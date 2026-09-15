Fios brancos chegaram? Guia completo para cuidar e colorir em casa
Especialista desvenda mitos e dá dicas para assumir os grisalhos ou renovar a cor com o produto certo para você sem sair de casa
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Os primeiros fios brancos podem surgir em diferentes fases da vida e, para muitas pessoas, encontrá-los no espelho vem acompanhado de surpresa. Aquele pequeno sinal pode ser percebido como o início de uma mudança na aparência, levantando a dúvida: manter ou disfarçar?
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Assumir os grisalhos é um processo gradual, que exige conviver com diferentes proporções de fios brancos até o resultado desejado. Já para quem prefere cobri-los, a coloração pode ajudar a preservar a cor do cabelo e renovar o visual em casa.
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A cor dos fios está relacionada à melanina, um pigmento produzido nos folículos capilares. Com o tempo, a atividade das células que produzem essa substância pode diminuir, fazendo com que os novos fios cresçam com menos pigmento ou sem ele.
A genética tem papel importante nesse processo. "A perda de pigmentação acontece de maneira progressiva e pode começar em diferentes regiões da cabeça", explica Ana Regina Farias, cabeleireira e técnica de processos capilares da Embelleze.
Arrancar o fio branco faz nascer mais?
A resposta é não. Essa prática não faz com que outros fios percam a pigmentação, pois cada um nasce de um folículo independente. Ainda assim, arrancar os fios repetidamente não é uma prática recomendada, pois o hábito pode prejudicar o folículo a longo prazo.
O que considerar antes de colorir em casa?
O primeiro passo é entender o resultado que você deseja. Quem tem poucos cabelos brancos pode buscar apenas harmonizar a cor, enquanto uma quantidade maior pode exigir uma coloração com maior poder de cobertura.
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"É importante observar a condição e o histórico do cabelo. Fios que já passaram por coloração, descoloração ou alisamento podem responder de maneira diferente ao produto", orienta a cabeleireira. Antes da aplicação, é fundamental realizar os testes de toque e de mecha indicados na embalagem.
Como escolher o tom?
Para um resultado mais natural, escolher uma nuance próxima à cor atual dos cabelos pode ser a melhor opção. O resultado de uma mesma cor pode variar de acordo com a base dos fios e com processos anteriores, como colorações e descolorações.
Qual tipo de coloração escolher?
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Maior cobertura: colorações permanentes são uma alternativa para quem tem mais fios brancos e busca uma cor uniforme e duradoura;
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Sem amônia: para quem procura uma proposta mais suave, há opções formuladas sem esse ingrediente;
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Opção vegana: algumas colorações combinam a mudança de visual com fórmulas veganas e ingredientes de origem vegetal;
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Praticidade: produtos desenvolvidos para facilitar a aplicação em casa, tornando o processo mais simples.
Depois da coloração, os cuidados continuam
A rotina de cuidados após o processo é importante para preservar a aparência dos fios. Produtos específicos para cabelos coloridos ajudam na manutenção da cor, enquanto hidratações regulares contribuem para um aspecto saudável.
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Também vale ter atenção ao uso frequente de ferramentas de calor e adotar proteção térmica quando necessário. Com esses cuidados, é possível prolongar a aparência da cor entre uma coloração e outra.