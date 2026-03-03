Assine
Delineador surgiu há mais de 5 mil anos e se tornou Patrimônio Mundial da Unesco; veja curiosidades

Redação Flipar
    Esse reconhecimento, segundo a jornalista e escritora Zahra Hankir, retira o cosmético do campo da moda passageira e o posiciona como uma “prática cultural viva que resiste ao tempo”.

     Foto: Wikimedia Commons/Sumita Roy Dutta
    Para Hankir, autora de uma vasta pesquisa sobre a história do delineador, o uso do kohl é um ato que conecta mulheres da diáspora árabe às suas raízes, funcionando como um elo espiritual entre gerações de famílias.

     Foto: Freepik/pch.vector
    Historicamente, as origens desse pigmento remontam a civilizaÃ§Ãµes antigas do Egito, MesopotÃ¢mia e PÃ©rsia.

     Foto: Nikolay Hristov/Unsplash
    Conhecido como kohl no mundo árabe, recebe outros nomes, como kajal no Sul da Ásia e sormeh no Irã.

    Foto: Wikimedia Commons/Sumita Roy Dutta

    No Egito Antigo, o kohl era onipresente, utilizado por todas as classes e gêneros com propósitos que transcendiam a estética, incluindo proteção medicinal e rituais espirituais.

     Foto: Imagem gerada por IA
    A rainha Nefertiti é apontada como uma das primeiras grandes referências do uso do delineador.

     Foto: Philip Pikart/Wikimedia Commons
    Seu famoso busto, descoberto em 1912, evidencia o uso marcante do pigmento, que influencia padrões de beleza até hoje.

     Foto: Glenn Ashton/Wikimedia Commons
    “Suas sobrancelhas são arqueadas, perfeitas e preenchidas com pigmento preto esfumaçado, possivelmente kohl. O contraste é forte, mas a aparência geral da rainha é harmoniosa”, destaca Hankir em seu livro.

     Foto: Zserghei, Sebastian Wallroth/Wikimedia Commons
    Em suas viagens, Hankir documentou como o delineador assume papéis distintos pelo mundo a depender da cultura.

     Foto: Wikimedia Commons/FeynmanFan4ever
    No Japão, por exemplo, as gueixas — artistas tradicionais da cultura japonesa — utilizam o vermelho como símbolo de proteção.

     Foto: Siraj Shahjahan/Unsplash
    Na cultura chola mexicano-americana, o traço preto é uma marca de orgulho cultural e afirmação política.

    Foto: Pexels/Vintage Lenses

    O uso do kohl também desafia normas de gênero contemporâneas. No Chade, homens da etnia Wodaabe utilizam o produto em concursos de beleza.

     Foto: Flickr - Alfred Weidinger
    Em regiões de Petra, na Jordânia, homens beduínos adotam o produto por outros motivos além de proteção contra o sol ou expressar religiosidade: “É também um rito de passagem para a idade adulta e um sinal de que se está solteiro”, afirma a autora.

     Foto: Wikimedia Commons/Fjmustak
    Para Hankir, o reconhecimento internacional valoriza comunidades do Sul Global que mantiveram viva essa tradição apesar de guerras, deslocamentos e colonialismo.

     Foto: Pexels/Mikhail Nilov
    No Brasil, o delineador é quase um item indispensável da maquiagem feminina, sendo presença constante em tutoriais, redes sociais e no universo das celebridades e da moda.

     Foto: B L/Unsplash
