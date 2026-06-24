Cuidados com a pele no inverno: especialistas ensinam como driblar o ressecamento e manter o viço

Com a chegada do inverno, a queda brusca das temperaturas e a diminuição da umidade do ar trazem um alerta para a saúde da pele. Se por um lado a estação convida ao aconchego, por outro, ela inaugura uma temporada de desafios: o ressecamento intenso, a sensibilidade e a perda do viço natural. Mas, segundo especialistas, pequenos ajustes na rotina podem transformar os meses frios na melhor época para cuidar de si.

Para entender como proteger o rosto e o corpo das agressões climáticas, conversamos com a Dra. Maria Paula Del Nero, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), e com Tatianne Morais, farmacêutica e CEO da Abalô Cosméticos.

A temporada dos tratamentos (e dos desafios)

O inverno é frequentemente considerado a época de ouro para procedimentos dermatológicos. Segundo Tatianne Morais, a menor exposição solar e a redução das atividades ao ar livre facilitam a recuperação de intervenções como peelings e lasers.

Contudo, os cuidados básicos não devem tirar férias. "O inverno traz desafios importantes, como o ar mais seco e os banhos muito quentes, que podem comprometer a barreira cutânea", explica Tatianne. Ela ressalta que, independentemente da estação, os pilares do cuidado continuam sendo a higienização adequada, a hidratação e a fotoproteção diária.

A "parede de tijolos": entendendo a barreira cutânea

A hidratação não é apenas uma questão estética, mas de saúde. A Dra. Maria Paula Del Nero enfatiza que manter a pele hidratada ajuda a preservar uma barreira de proteção saudável, prevenindo irritações e o envelhecimento precoce.

Para ilustrar a importância dessa proteção, Tatianne Morais usa uma analogia simples: "Gosto de comparar a barreira da pele a uma parede de tijolos. As células são os tijolos, e os lipídios que ficam entre elas funcionam como o cimento". O clima frio e seco enfraquece essa estrutura, permitindo que a hidratação escape.

O poder dos ativos certos

Mais importante do que usar um único ingrediente milagroso é buscar a combinação de mecanismos complementares (umectação, emoliência e oclusão). Entre os ativos de destaque recomendados pelas especialistas estão:

Para reter água: ácido hialurônico, glicerina e pantenol.

Para fortalecer e acalmar: niacinamida e aloe vera.

Para evitar a perda de água (oclusão): esqualano, ceramidas e óleos vegetais.

Para renovação com hidratação: gluconolactona (que também tem ação antioxidante).

Como adaptar a rotina para o seu tipo de pele

Um dos erros mais comuns é manter a mesma rotina leve do verão durante o auge do inverno. No entanto, cada tipo de pele exige uma abordagem específica na hora de escolher a textura do produto. A Dra. Maria Paula alerta que receitas caseiras não são a melhor opção e podem até causar irritações, sendo crucial optar por cosméticos dermatologicamente testados.

Abaixo, um guia prático para acertar na escolha do hidratante:

Pele oleosa e acneica: gel, gel-creme ou séruns (oil-free e não comedogênicos). Sim, peles oleosas também precisam de hidratação! O ácido hialurônico é excelente por ser leve.

Seca ou madura: cremes mais densos e nutritivos. Fórmulas reparadoras. O uso de óleos de banho também ajuda na retenção hídrica do corpo.

Sensível: fórmulas calmantes e reparadoras. A combinação de ácido hialurônico com niacinamida é altamente recomendada.

Passo a passo: onde o hidratante entra na rotina?

A ordem de aplicação dos produtos faz toda a diferença na absorção e eficácia. A Dra. Maria Paula Del Nero ensina a sequência correta para o dia a dia:

Limpeza suave: lave o rosto com um sabonete adequado (evite os muito agressivos). Tratamento diurno: aplique a vitamina C. Hidratação: espalhe o hidratante suavemente no rosto, pescoço e colo. Dica extra da Dra. Maria Paula para potencializar: borrife água termal antes do creme! Proteção solar: indispensável, mesmo nos dias frios e nublados. Rotina noturna: o hidratante deve ser aplicado após o banho/higiene da pele e antes do uso de ácidos noturnos.

3 erros comuns que você deve evitar no inverno

As especialistas são unânimes ao apontar os vilões da pele durante a estação: