O Boticário cria skincare 'antiderretimento' para flacidez do emagrecimento

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O emagrecimento acelerado, impulsionado por tratamentos e canetas emagrecedoras, gerou um novo debate no mercado de beleza: o chamado “rosto derretido” ou “Ozempic Face”. O fenômeno, que representa o esvaziamento facial e a perda de sustentação da pele, tornou-se uma das principais queixas em consultórios dermatológicos.

Atenta a essa nova demanda, a Botik, marca de skincare do Boticário, lançou a linha Botik Lifting Firmador. A novidade inaugura no Brasil a categoria de produtos “antiderretimento”, com foco específico na flacidez causada pela perda de peso rápida.

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Tecnologia para efeito lifting

A fórmula da nova linha possui um blend de peptídeos com patente requerida. Essa tecnologia age na estrutura da pele ao eliminar células de baixo desempenho e ativar as de alta performance, o que aumenta a sustentação e promove um efeito lifting imediato. A composição também promete estimular em 300% a produção de elastina.

O protocolo é composto por dois produtos. O principal deles é o Sérum Lifting Firmador, que promete um efeito tensor desde a primeira aplicação.

Para complementar o tratamento, a linha conta com o Creme para Olhos Firmador. O produto atua na correção de oito sinais, como bolsas, inchaço e o aspecto de pálpebras caídas.

Segundo Desirée Schuck, gerente sênior de performance de produtos do Grupo Boticário, a fórmula atua na elasticidade da pele em três níveis: imediato, resiliência e prolongado. O objetivo é dar suporte à pele em momentos de perda de elasticidade e sustentação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.