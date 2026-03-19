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POLO FARMACÊUTICO

Fábrica da Hypofarma em Montes Claros vai gerar 250 empregos diretos

Unidade vai entrar em operação em 2029. Investimentos vão chegar a R$ 1 bilhão até 2030, anuncia indústria farmacêutica

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Luiz Ribeiro
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Luiz Ribeiro
Repórter
19/03/2026 19:59

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Presidente da Hypofarma, Jaeder Morais da Silva, detalhou investimentos em nova fábrica em Montes Claros
Presidente da Hypofarma, Jaeder Morais da Silva, detalhou investimentos em nova fábrica em Montes Claros crédito: Luiz Ribeiro/EM Data/DA Press

A Hypofarma vai investir cerca de R$ 765,6 milhões na construção de uma fábrica em Montes Claros, no Norte de Minas, valor que pode chegar a R$ 1 bilhão até 2030. Serão gerados 320 postos de trabalho, imediatamente, nas obras de construção da indústria. A previsão é que a unidade industrial entre em operação completa em 2029. Nesse momento serão criados 250 empregos diretos.

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As informações foram divulgadas, pela diretoria da Hypofarma em apresentação detalhada do investimento e da nova planta em encontro com o prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães (União Brasil), nesta quinta-feira (19/3). O evento, realizado no gabinete do prefeito (no prédio da antiga prefeitura de Montes Claros), contou com as presenças do presidente da Hypofarma, Jaeder Morais da Silva, da vice-presidente e representante dos acionistas do grupo, Gina Marcellini e do diretor de engenharia da empresa, Antônio Luiz Ishizaki. Também participaram vereadores, secretários municipais e representantes de entidades de classe locais. 

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A instalação do novo laboratório reforça a posição de Montes Claros como um dos principais polos da indústria farmacêutica do país. A cidade já tem unidades da multinacional dinamarquesa Novo Nordisk (maior fábrica de insulina da América Latina) que recebe investimentos da ordem de R$ 6,4 bilhões em projeto de ampliação para produzir nova linha de remédios), do Laboratório Hipolabor e da indústria União Química, também em fase de ampliação.

O município está recebendo uma nova unidade da Eurofarma (maior planta do ramo de medicamentos em construção no país) e um investimento da ordem de R$ 350 milhões em nova unidade produtora do Laboratório Cristália. O laboratório é dono da patente da polilaminina, substância, ainda em fase de testes, para o tratamento de lesões medulares agudas, que espera-se que possa promover a recuperação de pessoas que perderam os movimentos. A substância resulta de estudo da pesquisadora Tatiana Lobo Coelho de Sampaio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e ainda depende de análises e de aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser produzida e usada.

Fundada em 1948, a Hypofarma tem sua sede em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Outra unidade está em Governador Valadares, Leste do estado. O investimento da nova unidade em Montes Claros, divulgado em primeira mão pelo Estado de Minas, foi oficializado em reunião entre o governador Romeu Zema (Novo) e os sócios do grupo farmacêutico em 11 de janeiro, no Palácio Tiradentes.

O presidente da Hypofarma, Jaeder Morais da Silva, explicou que a empresa vai investir R$ 440,2 milhões na infraestrutura da nova fábrica de Montes Claros. A unidade será instalada em um terreno de 90 mil metros quadrados, adquirido pela farmacêutica, às margens da BR 251, na saída da cidade para Francisco Sá. Outros R$ 325,3 milhões serão aplicados em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos.

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A nova unidade no Norte de Minas vai produzir medicamentos orais, anestésicos, antifúngicos, antibióticos e substâncias para tratamento oncológico, todos voltados para a venda para hospitais - foco da Hypofarma desde que a empresa foi fundada há 74 anos - pelo bioquímico Irineu Marcellini, em Belo Horizonte. 

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