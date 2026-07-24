O 'copinho de café' da Avon vale a pena? Testamos a linha Coffee Date

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

As cafeterias deixaram de ser apenas lugares para tomar café . Nos últimos anos, elas se transformaram em espaços de encontro, trabalho e autocuidado, influenciando até a moda e a maquiagem. Foi de olho nesse comportamento que a Avon lançou a coleção Color Trend Coffee Date , uma linha inspirada na estética "cozy", que reúne tons terrosos, marrons e acabamentos luminosos.

Segundo dados da MindMiners divulgados pela marca, 38% dos brasileiros entre 18 e 25 anos priorizam ambientes sensoriais e acolhedores para socializar. A coleção traduz essa tendência em um portfólio compacto composto por balm labial, batons, esmaltes, sticks multifuncionais e paleta de sombras, todos inspirados em bebidas à base de café.

O Estado de Minas recebeu os produtos para teste e utilizou a linha ao longo das últimas semanas. A seguir, avaliamos formulação, desempenho, acabamento, pontos positivos e limitações de cada item.

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Balm labial

Detalhes do balm labial da coleção Coffee Date da Avon, que reproduz o formato de copo de café e está disponível nos tons Caramelo e ExpressoAvon / redes sociais

O grande protagonista da linha é, sem dúvida, o balm labial. Em formato de um pequeno copo de café, ele chama atenção antes mesmo da primeira aplicação e tem potencial para conquistar quem gosta de embalagens colecionáveis.

A fórmula vai além da aparência. A base combina petrolato, poliisobuteno e manteiga de karité, criando uma barreira eficiente contra a perda de água. Na prática, isso significa que o balm protege os lábios do vento, do frio e do ressecamento sem deixar sensação excessivamente pesada.

Outro diferencial está no conjunto de ativos vegetais. Extratos de centella asiática, camomila, alcaçuz, chá-verde e alecrim ajudam a acalmar a pele dos lábios, enquanto vitamina E e óleos vegetais oferecem ação antioxidante e nutritiva.

No uso diário, o resultado agrada. O acabamento é translúcido, proporcionando apenas um toque de cor que valoriza a boca de maneira bastante natural. O brilho é bonito, discreto e deixa os lábios visualmente mais saudáveis e macios.

Quem espera aroma ou sabor de café, porém, pode se decepcionar. Apesar da temática da coleção, o produto praticamente não remete à bebida.

O maior problema está justamente naquilo que o torna tão diferente: a embalagem. Como o balm não possui aplicador, é necessário retirar o produto com o dedo ou um pincel. Como o potinho tem apenas 5 g e abertura bastante pequena, a aplicação se torna pouco confortável, especialmente para quem tem unhas compridas. Isso faz com que, embora o formato seja criativo, o produto acabe transmitindo uma estética infantil.

Vale a pena?

O balm é uma ótima opção para quem procura hidratante com leve pigmentação e gosta de embalagens divertidas. A fórmula entrega hidratação acima da média para a categoria, mas a experiência de uso poderia ser muito melhor com um aplicador mais prático.

Disponível nos tons Caramelo e Expresso, o produto não aparece no e-commerce oficial da Avon, mas pode ser encontrado em outros varejistas por cerca de R$ 30. A embalagem tem 5g.

Existem algumas opções de balms com cores parecidas no mercado, como o Vult & Fruit-tella Balm Labial Marrom Caramelo, que custa R$ 29,90 e tem 3,5g; Niina Secrets Hidra Balm Caramelo, R$ 43 por 3,2g; e Nivea Hidra Color Champanhe Nude, com 4,8g vendido a R$ 19,99.

Batom

A coleção Coffee Date da Avon apresenta os batons Color Trend Kiss Matte com suas tonalidades inspiradas em bebidas de caféAvon

Se o balm chama atenção pela embalagem, o batom conquista pela fórmula. A composição utiliza óleo de rícino, ceras estruturantes e silicones para criar um equilíbrio interessante entre hidratação, cobertura e conforto. A presença de caulim e sílica reduz a sensação oleosa, enquanto vitaminas C e E e extrato de manga ajudam no condicionamento dos lábios. O produto ainda conta com filtro UVB, um diferencial pouco comum nessa faixa de preço.

Na prática, isso se traduz em um batom bastante confortável. Ele desliza facilmente, entrega cobertura uniforme já na primeira camada e possui brilho discreto, sem ficar excessivamente cremoso ou escorrer ao longo do dia.

A durabilidade não impressiona, mas também não decepciona: é compatível com outros batons cremosos e exige retoques após refeições.

A embalagem é simples, porém inteligente. Uma pequena janela transparente permite visualizar a cor mesmo com o batom fechado, facilitando bastante a organização da nécessaire.

As três tonalidades (Latte, Capuccino e Expresso Duplo) seguem a proposta da coleção: marrons versáteis, elegantes e fáceis de usar tanto durante o dia quanto à noite. Não reinventam a roda, mas funcionam muito bem.

Vale a pena?

Pelo preço sugerido de R$ 21,99 e tem 3,6g, é um dos destaques da coleção. A fórmula entrega pigmentação, conforto, proteção solar e acabamento uniforme.

Existem algumas fórmulas parecidas, como o Eudora Soul Kiss Me Efeito Matte, que custa cerca de R$ 30 e tem 3,7g; e o Natura Una CC Hidratante, que tem 3,8g e custa R$ 45.

Multi Stick

Os multisticks da coleção Avon Color Trend Coffee Date, nos tons Sparkle Macchiato e Irish Coffee, são avaliados por sua versatilidadeAvon / divulgação

Os sticks multifuncionais são, atualmente, uma das categorias mais populares da maquiagem, e a Avon acertou ao incluir essa proposta na coleção.

A fórmula combina óleo de rícino, manteiga de manga, petrolato, sílica e caulim. O resultado é um bastão que desliza facilmente, mas ganha acabamento mais aveludado depois de aplicado, evitando a sensação excessivamente oleosa comum em alguns produtos da categoria.

Os pigmentos tratados ajudam na aderência e facilitam o esfumado. Na prática, isso significa que o stick funciona muito bem tanto aplicado diretamente quanto espalhado com os dedos ou pincel.

Durante os testes, chamou atenção a textura extremamente macia e a facilidade para construir camadas sem manchar.

As cores Irish Coffee (dourado) e Sparkle Macchiato (bronze) possuem pequenas partículas iluminadoras que deixam a pele com efeito naturalmente bronzeado, funcionando muito bem como blush, iluminador ou sombra. Também rendem excelentes maquiagens monocromáticas.

Nos lábios, a sensação permanece confortável. A única ressalva é que o brilho pode evidenciar discretamente as linhas finas ao redor da boca, especialmente em quem possui o chamado "código de barras".

Vale a pena?

Por R$ 29,99 e com 6,5 g, é uma boa opção para quem busca maquiagem prática. Alguns produtos semelhantes no mercado são Mari Maria Bloom Up, que tem 6,8 e custa cerca de R$ 60; e o Vult Fun 3 em 1, também com 6,5g e custando R$ 36,50.

Paleta de sombras

A paleta de sombras Color Trend Coffee Date da Avon traz seis tons terrosos para maquiagens inspiradas na estética das cafeteriasAvon / divulgação

A paleta é um sexteto clássico de marrons. São seis tonalidades, quatro matte e duas cintilantes, formuladas com sílica, caulim, silicones e mica sintética, combinação que favorece tanto a pigmentação quanto a facilidade de esfumar.

Nos testes, as sombras apresentaram textura macia, boa construção de camadas e pouca dificuldade para criar degradês. Os tons cintilantes merecem destaque: refletem bem a luz e oferecem acabamento elegante sem excesso de partículas soltas.

A embalagem de papelão é compacta e leve, ideal para carregar na bolsa, embora a ausência de espelho seja sentida em retoques rápidos.

O principal ponto negativo não está na qualidade, mas na proposta. Os seis tons já são bastante conhecidos dentro do mercado de maquiagem. Quem já possui outras paletas neutras dificilmente encontrará algo realmente novo aqui.

Vale a pena?

É uma boa primeira paleta para quem está montando a coleção de maquiagem ou procura uma opção compacta para uso diário. Entretanto, quem já possui diversas paletas de neutros provavelmente não encontrará motivos suficientes para substituir as que já tem.

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