carbono e compromisso com o bem-estar dos trabalhadores. Uma marca sem uma agenda sustentável clara corre o risco de ser deixada para trás.

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A era da hiperpersonalização

A experiência de compra genérica perdeu espaço. Com o avanço da tecnologia e da inteligência artificial, o consumidor espera que as marcas o conheçam profundamente. Isso significa receber recomendações de produtos alinhadas com seu histórico, ofertas exclusivas baseadas em seus interesses e uma comunicação que parece um diálogo individual. As empresas que utilizam dados para criar jornadas de compra únicas e memoráveis conseguem construir lealdade e se destacar da concorrência.

O físico e o digital sem fronteiras

A separação entre o mundo online e offline acabou. A jornada de compra agora é híbrida, no conceito conhecido como "phygital". Os clientes valorizam a conveniência de pesquisar um produto na internet e experimentá-lo na loja física, ou comprar pelo aplicativo e retirar o pedido em poucos minutos. O sucesso no varejo dependerá da capacidade de oferecer uma experiência fluida e integrada, onde o cliente transita entre os canais sem qualquer atrito.

Bem-estar integral no carrinho de compras

A busca por uma vida mais saudável e equilibrada influencia diretamente o consumo. Essa tendência vai muito além da alimentação orgânica, abrangendo produtos e serviços que promovem o bem-estar físico, mental e emocional. O mercado vê um crescimento na procura por cosméticos com ingredientes naturais, vestuário tecnológico para atividades físicas e aplicativos de meditação. O autocuidado tornou-se um investimento prioritário para muitas pessoas.

Autenticidade que gera conexão

Em um ambiente digital saturado de informações, a confiança é a moeda mais valiosa. Os consumidores estão mais céticos em relação à publicidade tradicional e buscam marcas que se comunicam com honestidade e transparência. A autenticidade se manifesta em ações concretas, no alinhamento entre discurso e prática e na valorização de conteúdo gerado por clientes reais. Marcas que constroem comunidades engajadas e mostram seu lado humano criam laços duradouros com seu público.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.