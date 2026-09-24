Avon completa 140 anos e anuncia volta do “Oscar da Maquiagem”

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Avon completou 140 anos de história na última terça-feira (22/9) e aproveitou a celebração para anunciar o retorno de uma de suas iniciativas mais conhecidas entre os profissionais da beleza. O Prêmio Avon de Maquiagem, chamado pela própria marca de “Oscar da Maquiagem”, será retomado em um novo formato, com forte presença digital e voltado também às novas gerações de maquiadores e criadores de conteúdo.

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As inscrições e os detalhes sobre a mecânica da nova edição ainda não foram divulgados. Segundo a Avon, as informações serão apresentadas nas próximas semanas pelas redes sociais da marca.

A volta da premiação acontece em um momento de reposicionamento da Avon, que passou a se apresentar como uma “Femtech”, conceito usado pela empresa para definir uma marca que combina ciência, tecnologia e escuta das necessidades das mulheres. A proposta também busca aproximar a companhia de uma nova geração de profissionais que construiu parte de sua carreira nas plataformas digitais.

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“Há 140 anos, a Avon inova a partir das mulheres – entendendo suas necessidades, democratizando o acesso à beleza e criando oportunidades para que conquistem maior autonomia e independência financeira”, afirmou Cecília Ribeiro, diretora de Negócios e Marca da Avon na América Latina.

Segundo a executiva, o retorno do prêmio acompanha essa trajetória. “A volta do Prêmio Avon de Maquiagem traduz esse mesmo espírito: usar nossa relevância e capilaridade para abrir caminhos, reconhecer talentos e dar projeção a uma nova geração de profissionais da beleza”, disse.

Prêmio Avon marcou gerações de maquiadores

Criado em 1995, o Prêmio Avon de Maquiagem passou duas décadas reconhecendo profissionais da área. Ao longo desse período, 123 maquiadores foram consagrados e mais de 14 mil trabalhos passaram por avaliação. A última edição havia sido realizada em 2019.

Um dos profissionais que tiveram a carreira atravessada pela premiação é Celso Kamura. O maquiador venceu quatro edições e participou do anúncio do retorno do prêmio ao lado de Cecília Ribeiro.

Kamura lembra que recebeu seu primeiro troféu em 1998, durante uma cerimônia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Para ele, o reconhecimento pode representar uma mudança significativa na trajetória de um profissional.

“O que significa para um maquiador ganhar um prêmio? Significa uma notificação, um reconhecimento. É um grande troféu mesmo. Um maquiador que ganha um troféu de maquiagem está chancelado”, afirmou.

Com 50 anos de carreira, Kamura também falou sobre a relação entre os profissionais tradicionais e a nova geração que ganhou espaço com as redes sociais. Segundo ele, as plataformas ajudam a informar e orientar quem está começando, mas o desenvolvimento de um estilo próprio depende da prática.

“Eu sou autodidata e entendo perfeitamente esses profissionais que estão aparecendo através das redes sociais. (...) O começo de tudo começa sempre assim: se arriscando, errando, fazendo de novo. Mas ser consagrado com um prêmio é maravilhoso”, disse.

A nova edição pretende justamente dialogar com esse cenário. A Avon afirma que o formato digital será uma maneira de acompanhar as mudanças no mercado e ampliar a conversa com profissionais e criadores que trabalham com maquiagem nas redes.

140 anos com novidades

A história da Avon começou em 1886, nos Estados Unidos. A marca construiu parte da trajetória a partir da venda direta e da atuação de consultoras de beleza, modelo que a empresa associa ao empreendedorismo e à geração de renda para mulheres.

No Brasil, a Avon chegou na década de 1950 e, ao longo dos anos, construiu uma forte presença no mercado de maquiagem. A companhia destaca entre seus marcos iniciativas relacionadas à diversidade de tons de pele, produtos de longa duração, como a linha Power Stay, e a combinação entre maquiagem e ativos de tratamento, caso da linha TrataMake.

Atualmente, a marca também aposta em uma operação que combina venda direta, canais digitais e varejo. A Avon afirma manter liderança na categoria de maquiagem no Brasil, com base em dados do painel de consumidores da Worldpanel by Numerator referentes ao ano móvel encerrado no primeiro trimestre de 2026.

Para marcar os 140 anos, a empresa também apresentou novidades no portfólio e reforçou iniciativas ligadas ao posicionamento da marca. Entre elas está a Avon Por Elas, uma marca de propósito cujos lucros, segundo a companhia, serão destinados ao Instituto Natura e Avon para ações relacionadas à saúde das mamas e ao enfrentamento da violência contra mulheres e meninas.

A marca também prepara uma linha de Renew voltada para mulheres na menopausa, um novo perfume da linha PowerStay e um gloss sérum de tratamento para os lábios.

Sem tretas

Entre os convidados da celebração estava a drag queen Ismeiow, que aproveitou a ocasião para falar sobre sua relação com a marca e esclarecer uma antiga polêmica que circulou nas redes sociais. Segundo Ismeiow, a controvérsia surgiu a partir de um vídeo retirado de contexto e acabou alimentando rumores sobre o que achava da marca. Para ela, o episódio ficou no passado.

“Eu tenho uma história muito maior do que uma polêmica com a Avon”, afirmou.A relação, segundo a drag queen, também é familiar. A mãe dela foi revendedora da Avon, e a artista conta que teve contato com maquiagem por meio dos produtos da marca.

“Além de todas as polêmicas, além de todos os bafafás, tem uma história muito bonita e uma história de muito empoderamento, de uma marca que ajudou não só a mim a começar a me maquiar, a ter esse contato com esse mundo tão maravilhoso, tão diverso, mas ajudou minha mãe a ter uma renda extra.E para mim é uma honra estar aqui, e superar qualquer água passada anterior de quando eu tinha 16 anos e eu era inconsequente”, contou.

Ismeiow também destacou a transformação da maquiagem drag ao longo dos anos. Para ela, a prática deixou de seguir uma fórmula única e passou a incorporar diferentes possibilidades de expressão.

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A artista afirmou ainda que sua principal recomendação para quem está começando a se maquiar é praticar. “Não foi dom, foi prática. Nada na vida é inaprendível. E quanto menos você tenta, mais distante você está de conseguir o que você quer. Então, essa é a dica: comece, tente, porque uma hora você consegue”, recomendou.