Megainvestimento: Empresa chilena vai construir fábrica de celulose no Brasil

Com essa nova planta, a Arauco consolida sua presença no Brasil e intensifica a competição com gigantes como a Suzano, cuja unidade em Ribas do Rio Pardo, também no Mato Grosso do Sul, tem capacidade para 2,55 milhões de toneladas por ano - a maior linha de produção do mundo. Foto: Reprodução do Yotube Canal ARAUCO Brasil