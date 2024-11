Mineira Tânia Bulhões inaugura loja em BH

A empresária e diretora criativa Tania Bulhões, nascida e criada em Uberaba, no Triângulo Mineiro, inaugurou nesta quinta-feira (7/11) sua nova loja em Belo Horizonte, no Diamond Mall, na Região Centro-Sul. Esta é a segunda loja da marca homônima de produtos de luxo para casa e perfumaria na cidade. Dessa vez, a loja é focada nas fragrâncias.

Virgílio Castro Cunha, CEO da empresa, destacou que a nova loja representa a "continuidade de uma construção" que já vinha sendo realizada na cidade, que antes contava com um gazebo no mesmo shopping, que funcionou no local há cerca de dois anos, além de uma loja no bairro Belvedere, inaugurada há um ano e meio.

Para Virgílio, o momento reforça a conexão genuína da marca com suas raízes mineiras, um valor refletido tanto nos produtos quanto na experiência de atendimento oferecida. "Somos todos mineiros: eu, a Tânia, minha irmã, vários funcionários. Esse cuidado em receber é nosso diferencial. Minas está em nós e na marca", destacou.

Além da loja em BH, Tania Bulhões continua investindo em Minas Gerais com o projeto de construção de um complexo em Uberaba, que incluirá dois ateliês de porcelana para produção local e um ateliê de perfumaria, onde será realizada a manipulação e o envase dos produtos. "Estamos orgulhosos de contribuir com o desenvolvimento do nosso estado e devolver um pouco ao lugar tão querido de onde viemos", comentou.

A nova loja é a segunda do tipo no Brasil — a primeira foi inaugurada no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, há menos de um ano. "É uma proposta de apresentar a perfumaria com mais espaço e uma experiência mais completa", explicou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Fundadora da renomada marca, Tania construiu um legado no universo da decoração, representando sofisticação e requinte, e se tornou proprietária de uma das mais tradicionais fábricas francesas de porcelana, fundada há 227 anos em Limoges, França.