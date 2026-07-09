Bio Extratus comemora 35 anos e inaugura nova fábrica

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A marca mineira de cosméticos Bio Extratus celebra os 35 anos com a inauguração, em julho, de uma nova fábrica em Alvinópolis, na região Central de Minas Gerais. O investimento em infraestrutura é um dos maiores da história da companhia e visa ampliar substancialmente a capacidade produtiva, que deve crescer 20% até o final de 2026.

Com a nova unidade, a fabricante de cosméticos pretende aumentar a produção, otimizar o planejamento industrial e reduzir os riscos de desabastecimento em períodos de maior demanda.

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Atualmente, as perfumarias são o principal canal de distribuição da Bio Extratus, responsáveis por 43% do faturamento da empresa. Em seguida aparecem as farmácias, que representam 27% das vendas, e os supermercados, com participação de 21%. A expansão da estrutura industrial acompanha a estratégia da companhia de fortalecer sua presença no varejo especializado, sem deixar de atender os demais segmentos.

Além da ampliação da capacidade produtiva, a empresa aposta na renovação do portfólio para impulsionar os resultados. Entre os lançamentos estão novos itens da linha Be.Use, como Stick Antifrizz, Perfume Capilar e Modelador Disciplinante, além das novidades da linha Chikas. Os produtos seguem tendências de consumo voltadas à praticidade, multifuncionalidade e experiências sensoriais.

Segundo o diretor comercial da Bio Extratus, Thiago Gomes, a nova fábrica representa um marco para a empresa. "A nova fábrica foi planejada para trazer mais previsibilidade e eficiência à nossa operação. Com ela, ampliaremos nossa capacidade produtiva, aperfeiçoaremos o planejamento de materiais e reduziremos os riscos de ruptura, garantindo maior agilidade no atendimento aos clientes e sustentando o crescimento da marca com segurança", afirma.

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De acordo com o executivo, a companhia pretende aproveitar a nova estrutura para ampliar sua participação no mercado brasileiro de cuidados capilares e dar continuidade aos investimentos em inovação. "Construímos uma marca sólida ao longo dessas três décadas e meia. Com a nova unidade fabril e a continuidade dos investimentos em inovação, estamos preparados para ampliar nosso market share e atender uma demanda cada vez maior, mantendo a qualidade e a proximidade com nossos consumidores", avalia.