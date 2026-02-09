Crescimento da beleza consciente impulsiona demanda por maquiagem vegana

O setor de cosméticos tem registrado transformações associadas ao crescimento da chamada beleza consciente, movimento caracterizado pela busca por produtos que conciliem desempenho técnico, responsabilidade ambiental e transparência nos processos produtivos. Levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) indica aumento da preocupação dos consumidores brasileiros com sustentabilidade e impacto ambiental também no consumo de itens de beleza.

Relatórios setoriais apontam expansão global do segmento conforme análise da Associação Brasileira de Embalagem (ABRE), que destaca crescimento consistente do mercado vegano e cruelty?free. Estudos internacionais sobre o mercado global de cosméticos cruelty?free também indicam aumento da demanda por formulações alinhadas ao consumo responsável.

No segmento de maquiagem profissional, essa demanda se reflete na procura por produtos com alta performance, diversidade de tonalidades e formulações alinhadas a critérios éticos. Empresas brasileiras têm adaptado portfólios e processos. Fundada em Maringá (PR), a Fand Cosméticos atua no desenvolvimento de maquiagem voltada a profissionais e consumidores. Parte do portfólio acompanha tendências da clean beauty, conceito ligado à transparência de ingredientes e sustentabilidade.

“O mercado de beleza tem passado por uma mudança gradual, em que qualidade técnica e responsabilidade na formulação caminham juntas. A tendência é que o consumidor continue valorizando transparência e desempenho nos produtos”, afirma Tatiana Pinesso, CEO da Fand Cosméticos.

Além dos aspectos ligados à sustentabilidade, fatores como durabilidade, pigmentação, conforto e adaptação a diferentes tipos de pele seguem entre os critérios considerados por profissionais e consumidores. Especialistas avaliam que inovação tecnológica, diversidade de produtos e responsabilidade socioambiental devem continuar orientando a evolução da indústria de beleza.