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CELEBRAÇÃO

Mineira Bio Extratus ilumina Cristo Redentor em comemoração de 35 anos

Empresa celebra aniversário e firma parceria com Santuário para apoiar projetos sociais, ambientais e de formação profissional no Rio de Janeiro

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
30/07/2026 13:19 - atualizado em 30/07/2026 13:19

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Mineira Bio Extratus ilumina Cristo Redentor em comemoração de 35 anos
Marcando os 35 anos da Bio Extratus, o Cristo Redentor recebe iluminação especial que simboliza nova parceria e expansão crédito: Santuário do Cristo Redentor

A Bio Extratus promoverá uma iluminação especial no Cristo Redentor na próxima quarta-feira (5/8) para celebrar os 35 anos. A ação no monumento, um dos principais símbolos do Brasil, marca o início de uma parceria da empresa mineira com o Santuário Cristo Redentor.

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A colaboração visa fortalecer projetos sociais, ambientais e de formação profissional. O apoio será direcionado a iniciativas como o "Projeto Banho de Amor", cursos para formação de cabeleireiros e ações de educação ambiental.

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Segundo a empresa, a parceria com o Santuário foi firmada por compartilharem valores como o cuidado com as pessoas, a promoção da dignidade e o compromisso com a sustentabilidade. O objetivo é que a união deixe um legado além da celebração do aniversário.

Expansão e crescimento

A comemoração acontece em um período de expansão para a companhia. Neste ano, a Bio Extratus inaugurou uma nova unidade fabril para ampliar sua capacidade produtiva e aumentar a eficiência operacional, sustentando sua estratégia de crescimento.

A expectativa da empresa de cosméticos é avançar cerca de 20% em 2026. O resultado deve ser impulsionado pela expansão industrial e pela ampliação do portfólio de produtos.

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O evento no Rio de Janeiro reunirá colaboradores, distribuidores, varejistas e parceiros comerciais de diferentes regiões do país. A escolha do local representa um reconhecimento da trajetória da empresa e uma oportunidade de reafirmar o compromisso com o crescimento sustentável.

Fundada em Minas Gerais em 1991, a Bio Extratus desenvolve cosméticos naturais para cabelos, corpo e pele. A marca combina ativos naturais, pesquisa e tecnologia, com presença consolidada no varejo especializado, farmácias, supermercados e mercados internacionais. A empresa tem acelerado seu ritmo de inovação, mantendo o cuidado capilar como principal eixo de sua estratégia.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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