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CUIDADO COM A PELE

Skincare no inverno: os ativos essenciais para blindar a pele do frio

Especialista revela os produtos ideais para combater o ressecamento e manter a pele saudável; veja como adaptar sua rotina na estação mais fria

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
30/06/2026 17:27

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Skincare no inverno: os ativos essenciais para blindar a pele do frio
A hidratação com creme é fundamental para manter a pele saudável e protegida contra o ressecamento durante o inverno. crédito: FreePik

A chegada do inverno, com suas temperaturas mais baixas e a redução da umidade do ar, pode afetar a saúde da pele. Mudanças na rotina, como banhos mais quentes, também contribuem para o ressecamento, colocando em risco a aparência saudável conquistada ao longo do ano.

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Nesta estação, são comuns queixas como a sensação de pele repuxando, descamações e pequenas irritações. Isso acontece porque o clima seco favorece a perda de água, enquanto os banhos quentes e demorados removem a camada lipídica que protege a pele de agressões externas.

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Segundo a biomédica esteta Jéssica Magalhães, o período exige uma mudança estratégica na rotina de cuidados. “Muitas pessoas mantêm exatamente os mesmos produtos e hábitos do verão, mas a pele passa a ter necessidades diferentes”, afirma.

O foco deve ser a reposição da hidratação e o fortalecimento da barreira cutânea, que funciona como um escudo natural. Por isso, a hidratação ganha protagonismo com produtos de ativos nutritivos que preservam a umidade natural da pele.

Ativos e proteção para a estação

A recomendação da especialista é que a aplicação de hidratantes seja feita diariamente, especialmente após o banho, momento em que a pele apresenta maior capacidade de absorção. Entre os cuidados recomendados estão ativos como:

  • manteiga de karité;

  • ceramidas;

  • ácido hialurônico.

Especialista em pele preta, Jéssica Magalhães destaca que esses cuidados são essenciais para todos. Embora apresentem maior proteção natural, as peles negras também podem sofrer com ressecamento e perda de luminosidade se a hidratação não for adequada.

Outro ponto que gera dúvidas é o uso de protetor solar. Apesar da diminuição da sensação de exposição ao sol, a radiação ultravioleta continua presente e seus efeitos são cumulativos. A proteção é indispensável para prevenir o envelhecimento precoce e manchas.

“A hidratação adequada ajuda a preservar o conforto e a maciez da pele, mas também auxilia na manutenção da sua uniformidade, luminosidade e equilíbrio”, diz a biomédica.

Jéssica reforça que não existe fórmula única e sim a necessidade de adaptar os cuidados conforme as mudanças climáticas. Adotar hábitos adequados desde o início diminui os impactos do ressecamento e aumenta as chances de manter a pele saudável.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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