Avon se reinventa como Femtech e adota nova identidade visual
Com inspiração em algoritmos, marca de 140 anos adota linguagem digital para conectar seu legado histórico à vanguarda tecnológica feminina
compartilheSIGA
A Avon, com 140 anos de história, anunciou sua maior transformação de identidade visual e estratégica para a América Latina. O projeto, desenvolvido pela 404 Innovation Studio, reposiciona a companhia como uma femtech, uma plataforma de inovação onde a tecnologia atua a serviço do feminino.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A iniciativa vai além de uma simples atualização estética. A nova identidade da marca se baseia na convergência entre o legado histórico da empresa e a lógica contemporânea, tratando a marca como um sistema vivo e operacional.
Leia Mais
-
-
-
Homenagem ao autoral: designer Mary Arantes convida para evento em BH
Uma das principais referências conceituais é Ada Lovelace (1815-1852), que transformou lógica em algoritmo. A capacidade da matemática de estruturar pensamento em código estabelece um paralelo direto com o novo momento da Avon.
Uma nova linguagem visual
Inspirada no trabalho de Lovelace, a identidade incorpora os códigos “< >”, elementos da sintaxe algorítmica. Eles funcionam como recursos modulares que operam de forma transversal no logo, tipografia, layout e na arquitetura de portfólio da marca.
O logotipo também foi simplificado com a retirada do quadrado que o envolvia. A mudança libera a marca de contornos rígidos e abre espaço para uma identidade mais fluida, expansiva e viva, afirmando sua evolução cultural.
A tipografia foi redesenhada para garantir versatilidade em múltiplas plataformas, tornando-se mais vibrante para o ambiente digital. Já a paleta de cores se expandiu, tornando-se mais plural e dinâmica para reforçar a diversidade como um valor estrutural.
Gabriel Fernandes, diretor global de branding e comunicação, explica que a Avon está sendo elevada a um novo nível de alta tecnologia. "Queremos que, ao olhar para a nova identidade, a mulher latino-americana sinta que a vanguarda tecnológica também pertence a ela", afirma.
Ele destaca o novo monograma "AV" como uma assinatura proprietária. "Criamos uma assinatura que funciona desde o pequeno ícone de um aplicativo até o relevo de um batom, unificando nossas verticais de tecnologia", pontua Fernandes.
Mariana Balestra, COO da 404 Innovation Studio, ressalta que, segundo o Kantar, 75% do impacto de marca vem de pontos de contato que não envolvem mídia paga. "Isso significa que toda experiência de marca precisa ser cuidadosamente projetada para impulsionar o crescimento", conclui.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.