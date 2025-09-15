Nestlé anuncia investimento de R$ 450 milhões em fábrica em Montes Claros

A Nestlé vai investir cerca de R$ 450 milhões na ampliação de sua fábrica de café em cápsula (Nescafé Dolce Gusto), em Montes Claros, Norte de Minas. O anuncio foi feito nesta segunda-feira (15/09) pela diretora executiva de cafés da Nestlé Brasil, Valéria Pardal.

Conforme a multinacional, a unidade aumentará a sua capacidade de produção em 40%. Durante as obras de expansão, entre 2025 e 2028 serão gerados em torno de mil empregos diretos. Quando a nova etapa da indústria entrar em operação, ela terá um aumento de cerca de 50% de ocupação de mão-de-obra fixa no processo produtivo, que hoje envolve 230 postos de trabalho.

Inaugurada em 2015, a fábrica de Nescafé Dolce Gusto no Norte de Minas é uma das cinco unidades da marca no mundo e a única das Américas. Conforme a Nestlé, o aporte destinado a Montes Claros está inserido em um pacote de R$ 7 bilhões de investimentos no país que a companhia anunciou neste ano. O aporte financeiro visa acelerar a venda de cápsulas de cafés da multinacional, que cresceu a uma taxa de dois dígitos nos últimos dois anos no país.

Conforme Valéria Pardal, atualmente o café cápsula responde por 8% do consumo da bebida no Brasil. A meta da Nestlé é expandir esse percentual, já que na Europa o café em cápsula corresponde a 35% do consumo total do produto.

A executiva informou que a unidade em ampliação destina 70% da sua produção ao mercado nacional e outros 30% para a exportação a países da América Latina como Argentina, México, Uruguai, Chile e Equador. A indústria de café em cápsula tem alto percentual de automação (uso de robótica) e adquire a matéria-prima de Minas Gerais (maior produtor nacional de café) e do Espírito Santo (que tem a segunda maior produção do país).

“Nossa fábrica em Montes Claros tem um papel estratégico para a Nestlé, não apenas pelo volume produzido, mas pelo conhecimento técnico e inovação que entrega para o portfólio global de cafés da companhia. Este investimento reafirma nossa jornada de premiunização da marca Nescafé Dolce Gusto e nosso compromisso com a região e com o desenvolvimento de soluções cada vez mais inovadoras e sustentáveis, com foco em eficiência”, destacou Mariana Gradnauer, diretora da fábrica da Nestlé em Montes Claros.

A expansão acrescentará 7 mil metros quadrados de área construída à fábrica de café em cápsula. De acordo com a Nestlé, a ampliação será feita em etapas e contempla a modernização de equipamentos, a automação de processos, a instalação de duas novas linhas para cápsulas de café e multibebidas à base de café (como cappuccino e latte) e a construção de um espaço dedicado ao envasamento de sachês de café solúvel –produto não fabricado na unidade–, além de áreas destinadas à paletização e ao armazenamento de insumos. A primeira fase da ampliação deverá ser concluída no segundo semestre de 2026.

A fábrica é referência em sustentabilidade. Ela foi construída ao lado da indústria de leite condensado Moça em Montes Claros e 100% da água que usa é retirada do processo de industrialização do leite.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O anúncio da ampliação do investimento da Nestlé contou com as presenças do diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic), Cerilio Inácio da Silva, do prefeito de Montes Claros, Guilherme Guimarães; e do deputado federal Reginaldo Lopes (PT), entre outros convidados.





