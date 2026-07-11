Chocolaterapia e seus benefícios

Falar que chocolate é gosto e que dá prazer é chover no molhado. O que pouca gente sabe é que além de adoçar a vida o chocolate também oferece inúmeros benefícios para a pele. Rico em flavonoides, ácidos graxos, vitaminas e antioxidante ele está sendo usado para tratamentos estéticos corporais, faciais e capilares.

Essa técnica promove hidratação, nutrição e rejuvenescimento da pele Divulgação



Hidratação profunda, nutrição, rejuvenescimento, relaxamento, combate a radicais livres, melhora da circulação são os resultados alcançados com o tratamento que recebeu o nome de cholaterapia. Embora o cacau traga muitos benefícios, algumas precauções são essenciais e vamos fazer esse alerta também.

Para o cabelo, o queridinho creme marrom traz mais brilho e reduz o frizz. O extrato de cacau é usado em máscaras e tratamentos (como a "escova de chocolate"), mas, produtos com pigmento ao leite podem escurecer fios loiros.



Existem vários produtos no mercado, linhas de marcas sérias e comprovadas como O Boticário, Carmed, Tulípia, Ricca etc, mas algumas receitas caseiras estão disponíveis na internet, para entender quais produtos escolher, como a Manteiga de Cacau pura ou máscaras faciais profissionais, confira os guias completos disponíveis na Tulípia e no portal Peter Paiva. Recomendamos não usar receitas de pessoas que não sejam especialistas da área.

chocolaterapia

Essa técnica promove hidratação, nutrição e rejuvenescimento da pele, tanto para o corpo quanto para o rosto. O cacau é rico em compostos bioativos que atuam diretamente na saúde da pele. Entre eles estão:

Flavonoides: possuem forte ação antioxidante, neutralizam os radicais livres responsáveis pelo estresse oxidativo, processo que acelera o envelhecimento cutâneo e previne o envelhecimento precoce;

Teobromina: possui propriedades vasodilatadoras, promovendo uma melhora na circulação sanguínea. Isso resulta em uma pele mais oxigenada, revitalizada e com uma aparência mais jovem.

Manteiga de cacau: excelente agente emoliente, promove uma hidratação profunda e forma uma barreira de gordura natural que evita a perda de água natural e passiva da pele. Esse benefício é especialmente importante para pacientes com pele seca ou sensível.para hidratar.

Vitaminas A, C e E: auxiliam na regeneração celular e na proteção contra os danos ambientais. Minerais essenciais (ferro, magnésio, zinco e cobre): fundamentais para a produção de colágeno e elastina.

Além disso, o cacau possui ação desintoxicante, auxiliando na eliminação de impurezas e toxinas acumuladas na pele. Seus compostos bioativos reduzem inflamações cutâneas, sendo eficazes no controle da acne e de irritações da pele.



Existe uma forma correta de aplicar a chocolaterapia. Primeiro é preciso fazer uma esfoliação com produtos à base de sementes de cacau ou açúcar mascavo para remover células mortas e preparar a pele para melhor absorção dos ativos. Em seguida, aplica-se a máscara de chocolate que pode ser feita com chocolate derretido, misturado a argilas e óleos essenciais, dependendo da necessidade da pele do cliente. A massagem é um passo importante tanto no corpo quanto no rosto. É feita com óleo de cacau que ajuda a relaxar os músculos, melhorar a circulação e proporcionar um efeito rejuvenescedor imediato. Para finalizar passa séruns ou cremes à base de cacau para prolongar os benefícios do tratamento.



Indicações

Essa terapia é indicada para pessoas que estão com a pele desidratada e desvitalizada; pessoas que buscam um tratamento relaxante e sensorial; pacientes com sinais iniciais de envelhecimento cutâneo.



Contraindicações

Peles oleosas com tendência a acne severa. Embora o cacau possua propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, a manteiga de cacau tem gordura e pode obstruir os poros e agravar quadros de acne severa. Para esses casos, recomenda-se evitar o uso de produtos muito oleosos e optar por formulações mais leves, com ativos seborreguladores, ou seja, produtos específicos que combinam o cacau com argilas.

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Pacientes alérgicos a componentes do cacau. Algumas pessoas podem apresentar sensibilidade ou alergia ao cacau e seus derivados, manifestando sintomas como vermelhidão, coceira e irritação cutânea. Antes de realizar a chocolaterapia é preciso fazer um teste de alergia em uma pequena área da pele para evitar reações adversas.