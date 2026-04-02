Guia completo de unha francesinha: do clássico ao estilo moderno

A francesinha moderna nas unhas tornou-se uma das técnicas mais versáteis da nail art atual. Diferente da versão clássica, que traz apenas a ponta branca, as versões atualizadas exploram cores, efeitos de degradê, traços geométricos e um estilo minimalista. Esse tipo de esmaltação combina com diferentes formatos de unha e pode ser adaptado tanto para quem prefere um visual discreto quanto para quem busca algo mais marcante, usando glitter, strass ou foil.

Antes de iniciar qualquer técnica de francesinha moderna, a preparação da unha é uma etapa essencial. Uma base bem feita ajuda a esmaltação a durar mais, reduz descamações e deixa o acabamento mais uniforme. Com alguns cuidados simples, como limpeza correta, nivelamento da superfície e escolha adequada dos produtos, a francesinha em degradê, ponta colorida ou geométrica ganha melhor aderência e brilho.

Como preparar a unha para a francesinha moderna

O preparo começa pela higiene. A região deve estar livre de resíduos, oleosidade e restos de esmalte. Um bom preparo facilita tanto a aplicação do esmalte tradicional quanto do gel e preserva a saúde das unhas. A seguir, um passo a passo básico que serve de base para qualquer estilo de francesinha.

Limpeza inicial: remover esmaltes antigos com removedor sem acetona, lavar as mãos com sabonete neutro e secar bem. Cutículas: aplicar emoliente, afastar delicadamente com espátula e retirar apenas o excesso, evitando machucar. Lixamento e formato: definir o formato de unha (quadrada, oval, almond, bailarina, stiletto) e lixar sempre no mesmo sentido. Polimento suave: usar bloco polidor de forma leve para nivelar ondulações, sem afinar demais a unha natural. Limpeza final: passar algodão com álcool isopropílico ou solução própria para unhas, removendo poeira e oleosidade. Base: aplicar uma camada fina de base fortalecedora ou base niveladora, deixando secar completamente.

Em unhas de gel ou alongamentos em acrílico ou polygel, o processo inclui o lixamento técnico da estrutura, remoção do brilho do produto e limpeza com solução específica. Nesses casos, é importante respeitar o tempo de cura em cabine, quando necessário, para evitar descolamentos da francesinha moderna.

Minimalista ou marcante, a francesinha moderna é a tendência que transforma qualquer unha – depositphotos.com / natkin



Francesinha moderna: como fazer ombre tip, ponta colorida e detalhes

A palavra-chave deste tipo de esmaltação é francesinha moderna, que engloba variações como degradê (ombre tip), ponta colorida e efeitos combinados com glitter ou foil. Em vez de um traço único branco, a tendência é trabalhar com nuances, texturas e cores contrastantes, especialmente em tons neon, pastéis ou metálicos.

Como fazer francesinha ombre tip passo a passo?

A francesinha em degradê, também chamada de ombre tip, cria um efeito esfumado da ponta em direção ao centro da unha. Essa técnica aparece tanto em esmaltação em gel quanto em esmalte tradicional.

Cor de base: aplicar um esmalte nude, rosado leitoso ou transparente, em 1 ou 2 camadas finas, deixando secar ou curar. Preparar a esponja: usar uma esponja de maquiagem e depositar uma faixa da cor da ponta (branco, nude, colorido) na borda da esponja. Aplicar o degradê: com batidinhas leves apenas na ponta da unha, subir um pouco com a esponja para criar o efeito ombre, repetindo até atingir a intensidade desejada. Limpar os cantos: remover o excesso de esmalte da pele com pincel fino e removedor. Selar com top coat: finalizar com top coat gel ou extra brilho, uniformizando o degradê.

Quem trabalha com gel costuma aplicar o branco ou a cor da ponta com pincel específico, esfumando com pincel leque ou pincel de silicone antes da cura na cabine. O segredo é manter as camadas finas para evitar volume excessivo.

Francesinha de ponta colorida, geométrica e minimalista

A francesinha moderna com ponta colorida é uma das mais usadas em redes sociais de beleza. O traço da ponta pode ser grosso, fino, assimétrico ou até duplo, dependendo da proposta. Cores vibrantes como laranja, azul elétrico, verde-limão e rosa neon aparecem ao lado de tons pastéis e metalizados.

Ponta colorida clássica: após a base, desenhar a ponta com pincel do próprio esmalte ou pincel fino de nail art, seguindo o contorno da borda livre da unha. Em gel, a ponta é aplicada e depois curada em cabine.

após a base, desenhar a ponta com pincel do próprio esmalte ou pincel fino de nail art, seguindo o contorno da borda livre da unha. Em gel, a ponta é aplicada e depois curada em cabine. Francesinha geométrica: usar fitas adesivas ou fitas metálicas (striping tape) para marcar linhas diagonais, em V, duplas ou cruzadas na ponta. Preencher os espaços com esmaltes de cores diferentes, retirar as fitas e selar com top coat.

usar fitas adesivas ou fitas metálicas (striping tape) para marcar linhas diagonais, em V, duplas ou cruzadas na ponta. Preencher os espaços com esmaltes de cores diferentes, retirar as fitas e selar com top coat. Francesinha minimalista: traçar uma linha extremamente fina na ponta ou um pequeno detalhe lateral, usando pincel ultra fino. Geralmente é combinada com cores neutras, como nude, cinza claro ou rosa antigo.

Para adicionar brilho, é possível incluir glitter concentrado apenas na ponta, traços de foil dourado ou prateado em pequenas áreas ou ainda aplicar strass pontuais, geralmente próximos à cutícula ou na transição da ponta. Em esmaltação em gel, o strass deve ser fixado sobre o top coat ainda úmido ou com cola própria, e depois selado ao redor.

Do degradê à ponta colorida, a francesinha moderna prova que criatividade não tem limites – depositphotos.com / EdwardDerule



Dicas para diferentes formatos de unha e melhor durabilidade

O formato da unha interfere diretamente no visual da francesinha moderna. Em unhas quadradas, a ponta colorida ou geométrica fica bem marcada e alinhada. Já em unhas almond, bailarina ou stiletto, linhas diagonais ou em V valorizam o desenho alongado.

Unhas curtas: francesinha fina, ombre tip suave ou linha minimalista, para não encurtar visualmente a lâmina.

francesinha fina, ombre tip suave ou linha minimalista, para não encurtar visualmente a lâmina. Unhas longas: permitem degradês mais marcados, combinações de duas ou três cores na ponta e desenhos geométricos mais elaborados.

permitem degradês mais marcados, combinações de duas ou três cores na ponta e desenhos geométricos mais elaborados. Unhas arredondadas ou ovais: traços acompanhando a curvatura natural do sorriso da unha deixam o resultado mais harmonioso.

Para aumentar a durabilidade da francesinha moderna, alguns cuidados são recomendados:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Aplicar sempre camadas finas de esmalte ou gel, evitando descamações. Usar top coat de boa fixação, reaplicando a cada 3 ou 4 dias no caso de esmalte tradicional. Evitar contato prolongado com água quente e produtos de limpeza sem luvas. Hidratar cutículas com óleo ou creme específico, mantendo a região saudável. Realizar manutenção em alongamentos a cada 15 a 25 dias, conforme crescimento da unha natural.

Com uma preparação correta, escolha adequada do formato de unha e aplicação cuidadosa das técnicas de ombre tip, ponta colorida, francesinha geométrica e minimalista, a francesinha moderna se torna uma opção versátil para o dia a dia e para ocasiões especiais. A combinação de cores, texturas e pequenos detalhes decorativos permite criar inúmeras variações, mantendo a esmaltação atualizada e alinhada às principais tendências de beleza até 2026.