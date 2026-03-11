Avon se reinventa como Femtech e adota nova identidade visual

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Avon, com 140 anos de história, anunciou sua maior transformação de identidade visual e estratégica para a América Latina. O projeto, desenvolvido pela 404 Innovation Studio, reposiciona a companhia como uma femtech, uma plataforma de inovação onde a tecnologia atua a serviço do feminino.

A iniciativa vai além de uma simples atualização estética. A nova identidade da marca se baseia na convergência entre o legado histórico da empresa e a lógica contemporânea, tratando a marca como um sistema vivo e operacional.

Uma das principais referências conceituais é Ada Lovelace (1815-1852), que transformou lógica em algoritmo. A capacidade da matemática de estruturar pensamento em código estabelece um paralelo direto com o novo momento da Avon.

Uma nova linguagem visual

Inspirada no trabalho de Lovelace, a identidade incorpora os códigos “< >”, elementos da sintaxe algorítmica. Eles funcionam como recursos modulares que operam de forma transversal no logo, tipografia, layout e na arquitetura de portfólio da marca.

O logotipo também foi simplificado com a retirada do quadrado que o envolvia. A mudança libera a marca de contornos rígidos e abre espaço para uma identidade mais fluida, expansiva e viva, afirmando sua evolução cultural.

A tipografia foi redesenhada para garantir versatilidade em múltiplas plataformas, tornando-se mais vibrante para o ambiente digital. Já a paleta de cores se expandiu, tornando-se mais plural e dinâmica para reforçar a diversidade como um valor estrutural.

Gabriel Fernandes, diretor global de branding e comunicação, explica que a Avon está sendo elevada a um novo nível de alta tecnologia. "Queremos que, ao olhar para a nova identidade, a mulher latino-americana sinta que a vanguarda tecnológica também pertence a ela", afirma.

Ele destaca o novo monograma "AV" como uma assinatura proprietária. "Criamos uma assinatura que funciona desde o pequeno ícone de um aplicativo até o relevo de um batom, unificando nossas verticais de tecnologia", pontua Fernandes.

Mariana Balestra, COO da 404 Innovation Studio, ressalta que, segundo o Kantar, 75% do impacto de marca vem de pontos de contato que não envolvem mídia paga. "Isso significa que toda experiência de marca precisa ser cuidadosamente projetada para impulsionar o crescimento", conclui.

