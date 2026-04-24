Efeito Ozempic: canetas emagrecedoras impulsionam setor de estética

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O aumento do uso de medicamentos para emagrecimento, como Ozempic e Mounjaro, está mudando o cenário das clínicas de estética no Brasil. Uma pesquisa da rede Espaço Facial com 81 profissionais mostrou que 93% deles perceberam uma maior busca por procedimentos estéticos após a perda rápida de peso dos pacientes.

A tendência nacional acompanha os indicadores internacionais. Dados da McKinsey & Company revelam que 63% dos usuários desses medicamentos fizeram algum procedimento estético pela primeira vez após iniciarem o tratamento. No Brasil, o Conselho Federal de Farmácia aponta um crescimento de 88% no uso das "canetas emagrecedoras" apenas em 2025.

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O levantamento da Espaço Facial detalha o impacto: mais da metade dos profissionais entrevistados estimou uma alta superior a 25% na procura. Para 16% deles, o crescimento foi acima de 50%.

André Rautt, sócio-fundador da rede, afirma que o fenômeno foi notado no dia a dia das unidades. "Entendemos que havia uma tendência mais estruturada e decidimos nos aprofundar. O resultado confirmou o que já vínhamos percebendo na prática", explica.

Causas da flacidez no rosto

A principal queixa dos pacientes é a perda de sustentação da pele. A especialista em harmonização orofacial Vanessa Duarte esclarece que o emagrecimento acelerado afeta as "almofadas de gordura" do rosto, principalmente no terço médio e inferior.

Com a perda de volume, a flacidez se torna mais evidente. "É comum observar olheiras mais profundas, têmporas mais fundas, sulcos marcados e uma piora na qualidade da pele", detalha Duarte. Segundo ela, o resultado é um rosto com aspecto de cansaço, cuja intensidade varia conforme idade, genética e rapidez do emagrecimento.

Tratamentos mais procurados

A pesquisa aponta quais são as intervenções mais solicitadas por esse novo público. Os tratamentos mais buscados para combater a flacidez facial são:

Bioestimuladores faciais: citados por 86% dos profissionais.

Preenchimento facial: opção para 62% dos pacientes que desejam repor volume.

Toxina botulínica: presente em 46% das solicitações.

Tecnologias como o ultrassom microfocado também são procuradas por promoverem um efeito de levantamento sem a necessidade de cirurgia.

O fenômeno está, ainda, expandindo a base de clientes do setor. Segundo o levantamento, 54% dos profissionais identificam que a demanda vem tanto de pacientes antigos quanto de pessoas que nunca haviam frequentado clínicas de estética.

Para Rautt, o cenário é de oportunidade, com 83% da rede otimista quanto ao crescimento. O desafio, segundo ele, é oferecer planos de tratamento personalizados que alinhem a expectativa do paciente ao novo contorno corporal de forma segura.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.