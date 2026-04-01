Chocolate e álcool: combinação que domina vitrines e paladares dos adultos

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Se ovos coloridos e recheados com brinquedos são sucesso entre o público infantil, as versões para adultos apostam em sabores complexos e recheios alcoólicos. Os licores, a exemplo do de cereja, já muito conhecido por rechear trufas, abrem espaço para outros tipos de bebida que passam a ser combinados com o chocolate.

Com uísque

O ovo de Jameson da Confisserie by Cynthia Géo tem uma casca recheada com ganache de uísque Marcella Pio/Divulgação

A Confisserie by Cynthia Géo trabalha com um ovo de Jameson, uísque irlandês com centenas de anos de tradição. O ovo de chocolate ao leite possui uma metade sem recheio e a outra recheada com ganache de uísque Jameson. Entre as duas partes, bombons recheados com a mesma ganache. O valor do ovo é R$ 360.

Vinho do Porto

Como acompanhamento de sobremesas, o vinho do Porto é um sucesso incontestável. Pensando nisso, a rede Noir Chocolates, que conta com uma loja em Belo Horizonte, no Shopping Botânico, no Belvedere, Região Centro-Sul de BH, lançou um ovo de chocolate ao leite com cascas recheadas com vinho do Porto. A embalagem de 400g é vendida a R$ 169,90.

Licor

A tradicional Kopenhagen, dona de um clássico bombom recheado com licor de cereja, transforma o produto em ovo de Páscoa. Essa versão conta com casca de chocolate ao leite recheada com cereja e licor de cereja. O valor do ovo de 370g é R$ 179,90.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice