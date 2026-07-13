Skincare: especialista revela os erros que aceleram o envelhecimento
Saiba como escolher os ativos ideais para sua pele e evite os hábitos que podem causar manchas, irritações e danos à barreira cutânea
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A crescente valorização do autocuidado consolidou produtos como protetores solares, antioxidantes e hidratantes na rotina de skincare. O médico Octávio Guarçoni, especialista em medicina estética, alerta que a escolha correta dos ativos é mais importante que a quantidade de itens utilizados.
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O protetor solar é indispensável para prevenir manchas e o envelhecimento precoce causados pela radiação ultravioleta. Antioxidantes, como a vitamina C, protegem contra os radicais livres e mantêm a luminosidade, enquanto hidratantes equilibram a barreira cutânea ao preservar água e nutrientes.
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Guarçoni, que está à frente da Guarçoni Health Center, explica que uma rotina eficiente deve ser personalizada. “A pele também precisa de uma rotina personalizada. Nem todo produto serve para todas as pessoas”, afirma o médico.
Ativos de tratamento visam controlar a oleosidade, uniformizar o tom da pele e estimular o colágeno. “O erro mais comum é copiar a rotina de influenciadores ou amigos sem considerar as características da própria pele. O que funciona para uma pessoa pode causar irritação ou não trazer resultados para outra”, adverte Guarçoni.
Atitudes que aceleram o envelhecimento
Alguns comportamentos podem favorecer a sensibilidade, o surgimento de manchas e o envelhecimento precoce da pele. Entre os principais erros estão:
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Dormir sem remover a maquiagem;
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Negligenciar o uso diário do protetor solar;
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Exagerar na esfoliação;
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Utilizar produtos sem orientação adequada.
O uso excessivo de ativos potentes sem acompanhamento profissional é outro ponto de atenção. Misturas inadequadas podem desequilibrar a barreira cutânea, aumentando o risco de irritações como vermelhidão, descamação e ardência.
Para conquistar uma rotina com bons efeitos, o médico recomenda priorizar a limpeza adequada, a hidratação e a proteção solar, além de tratamentos compatíveis com cada perfil. A avaliação profissional é a melhor estratégia para identificar as necessidades da pele.
“A pele dá sinais constantes sobre o que precisa. Quando existe acompanhamento adequado e uma rotina personalizada, os resultados aparecem de forma mais segura, saudável e duradoura”, conclui o especialista.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.