Skincare: especialista revela os erros que aceleram o envelhecimento

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A crescente valorização do autocuidado consolidou produtos como protetores solares, antioxidantes e hidratantes na rotina de skincare. O médico Octávio Guarçoni, especialista em medicina estética, alerta que a escolha correta dos ativos é mais importante que a quantidade de itens utilizados.

O protetor solar é indispensável para prevenir manchas e o envelhecimento precoce causados pela radiação ultravioleta. Antioxidantes, como a vitamina C, protegem contra os radicais livres e mantêm a luminosidade, enquanto hidratantes equilibram a barreira cutânea ao preservar água e nutrientes.

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Guarçoni, que está à frente da Guarçoni Health Center, explica que uma rotina eficiente deve ser personalizada. “A pele também precisa de uma rotina personalizada. Nem todo produto serve para todas as pessoas”, afirma o médico.

Ativos de tratamento visam controlar a oleosidade, uniformizar o tom da pele e estimular o colágeno. “O erro mais comum é copiar a rotina de influenciadores ou amigos sem considerar as características da própria pele. O que funciona para uma pessoa pode causar irritação ou não trazer resultados para outra”, adverte Guarçoni.

Atitudes que aceleram o envelhecimento

Alguns comportamentos podem favorecer a sensibilidade, o surgimento de manchas e o envelhecimento precoce da pele. Entre os principais erros estão:

Dormir sem remover a maquiagem;

Negligenciar o uso diário do protetor solar ;

Exagerar na esfoliação;

Utilizar produtos sem orientação adequada.

O uso excessivo de ativos potentes sem acompanhamento profissional é outro ponto de atenção. Misturas inadequadas podem desequilibrar a barreira cutânea, aumentando o risco de irritações como vermelhidão, descamação e ardência.

Para conquistar uma rotina com bons efeitos, o médico recomenda priorizar a limpeza adequada, a hidratação e a proteção solar, além de tratamentos compatíveis com cada perfil. A avaliação profissional é a melhor estratégia para identificar as necessidades da pele.

“A pele dá sinais constantes sobre o que precisa. Quando existe acompanhamento adequado e uma rotina personalizada, os resultados aparecem de forma mais segura, saudável e duradoura”, conclui o especialista.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.