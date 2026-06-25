Como as variações do clima em junho afetam sua rotina de cuidados com a pele?

Junho de 2026 chega com um cenário climático diverso no Brasil. Enquanto regiões do Sul e Sudeste se preparam para a chegada de frentes frias, especialmente no meio e no final do mês, grande parte do Norte, Nordeste e Centro-Oeste registrará temperaturas acima da média. Essa variação exige que a rotina de cuidados com a pele seja adaptada para cada realidade, protegendo-a tanto do frio quanto do calor e do ar seco.

Historicamente, junho é um mês de tempo mais seco e ensolarado na maior parte do país. Em 2026, essa característica se mantém, mas com particularidades: o Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais devem sentir o impacto de duas frentes frias, sendo a mais forte esperada para os últimos dias do mês, já nesse início de inverno. Em contraste, o interior do Nordeste e áreas do Centro-Oeste enfrentarão calor e baixa umidade.

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Como adaptar seu skincare para cada clima

A principal causa de danos à pele neste período está ligada à baixa umidade do ar, que acelera a perda de água da epiderme. Nas regiões mais frias, o vento e a mudança de temperatura entre ambientes agridem a barreira cutânea. Já nas áreas quentes, a combinação de calor e secura também exige atenção. Banhos muito quentes, comuns nesta época, removem a oleosidade natural que funciona como um escudo protetor em qualquer cenário.

Para regiões com frio e tempo seco (Sul e Sudeste)

O foco principal é intensificar a hidratação. Troque os produtos de textura leve por cremes mais densos e nutritivos, que formam uma camada protetora mais eficaz. A aplicação deve ser feita logo após o banho, com a pele ainda úmida, para potencializar a absorção. Evite sabonetes agressivos e opte por loções de limpeza suaves e água morna.

Lábios e mãos são áreas com poucas glândulas sebáceas e, por isso, sofrem mais. É essencial reaplicar o protetor labial diversas vezes ao dia e usar um creme específico para as mãos, especialmente após lavá-las. Luvas ajudam a criar uma barreira física contra o vento e o frio.

Para regiões com calor e tempo seco (Norte, Nordeste e Centro-Oeste)

Nestas áreas, a hidratação deve ser leve, mas constante. Prefira hidratantes em gel ou loções não oleosas para evitar a sensação de pele pesada. A limpeza suave continua sendo crucial para remover impurezas sem agredir. A proteção solar deve ser redobrada, pois a combinação de tempo seco e céu aberto aumenta a exposição à radiação UV.

Dicas universais para uma pele saudável

Muitas pessoas abandonam o protetor solar durante os dias frios ou nublados, o que é um erro. A radiação ultravioleta continua presente e pode causar danos à pele. Mantenha o uso diário de um filtro com fator de proteção solar (FPS) adequado para o seu tipo de pele em todas as áreas expostas, independentemente da temperatura.

Por fim, a hidratação começa de dentro para fora. Aumentar a ingestão de água ao longo do dia é uma medida simples, mas crucial para ajudar o corpo a manter a pele hidratada e resistente às agressões externas do clima, seja o frio ou o calor.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.