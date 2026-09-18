Cabelos na NYFW: as principais tendências e como adaptá-las para você

A New York Fashion Week, que apresentou as coleções de primavera-verão 2027 entre 10 e 15 de setembro, destacou os cabelos como protagonistas. Nos 70 desfiles do calendário oficial, as referências para os fios valorizaram movimento, textura e versões personalizadas de tendências.

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Um dos destaques foi o retorno do cabelo frisado em uma versão sofisticada. No desfile de Christian Siriano, o hairstylist Lacy Redway apresentou o “enchanted crimp”, que combina fios lisos e brilhantes com pequenas áreas texturizadas. O rabo de cavalo baixo também marcou presença em desfiles como Tory Burch e Maria McManus, reforçando uma estética polida, mas com naturalidade.

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Para Elaine Voga, cabeleireira e especialista da Treeliss, a principal lição é que as tendências servem como inspiração, não como reprodução literal. “O salão precisa fazer essa tradução para a realidade de cada cliente. Um cabelo de passarela pode ter sido pensado para aquela produção, então observamos o formato do rosto, a textura e a rotina da pessoa antes de adaptar”, explica.

A personalização também se aplica à cor. “Quando uma cliente chega com uma referência de um loiro, primeiro entendemos a base atual e o histórico químico. A cor pode ser adaptada para criar um resultado iluminado sem reproduzir exatamente o tom da foto”, afirma a especialista.

A valorização de cabelos com aparência saudável foi outro ponto forte em Nova York. Elaine reforça a necessidade de unir tratamento e transformação. “Não adianta buscar uma tendência se o cabelo não tiver condição de sustentar o resultado. Em processos de clareamento, pensamos em resistência, elasticidade, hidratação e brilho”, detalha.

Nos cabelos loiros, a orientação é planejar o tratamento desde o início. “Oriento minhas clientes a não esperar sinais de fragilidade para começar a tratar. Uma rotina com hidratação e produtos específicos ajuda a manter a qualidade dos fios”, diz.

Para a manutenção em casa, a frequência dos cuidados deve ser adaptada. “Depois de uma iluminação, é importante observar como o fio reage às lavagens e ao calor. A manutenção precisa ser individualizada”, completa.

5 dicas para levar as tendências da NYFW para o salão

Use a passarela como referência, não como receita: uma foto mostra o gosto da cliente, mas o profissional deve adaptar o visual às características do cabelo.

Avalie o histórico químico antes de mudar a cor: é fundamental saber quais procedimentos o cabelo já recebeu para avaliar sua resistência.

Pense no tratamento junto com a transformação: hidratação e reconstrução não devem ser vistas apenas como uma correção pós-química, especialmente nos loiros.

Adapte a tendência à rotina da cliente: um visual que exige muita finalização pode não funcionar para quem busca praticidade.

Preserve brilho, maciez e movimento: o cabelo precisa continuar com aparência saudável para que a transformação se mantenha bonita. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo Aristides Israel, CEO da Treeliss, a busca por resultados estéticos acompanhados de tratamento muda a relação entre consumidor e profissional. “O cliente se interessa em como manter o cabelo bonito ao longo do tempo. Por isso, o atendimento precisa envolver transformação, tratamento e orientação”, finaliza.