Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Crescimento da beleza consciente impulsiona demanda por maquiagem vegana

Mudanças no comportamento do consumidor impulsionam formulações sustentáveis, cruelty?free e estratégias de inovação na indústria brasileira de cosméticos.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
09/02/2026 13:43

compartilhe

SIGA
x
Crescimento da beleza consciente impulsiona demanda por maquiagem vegana
Crescimento da beleza consciente impulsiona demanda por maquiagem vegana crédito: DINO

O setor de cosméticos tem registrado transformações associadas ao crescimento da chamada beleza consciente, movimento caracterizado pela busca por produtos que conciliem desempenho técnico, responsabilidade ambiental e transparência nos processos produtivos. Levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) indica aumento da preocupação dos consumidores brasileiros com sustentabilidade e impacto ambiental também no consumo de itens de beleza.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Relatórios setoriais apontam expansão global do segmento conforme análise da Associação Brasileira de Embalagem (ABRE), que destaca crescimento consistente do mercado vegano e cruelty?free. Estudos internacionais sobre o mercado global de cosméticos cruelty?free também indicam aumento da demanda por formulações alinhadas ao consumo responsável.

No segmento de maquiagem profissional, essa demanda se reflete na procura por produtos com alta performance, diversidade de tonalidades e formulações alinhadas a critérios éticos. Empresas brasileiras têm adaptado portfólios e processos. Fundada em Maringá (PR), a Fand Cosméticos atua no desenvolvimento de maquiagem voltada a profissionais e consumidores. Parte do portfólio acompanha tendências da clean beauty, conceito ligado à transparência de ingredientes e sustentabilidade.

“O mercado de beleza tem passado por uma mudança gradual, em que qualidade técnica e responsabilidade na formulação caminham juntas. A tendência é que o consumidor continue valorizando transparência e desempenho nos produtos”, afirma Tatiana Pinesso, CEO da Fand Cosméticos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além dos aspectos ligados à sustentabilidade, fatores como durabilidade, pigmentação, conforto e adaptação a diferentes tipos de pele seguem entre os critérios considerados por profissionais e consumidores. Especialistas avaliam que inovação tecnológica, diversidade de produtos e responsabilidade socioambiental devem continuar orientando a evolução da indústria de beleza.



Website: https://www.fandcosmeticos.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay