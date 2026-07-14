Dermatologista recomenda skincare de inverno minimalista

O inverno costuma ser a estação favorita para quem ama um bom casaco, banhos demorados e bebidas quentes. Mas, enquanto a temporada convida para momentos mais aconchegantes, a pele costuma sentir os efeitos das temperaturas mais baixas. Nesse período, os cinco sinais da sensibilidade, como ressecamento, repuxamento, aspereza, descamação e enfraquecimento da barreira cutânea, podem se intensificar, tornando os cuidados diários ainda mais importantes.

Embora seja comum associar uma pele saudável a rotinas extensas e cheias de etapas, a verdade é que os meses mais frios pedem justamente o contrário: consistência e escolhas objetivas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), fatores como a baixa umidade do ar e os banhos quentes podem comprometer a barreira cutânea, deixando a pele mais suscetível ao ressecamento, à sensibilidade e à perda de água.

Nesse cenário, a dermatologista Raquel Félix (CRM-RJ 52895504/RQE 40477) defende uma abordagem descomplicada. "Quando as temperaturas caem, é comum que a pele fique mais ressecada e sensível, pois há uma redução na produção natural de oleosidade e uma maior perda de água. Por isso, é importante adaptar os cuidados diários para fortalecer a barreira cutânea e manter a hidratação adequada", explica.



Priorize uma limpeza que respeite a pele

De acordo com a dermatologista, a sensação de pele completamente "limpa" nem sempre é um bom sinal. Durante o inverno, fórmulas mais suaves ajudam a remover impurezas sem comprometer a barreira de proteção natural, evitando o ressecamento excessivo e a sensação de desconforto ao longo do dia. "Nessa época do ano, vale a pena evitar produtos muito adstringentes ou que promovam uma limpeza agressiva", orienta Dra. Raquel.



Transforme a hidratação em um hábito diário

Se existe um passo que ganha protagonismo nos dias frios, é a hidratação. Produtos com ingredientes que ajudam a reter água e reforçar a barreira cutânea contribuem para uma pele mais confortável, macia e com aparência saudável, mesmo diante das mudanças de temperatura. "Ativos como niacinamida, glicerina, blue daisy e pantenol são ótimos aliados durante o inverno, pois ajudam a atrair e reter água na pele, além de contribuir para a manutenção da barreira cutânea", completa.

A influenciadora de beleza Mirella Qualha (@imirella) também destaca a importância da hidratação durante os meses mais frios. "No inverno, sinto minha pele mais ressecada e sensível, então faço questão de reforçar esse cuidado na rotina. A Loção Hidratante de Cetaphil é um dos produtos que uso, pois ajuda a manter a pele confortável e hidratada ao longo do dia. Acredito que não é preciso ter um skincare complicado quando encontramos produtos que funcionam para as nossas necessidades", afirma.

Reforce o protetor solar

A presença do sol pode ser menos evidente no inverno, mas a radiação ultravioleta continua atuando diariamente. Por isso, a proteção solar permanece indispensável para prevenir danos cumulativos, manchas e sinais de envelhecimento precoce. "Não é necessário ter uma rotina extensa. O mais importante é manter a consistência nos cuidados básicos, utilizando produtos que ajudem a preservar a barreira cutânea e reter a hidratação ao longo do dia", completa a dermatologista.

Além do produto mencionado pela influenciadora, outros dermocosméticos podem ser aliados importantes para reforçar os cuidados com a pele durante o inverno, como:

Dermotivin Soft Sabonete de Limpeza Facial 300ml é ideal para peles secas ou sensibilizadas. Além disso, possui fórmula com tecnologia Soft ComplexTM, que higieniza evitando o ressecamento.



?Dermotivin Original Sabonete de Limpeza Facial 300ml, com extratos de aloe vera e calêndula, é um sabonete para peles mistas e oleosas. Contém ação higienizadora equilibrada, que corrige o brilho e a oleosidade da pele, sem ressecá-la.

Cetaphil Optimal Hydration Water Gel Restaurador 48g garante aparência de pele suave após o uso, com hidratação imediata e prolongada por 72 horas em uma única aplicação. Além disso, não deixa aquela sensação pesada e oleosa, e apresenta o exclusivo Complexo HydroSensitivTM, ativo que aumenta a concentração de água na pele em 50%, proporcionando maior retenção e hidratação.

Cetaphil Loção Facial Hidratante com Ácido Hialurônico 50ml foi desenvolvida em parceria com a apresentadora Sabrina Sato. Graças à presença do exclusivo ácido hialurônico Hyacare® 50, que combina pequenas partículas que penetram profundamente na pele, a loção melhora a viscoelasticidade e promove efeito rejuvenescedor, sendo ótima para usar antes da maquiagem.

Cetaphil Loção Hidratante 473ml, com textura leve e de rápida absorção, possui uma hidratação mais potente em comparação a um hidratante com ceramidas. Assim, restaura completamente a pele após uma semana de uso diário e reduz imediatamente seu ressecamento e a aspereza.

Cetaphil Creme Hidratante 453g é clinicamente testado para acelerar o reparo da pele danificada em uma semana. Assim, protege contra os 5 sinais da pele sensível: barreira cutânea enfraquecida, ressecamento, aspereza, desconforto e repuxamento.

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Vale ressaltar que, antes de usar qualquer produto, é importante consultar um dermatologista.