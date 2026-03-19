Fábrica da Hypofarma em Montes Claros vai gerar 250 empregos diretos

A Hypofarma vai investir cerca de R$ 765,6 milhões na construção de uma fábrica em Montes Claros, no Norte de Minas, valor que pode chegar a R$ 1 bilhão até 2030. Serão gerados 320 postos de trabalho, imediatamente, nas obras de construção da indústria. A previsão é que a unidade industrial entre em operação completa em 2029. Nesse momento serão criados 250 empregos diretos.

As informações foram divulgadas, pela diretoria da Hypofarma em apresentação detalhada do investimento e da nova planta em encontro com o prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães (União Brasil), nesta quinta-feira (19/3). O evento, realizado no gabinete do prefeito (no prédio da antiga prefeitura de Montes Claros), contou com as presenças do presidente da Hypofarma, Jaeder Morais da Silva, da vice-presidente e representante dos acionistas do grupo, Gina Marcellini e do diretor de engenharia da empresa, Antônio Luiz Ishizaki. Também participaram vereadores, secretários municipais e representantes de entidades de classe locais.

A instalação do novo laboratório reforça a posição de Montes Claros como um dos principais polos da indústria farmacêutica do país. A cidade já tem unidades da multinacional dinamarquesa Novo Nordisk (maior fábrica de insulina da América Latina) que recebe investimentos da ordem de R$ 6,4 bilhões em projeto de ampliação para produzir nova linha de remédios), do Laboratório Hipolabor e da indústria União Química, também em fase de ampliação.

O município está recebendo uma nova unidade da Eurofarma (maior planta do ramo de medicamentos em construção no país) e um investimento da ordem de R$ 350 milhões em nova unidade produtora do Laboratório Cristália. O laboratório é dono da patente da polilaminina, substância, ainda em fase de testes, para o tratamento de lesões medulares agudas, que espera-se que possa promover a recuperação de pessoas que perderam os movimentos. A substância resulta de estudo da pesquisadora Tatiana Lobo Coelho de Sampaio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e ainda depende de análises e de aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser produzida e usada.

Fundada em 1948, a Hypofarma tem sua sede em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Outra unidade está em Governador Valadares, Leste do estado. O investimento da nova unidade em Montes Claros, divulgado em primeira mão pelo Estado de Minas, foi oficializado em reunião entre o governador Romeu Zema (Novo) e os sócios do grupo farmacêutico em 11 de janeiro, no Palácio Tiradentes.

O presidente da Hypofarma, Jaeder Morais da Silva, explicou que a empresa vai investir R$ 440,2 milhões na infraestrutura da nova fábrica de Montes Claros. A unidade será instalada em um terreno de 90 mil metros quadrados, adquirido pela farmacêutica, às margens da BR 251, na saída da cidade para Francisco Sá. Outros R$ 325,3 milhões serão aplicados em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos.

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A nova unidade no Norte de Minas vai produzir medicamentos orais, anestésicos, antifúngicos, antibióticos e substâncias para tratamento oncológico, todos voltados para a venda para hospitais - foco da Hypofarma desde que a empresa foi fundada há 74 anos - pelo bioquímico Irineu Marcellini, em Belo Horizonte.