Fios brancos chegaram? Guia completo para cuidar e colorir em casa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os primeiros fios brancos podem surgir em diferentes fases da vida e, para muitas pessoas, encontrá-los no espelho vem acompanhado de surpresa. Aquele pequeno sinal pode ser percebido como o início de uma mudança na aparência, levantando a dúvida: manter ou disfarçar?

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Assumir os grisalhos é um processo gradual, que exige conviver com diferentes proporções de fios brancos até o resultado desejado. Já para quem prefere cobri-los, a coloração pode ajudar a preservar a cor do cabelo e renovar o visual em casa.

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A cor dos fios está relacionada à melanina, um pigmento produzido nos folículos capilares. Com o tempo, a atividade das células que produzem essa substância pode diminuir, fazendo com que os novos fios cresçam com menos pigmento ou sem ele.

A genética tem papel importante nesse processo. "A perda de pigmentação acontece de maneira progressiva e pode começar em diferentes regiões da cabeça", explica Ana Regina Farias, cabeleireira e técnica de processos capilares da Embelleze.

Arrancar o fio branco faz nascer mais?

A resposta é não. Essa prática não faz com que outros fios percam a pigmentação, pois cada um nasce de um folículo independente. Ainda assim, arrancar os fios repetidamente não é uma prática recomendada, pois o hábito pode prejudicar o folículo a longo prazo.

O que considerar antes de colorir em casa?

O primeiro passo é entender o resultado que você deseja. Quem tem poucos cabelos brancos pode buscar apenas harmonizar a cor, enquanto uma quantidade maior pode exigir uma coloração com maior poder de cobertura.

"É importante observar a condição e o histórico do cabelo. Fios que já passaram por coloração, descoloração ou alisamento podem responder de maneira diferente ao produto", orienta a cabeleireira. Antes da aplicação, é fundamental realizar os testes de toque e de mecha indicados na embalagem.

Como escolher o tom?

Para um resultado mais natural, escolher uma nuance próxima à cor atual dos cabelos pode ser a melhor opção. O resultado de uma mesma cor pode variar de acordo com a base dos fios e com processos anteriores, como colorações e descolorações.

Qual tipo de coloração escolher?

Maior cobertura: colorações permanentes são uma alternativa para quem tem mais fios brancos e busca uma cor uniforme e duradoura;

Sem amônia: para quem procura uma proposta mais suave, há opções formuladas sem esse ingrediente;

Opção vegana: algumas colorações combinam a mudança de visual com fórmulas veganas e ingredientes de origem vegetal;

Praticidade: produtos desenvolvidos para facilitar a aplicação em casa, tornando o processo mais simples.

Depois da coloração, os cuidados continuam

A rotina de cuidados após o processo é importante para preservar a aparência dos fios. Produtos específicos para cabelos coloridos ajudam na manutenção da cor, enquanto hidratações regulares contribuem para um aspecto saudável.

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Também vale ter atenção ao uso frequente de ferramentas de calor e adotar proteção térmica quando necessário. Com esses cuidados, é possível prolongar a aparência da cor entre uma coloração e outra.