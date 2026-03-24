Galeria
É possível prevenir? Por que eles surgem? Veja o que a ciência já sabe sobre os cabelos brancos
-
A coloração dos fios de cabelo é fruto da presença de melanina, um pigmento que, dependendo de sua densidade, define tons diferentes — quanto maior a concentração dessa substância, mais escuro será. Foto: Arquivo Pessoal
-
Com o passar do tempo, as células responsáveis por produzir esse pigmento dentro dos folículos capilares diminuem sua atividade ou deixam de funcionar, provocando o surgimento dos cabelos grisalhos. Foto: Reprodução do Instagram @judidenchofficial
-
Curiosamente, esses fios sem pigmento podem crescer até 10% mais rápido e apresentam uma textura mais rígida. Segundo especialistas, o processo torna-se definitivo apenas quando o estoque de células-tronco do folículo se esgota totalmente. Foto: Reprodução do Instagram @glennclose
-
Segundo a reportagem, ainda há consenso sobre o que desencadeia o embranquecimento dos cabelos nem quanto controle existe sobre esse processo, que pode começar cedo em algumas pessoas ou apenas em idade avançada em outras. Foto: Reprodução do Instagram @astridfontenelle
-
-
Além disso, o embranquecimento não ocorre de forma uniforme, o que explica o aparecimento inicial de fios isolados antes da formação de mechas claras mais evidentes. Foto: Reprodução do Instagram @alexandrenero
-
Cada folículo funciona de forma independente e possui suas próprias células produtoras de pigmento e reservas de células-tronco. Com o envelhecimento, essas estruturas sofrem danos naturais associados ao estresse e ao desgaste celular. Foto: Reprodução do Instagram @nichellenicholsofficial
-
O processo torna-se permanente quando o reservatório de células-tronco se esgota, mas pode ser reversível se isso não acontecer. Pesquisadores relacionaram períodos de maior estresse ao clareamento dos fios e fases menos estressantes ao retorno parcial da cor. Foto: Reprodução do Instagram @helenmirren
-
-
Em alguns casos raros, tambÃ©m foram observados episÃ³dios de repigmentaÃ§Ã£o apÃ³s tratamentos contra o cÃ¢ncer, possivelmente ligados Ã reativaÃ§Ã£o de cÃ©lulas-tronco dormentes. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @diane_keatons
-
Grande parte do embranquecimento capilar, contudo, é determinada pela genética familiar, que costuma indicar quando ele tende a começar. Parar de fumar, dormir bem e manter uma alimentação equilibrada pode ajudar a proteger as células pigmentares, embora as evidências ainda sejam indiretas. Foto: Reprodução do Instagram @merylstreep
-
Em mÃ©dia, o processo inicia por volta dos 35 anos em pessoas brancas, no fim dos 30 em asiÃ¡ticos e por volta dos 45 em pessoas negras. Mesmo assim, hÃ¡bitos de vida tambÃ©m podem influenciar. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @thisischarliep
-
-
Baixos níveis de ferro e vitamina B12 também foram associados ao embranquecimento precoce, mas não há comprovação de que suplementos sejam eficazes para evitar ou reverter o processo. Foto: Reprodução do Youtube
-
Certos medicamentos e algumas doenças, como distúrbios da tireoide e condições autoimunes, também podem estar relacionados ao surgimento precoce dos cabelos grisalhos, e nesses casos o tratamento pode reduzir a progressão e permitir algum retorno da pigmentação. Foto: Reprodução do Instagram @o2cityhallnewcastle
-
Para a maioria da população, porém, não existem soluções definitivas, e a adoção de um estilo de vida saudável continua sendo a principal recomendação dos especialistas. Foto: gpointstudio/freepik
-