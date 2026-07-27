Guia dos cremes para as mãos: como manter a pele hidratada no inverno

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Durante os dias mais frios, a pele das mãos é uma das primeiras a apresentar sinais de ressecamento. A combinação de baixas temperaturas, banhos quentes, vento e lavagens frequentes favorece a perda da barreira de proteção natural, deixando a pele áspera e sensível.

Para minimizar esses efeitos, os cremes para as mãos se tornam aliados importantes. Fórmulas com ingredientes como manteiga de karité, glicerina e óleos vegetais ajudam a nutrir a pele, restaurar a maciez e fortalecer a barreira cutânea, promovendo hidratação prolongada.

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A aplicação diária pode ser reforçada antes de dormir, momento em que a pele tende a absorver melhor os ativos. Conheça algumas opções de cremes para as mãos que ajudam a proteger a pele no inverno.

L'Occitane en Provence

O Bálsamo Nutritivo para Mãos Karité (R$ 129) possui 25% de manteiga de karité em sua fórmula, que repara mãos secas a muito secas. Sua textura cremosa forma uma barreira protetora contra agressões externas, como água e frio, sendo ideal para peles sensíveis.

Já o Creme para Mãos Amande Sublime (R$ 129) nutre e hidrata por até 24 horas, deixando um perfume de amêndoas frescas. É indicado para peles normais a secas.

Tania Bulhões

O Creme para Mãos Rosas Roubadas (R$ 80) foi desenvolvido para regenerar, hidratar e criar uma barreira protetora. Sua fórmula é enriquecida com ingredientes naturais e óleos vegetais.

O Creme para Mãos À Francesa (R$ 80) contém manteiga de karité e óleo de girassol para hidratação intensa. Rico em vitamina E, previne danos externos e garante luminosidade.

CARE Beauty

O Creme Antissinais com FPS 30 (R$ 149) oferece cuidados para mãos e pescoço com proteção UVA e UVB. Sua fórmula com vitamina E garante mais elasticidade e firmeza, com textura não pegajosa.

L’Occitane au Brésil

A Geleia Hidratante Desodorante para Mãos Romã (R$ 59,99) tem textura bifásica e fragrância floral frutal, deixando a pele macia e perfumada.

Carmed

O Creme de Mãos Amor de Verão (R$ 18,90) possui um aroma floral frutado e é dermatologicamente testado. O Creme de Mãos Nas Nuvens (R$ 18,90) aposta em um perfil gourmand adocicado. Ambos são indicados para todos os tipos de pele.

Avatim

O Sérum Nutritivo para as Mãos Seriguela (R$ 22) tem toque seco, rápida absorção e fórmula vegana. Sua fragrância frutal combina notas de maçã verde, bergamota e abacaxi.

O Creme Hidratante para Mãos Rosas & Damasco (R$ 18) tem toque aveludado e promove regeneração e nutrição com perfume delicado. A fórmula não possui conservantes.

Ricca

O Creme Hidratante Para Mãos FPS15 Fresh Floral (R$ 19,90) oferece 24 horas de hidratação e defesa contra raios solares. Sua textura é leve, de absorção rápida e com fragrância floral.

Moroccanoil

O Hand Cream Fragrance Originale (R$ 216) é um hidratante de rápida absorção que nutre mãos, unhas e cutículas. A fórmula contém óleo de argan, manteiga de karité e cacau, ácido hialurônico e esqualano.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.