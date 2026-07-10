Delineado duplo é a nova febre: veja dicas para acertar no traço
Com traços sobrepostos e combinações de cores, a técnica viralizou nas redes
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Após um período em que maquiagens naturais dominaram as tendências, os olhos voltam a ganhar destaque. Nesse cenário, o delineado duplo ressurge nas redes sociais como uma forma criativa de atualizar um clássico, adicionando dimensão ao olhar sem a necessidade de uma produção elaborada.
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A proposta consiste em criar um segundo traço que acompanha o delineado tradicional, seja com outra cor, acabamento ou espessura. O resultado é um visual moderno, que pode variar de versões discretas para o dia a dia até interpretações mais marcantes para a noite.
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O segundo traço transforma o delineado
A base da técnica continua sendo o delineado tradicional. A diferença está na inclusão de uma segunda linha, posicionada logo acima ou abaixo do traço principal. Essa sobreposição cria profundidade e um efeito gráfico sem deixar o visual pesado.
Segundo dicas da Quem Disse, Berenice?, para esse tipo de produção, o formato da ponta do aplicador é fundamental. O ideal para quem busca traços mais marcantes e de alta precisão é um delineador com aplicador fino, que desliza facilmente sobre a pele.
Os delineadores em caneta oferecem mais estabilidade durante a aplicação, o que facilita o controle do movimento. Por isso, é uma boa opção para quem está começando ou deseja construir o traçado aos poucos. Com os dois produtos, é possível combinar espessuras e criar o efeito de sobreposição.
Contraste faz toda a diferença
Uma forma simples de destacar o delineado duplo é apostar em cores diferentes para cada traço. Combinar um delineado preto com um colorido, ou misturar acabamentos foscos e metálicos, ajuda a evidenciar o desenho e cria um efeito mais moderno.
Para quem está começando, a dica é fazer o traço principal primeiro e adicionar a segunda linha aos poucos, acompanhando o mesmo formato.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.