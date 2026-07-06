O Boticário cria skincare 'antiderretimento' para flacidez do emagrecimento
Marca do Boticário lança protocolo focado no 'rosto derretido', fenômeno que se tornou a principal queixa após a perda de peso acelerada
compartilheSIGA
O emagrecimento acelerado, impulsionado por tratamentos e canetas emagrecedoras, gerou um novo debate no mercado de beleza: o chamado “rosto derretido” ou “Ozempic Face”. O fenômeno, que representa o esvaziamento facial e a perda de sustentação da pele, tornou-se uma das principais queixas em consultórios dermatológicos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Atenta a essa nova demanda, a Botik, marca de skincare do Boticário, lançou a linha Botik Lifting Firmador. A novidade inaugura no Brasil a categoria de produtos “antiderretimento”, com foco específico na flacidez causada pela perda de peso rápida.
Leia Mais
Face derretida: entenda o efeito colateral da caneta emagrecedora
Perda de gordura e massa muscular facial: como tratar o 'rosto de Ozempic'
Efeito Ozempic: canetas emagrecedoras impulsionam setor de estética
Tecnologia para efeito lifting
A fórmula da nova linha possui um blend de peptídeos com patente requerida. Essa tecnologia age na estrutura da pele ao eliminar células de baixo desempenho e ativar as de alta performance, o que aumenta a sustentação e promove um efeito lifting imediato. A composição também promete estimular em 300% a produção de elastina.
O protocolo é composto por dois produtos. O principal deles é o Sérum Lifting Firmador, que promete um efeito tensor desde a primeira aplicação.
Para complementar o tratamento, a linha conta com o Creme para Olhos Firmador. O produto atua na correção de oito sinais, como bolsas, inchaço e o aspecto de pálpebras caídas.
Segundo Desirée Schuck, gerente sênior de performance de produtos do Grupo Boticário, a fórmula atua na elasticidade da pele em três níveis: imediato, resiliência e prolongado. O objetivo é dar suporte à pele em momentos de perda de elasticidade e sustentação.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.