Marca mineira se destaca no mercado com aposta no universo esportivo

A marca mineira Vörr nasceu, em Belo Horizonte, em 2016. Idealizada por Eduardo e Humberto Ayres e Rodrigo Loiola, ela começou com um único produto comercializado: camisetas masculinas, feitas em 28 estampas. Desde esse momento inicial, a marca se inspira no cenário esportivo, em roupas de tecidos confortáveis e adequados para os amantes dos esportes.

Até chegar no cenário atual, em que trabalham com peças femininas, infantis e com quatro coleções anuais, cada uma delas com cerca de 400 peças, a Vörr passou por momentos significativos em sua história, e teve, inclusive que ressignificar aspectos da marca que traziam pouco reconhecimento com o público.

Crescimento

O ano de 2022 foi para lá de especial para a marca, afinal, foi quando ela se transformou em Sociedade Anônima (S/A) e ganhou com isso três atletas de sucesso como sócios. Os mineiros Bruno Soares, tenista que chegou a ocupar o primeiro lugar no ranking de duplas e Thiago Vinhal, triatleta com a melhor colocação brasileira no Mundial entraram na sociedade ao lado de Henrique Avancini, ciclista de Petrópolis que se tornou referência no mountain bike nacional.



Nesse mesmo ano, Victória Loiola, filha de Rodrigo, um dos sócios da marca, passou a assumir o cargo de designer na marca. “Eu atribuo o crescimento da Vörr também ao trabalho da Victória, que trouxe um pouco mais de tendências para as nossas peças, que nunca deixaram de ser atemporais e confortáveis”, diz Eduardo Ayres.



Moda feminina

A figura da designer foi muito importante no desenvolvimento da moda feminina, que passou a ser englobada pela Vörr em 2020. “Começamos com a moda masculina, mas a maior parte das pessoas que iam comprar na loja eram mulheres que queriam presentear maridos, namorado e filhos. Foram elas, as nossas clientes, que começaram a demandar algumas peças femininas”, explica Eduardo.



Quando a coleção para as mulheres finalmente saiu do papel e estava com lançamento organizado, a marca se deparou com a pandemia da Covid-19 e o distanciamento social. “Tivemos que fazer o lançamento online, mas foi incrível. Em apenas um mês o feminino representou 30% de nossas vendas”.

Apesar de não ter desenhado a primeira coleção feminina, Victória tem, hoje, papel importante no desenho das peças para as mulheres. Não por acaso, essa categoria corresponde, atualmente, a 40% do faturamento. A linha infantil, que foi lançada no mesmo período, ainda tem valor menos significativo, representando 5% das vendas.



Reconhecimento mineiro

Eduardo Ayres conta que nos primeiros anos da marca, eles tinham um manifesto em inglês, e isso os aproximava pouco do público. “Em 2020 descobrimos nosso propósito e nosso lema se tornou ‘endorfinar o mercado da moda’. Desde então, passamos a nos apresentar no mercado em português e conversar diretamente com o nosso público”, conta.



Hoje, mais do que nunca, a marca bate no peito para dizer que é belo-horizontina. “Usamos um lado de Minas que estava sendo pouco explorado. Não falamos do “uai” ou do “sô”, falamos de um estado que é um polo da moda e que já criou diversas marcas de peso”.



O idealizador ainda diz que enxergava muitas marcas falando sobre o carioca e seu estilo, mas poucas que explorassem a identidade do mineiro e foi, aí, que ele e seus sócios enxergaram uma lacuna no mercado.

Lançamento

A marca lançou, na última quinta-feira (11/9) sua coleção de verão batizada de “Flow”. O nome reforça a alma atlética da marca, afinal, a palavra “Flow”, que vem da língua inglesa, é utilizada por atletas de alto rendimento para definir um estado de concentração e imersão profunda, ideal para a prática esportiva, em especial durante competições. “Essa coleção fala muito sobre isso, sobre o foco no estado presente. As cores são sóbrias e as estampas tem frases que trazem essa referência”, destaca Eduardo.

A modelagem das roupas segue a proposta da marca, é atemporal, minimalista e confortável. “Acreditamos que quem veste Vörr tem uma vida na cidade, mas uma conexão com a natureza, é sofisticado, mas, ao mesmo tempo, preza pelo conforto”, completa Ayres.



“A Vörr é uma marca que valoriza a versatilidade, nossas peças são pensadas para combinar entre si. Criamos roupas que não seguem tendências passageiras, mas que se mantêm atuais e funcionais por um longo período, tendo em vista também nosso comprometimento com a sustentabilidade”, destaca Victória.



Futuro

A primeira loja física da Vörr foi aberta em 2023, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul da capital. A proposta, de acordo com Eduardo Ayres, era ser mais que uma loja, um espaço de convívio, de tomar um café com quem voltasse de atividades físicas na região.



Em 2025, a marca abriu uma nova loja, desta vez, uma franquia no Shopping Pátio Savassi, que fica na Região Centro-Sul de BH. “Está sendo uma experiência, uma migração para uma região mais central da cidade e para dentro de um shopping, algo que exige uma operação completamente diferente”.



Eduardo destaca que essa abertura é um passo importante para o futuro da Vörr e para que a meta audaciosa deles seja batida. “Queremos abrir 30 lojas (entre franquias e próprias) em cinco anos. Já temos planos de uma loja própria em São Paulo e de franquias em Goiânia e Brasília.



Victória, que está à frente dos looks, acredita que o crescimento vai além das roupas. “A marca entrega uma proposta de valor alinhada a uma tendência forte: a busca por uma vida mais saudável, prática e equilibrada. Mais do que roupas, a Vörr representa um estilo de vida, criando conexão e fidelidade com quem se identifica e vive dessa forma”, diz.

