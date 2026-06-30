Skincare no inverno: os ativos essenciais para blindar a pele do frio
Especialista revela os produtos ideais para combater o ressecamento e manter a pele saudável; veja como adaptar sua rotina na estação mais fria
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A chegada do inverno, com suas temperaturas mais baixas e a redução da umidade do ar, pode afetar a saúde da pele. Mudanças na rotina, como banhos mais quentes, também contribuem para o ressecamento, colocando em risco a aparência saudável conquistada ao longo do ano.
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Nesta estação, são comuns queixas como a sensação de pele repuxando, descamações e pequenas irritações. Isso acontece porque o clima seco favorece a perda de água, enquanto os banhos quentes e demorados removem a camada lipídica que protege a pele de agressões externas.
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Segundo a biomédica esteta Jéssica Magalhães, o período exige uma mudança estratégica na rotina de cuidados. “Muitas pessoas mantêm exatamente os mesmos produtos e hábitos do verão, mas a pele passa a ter necessidades diferentes”, afirma.
O foco deve ser a reposição da hidratação e o fortalecimento da barreira cutânea, que funciona como um escudo natural. Por isso, a hidratação ganha protagonismo com produtos de ativos nutritivos que preservam a umidade natural da pele.
Ativos e proteção para a estação
A recomendação da especialista é que a aplicação de hidratantes seja feita diariamente, especialmente após o banho, momento em que a pele apresenta maior capacidade de absorção. Entre os cuidados recomendados estão ativos como:
manteiga de karité;
ceramidas;
ácido hialurônico.
Especialista em pele preta, Jéssica Magalhães destaca que esses cuidados são essenciais para todos. Embora apresentem maior proteção natural, as peles negras também podem sofrer com ressecamento e perda de luminosidade se a hidratação não for adequada.
Outro ponto que gera dúvidas é o uso de protetor solar. Apesar da diminuição da sensação de exposição ao sol, a radiação ultravioleta continua presente e seus efeitos são cumulativos. A proteção é indispensável para prevenir o envelhecimento precoce e manchas.
“A hidratação adequada ajuda a preservar o conforto e a maciez da pele, mas também auxilia na manutenção da sua uniformidade, luminosidade e equilíbrio”, diz a biomédica.
Jéssica reforça que não existe fórmula única e sim a necessidade de adaptar os cuidados conforme as mudanças climáticas. Adotar hábitos adequados desde o início diminui os impactos do ressecamento e aumenta as chances de manter a pele saudável.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.