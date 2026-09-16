Cabelo espelhado ganha destaque na estética capilar

Se antes cortes marcantes e mudanças de cor eram os principais recursos para renovar o visual, agora um novo elemento passou a chamar atenção: a luminosidade. O chamado cabelo espelhado, também conhecido como glossy hair, ganhou força nas redes sociais, editoriais de moda e salões ao redor do mundo ao transformar o brilho em um dos atributos mais desejados da beleza capilar.

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A proposta é simples na aparência, mas complexa na execução. O visual é marcado por fios com superfície uniforme, toque macio e reflexo intenso da luz, criando um acabamento sofisticado e elegante. Mais do que uma questão estética, a tendência está associada à percepção de vitalidade e à manutenção adequada da fibra capilar.

Para a cabeleireira Nayara Sales, do Lord Salão, em Brasília, o fenômeno acompanha uma mudança na forma como as pessoas enxergam os cuidados com os cabelos. "Existe uma valorização crescente da aparência natural. As clientes querem fios bonitos, leves e com movimento, mas que transmitam uma sensação de cuidado. O brilho acaba sendo um dos sinais mais visíveis dessa condição."

Segundo a especialista, o interesse pelo efeito espelhado revela uma busca por resultados que vão além da transformação imediata. "Há uma atenção maior à qualidade da fibra e à forma como o cabelo se comporta no dia a dia. Isso faz com que tratamentos e hábitos de manutenção ganhem ainda mais importância."

O que está por trás do efeito espelhado

Embora muitas imagens nas redes sociais sugiram um resultado quase perfeito, o aspecto luminoso não depende exclusivamente da finalização. A explicação está na estrutura do fio. Quando as cutículas estão organizadas e a superfície apresenta menos irregularidades, a luz é refletida de maneira mais uniforme, criando o efeito que se tornou conhecido como cabelo espelhado.

"Muita gente acredita que basta aplicar um produto de brilho para alcançar esse resultado, mas não é assim que funciona. O aspecto luminoso é consequência de uma fibra equilibrada, com níveis adequados de hidratação, nutrição e proteção", explica a cabeleireira.

De acordo com a profissional, fatores como ressecamento, processos químicos sucessivos, exposição solar excessiva e uso frequente de ferramentas térmicas podem comprometer esse comportamento.

O papel do frizz nessa tendência

Outro elemento que influencia o resultado é o controle dos fios arrepiados. O frizz cria uma espécie de barreira visual. Mesmo quando o cabelo está saudável, o excesso de fios desalinhados reduz a uniformidade da superfície e diminui a percepção de luminosidade.

Por isso, Nayara Sales explica que o combate ao frizz não deve ser encarado apenas como uma questão estética. "Na maioria das vezes, ele também é um indicativo de necessidades específicas da fibra, como reposição de água, nutrientes ou proteção contra agressões externas."

Um visual democrático

O efeito espelhado não está restrito aos cabelos lisos. A tendência pode ser aplicada a diferentes curvaturas, respeitando as características naturais de cada textura.

"Existe uma ideia equivocada de que brilho intenso só aparece em fios alinhados por escova ou chapinha. Na prática, cabelos ondulados, cacheados e crespos também podem apresentar muita luminosidade quando recebem os cuidados adequados." A diferença está na forma como a luz se distribui ao longo da estrutura capilar. "Cada textura possui um comportamento próprio. O importante é preservar suas características enquanto se trabalha a saúde da fibra", afirma Nayara.

Como conquistar o efeito espelhado

O segredo do cabelo espelhado não está em um único produto, mas na combinação de cuidados que promovem alinhamento da fibra, controle do frizz e luminosidade. "O brilho intenso é resultado de uma construção. É um processo que valoriza consistência e manutenção", ressalta a hairstylist, que indica uma rotina organizada em algumas etapas.

Limpeza: comece com um shampoo que prepare os fios sem deixá-los ressecados. O Kérastase Gloss Absolu Bain Hydra-Glaze, por exemplo, é direcionado a cabelos que buscam mais hidratação, disciplina e luminosidade.

Tratamento: uma máscara de nutrição ajuda a recuperar maciez e maleabilidade, especialmente em cabelos secos ou opacos. A categoria de máscaras nutritivas, como as fórmulas à base de óleos, é uma boa escolha para essa etapa.

Proteção térmica: antes do secador, da escova ou do modelador, aplique um protetor térmico. Para cabelos coloridos ou com mechas, o Kérastase Sérum Thermique Chroma Absolu é uma opção que combina proteção contra o calor com ação antifrizz e controle da porosidade.

Finalização: depois de secos e modelados, os cabelos podem receber algumas gotas de um óleo capilar no comprimento e nas pontas. O Gloss Absolu Glaze Drops, da Kérastase, é formulado para reduzir o frizz, selar as cutículas e intensificar o brilho.

Como alternativa, óleos como Moroccanoil Treatment e Redken All Soft Argan-6 também podem ser utilizados para conferir maciez e luminosidade aos fios.

"O óleo é o acabamento, não o tratamento. Algumas gotas são suficientes para dar aquele aspecto polido. Quando o aplicamos em excesso, o cabelo perde leveza", declara Sales.

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Manutenção: o efeito tende a durar mais quando a rotina é consistente. Além dos cuidados em casa, é importante adequar a frequência de tratamentos às condições do cabelo e evitar excesso de processos químicos e fontes de calor.

"Não existe uma fórmula única para o cabelo espelhado. O produto precisa acompanhar a necessidade do fio. Quando a rotina está equilibrada, o brilho aparece como consequência, e não como uma camada artificial sobre o cabelo", finaliza.