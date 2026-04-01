Assine
overlay
Início Degusta
PARA VARIAR

Chocolate e álcool: combinação que domina vitrines e paladares dos adultos

Ovos de chocolate recheados com bebidas alcóolicas são presentes surpreendentes e sofisticados para quem tem mais de 18 anos

Publicidade
Carregando...
Joana El Khouri*
Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
01/04/2026 15:14

compartilhe

SIGA
×
Na Noir Chocolates, os clientes encontram um ovo recheado com vinho do Porto
Na Noir Chocolates, os clientes encontram um ovo recheado com vinho do Porto crédito: Noir Chocolates/Divulgação

Se ovos coloridos e recheados com brinquedos são sucesso entre o público infantil, as versões para adultos apostam em sabores complexos e recheios alcoólicos. Os licores, a exemplo do de cereja, já muito conhecido por rechear trufas, abrem espaço para outros tipos de bebida que passam a ser combinados com o chocolate. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Com uísque 

O ovo de Jameson da Confisserie by Cynthia Géo tem uma casca recheada com ganache de uísque
O ovo de Jameson da Confisserie by Cynthia Géo tem uma casca recheada com ganache de uísque Marcella Pio/Divulgação

A Confisserie by Cynthia Géo trabalha com um ovo de Jameson, uísque irlandês com centenas de anos de tradição. O ovo de chocolate ao leite possui uma metade sem recheio e a outra recheada com ganache de uísque Jameson. Entre as duas partes, bombons recheados com a mesma ganache. O valor do ovo é R$ 360. 

Vinho do Porto

Como acompanhamento de sobremesas, o vinho do Porto é um sucesso incontestável. Pensando nisso, a rede Noir Chocolates, que conta com uma loja em Belo Horizonte, no Shopping Botânico, no Belvedere, Região Centro-Sul de BH, lançou um ovo de chocolate ao leite com cascas recheadas com vinho do Porto. A embalagem de 400g é vendida a R$ 169,90.

Licor 

A tradicional Kopenhagen, dona de um clássico bombom recheado com licor de cereja, transforma o produto em ovo de Páscoa. Essa versão conta com casca de chocolate ao leite recheada com cereja e licor de cereja. O valor do ovo de 370g é R$ 179,90.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

bebida-alcoolica brinquedos ovo-de-pascoa ovos pascoa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay