Google erra, mostra dólar acima dos R$ 6 e deixa investidores confusos

O Google surpreendeu os usuários nesta quarta-feira (6/11) ao exibir, erroneamente, uma cotação do dólar muito superior à registrada no mercado financeiro. De acordo com o buscador, a moeda norte-americana teria disparado para R$ 6,19 às 13h20, valor que, se verdadeiro, representaria o maior nível nominal da história. Entretanto, o mercado reportou uma realidade bem diferente: a máxima do dia foi de R$ 5,86, registrada por volta das 9h07, e, na sequência, perdeu força, situando-se em torno de R$ 5,70 ao longo da tarde.

No mercado financeiro, o comportamento do dólar foi marcado pela volatilidade, oscilando desde o início do pregão. O valor recuou ao longo da manhã e estabilizou-se perto de R$ 5,71, uma queda de 0,58% às 13h16 em comparação ao fechamento anterior.

A discrepância entre os dados exibidos pelo Google e os registrados no mercado financeiro chamou atenção de investidores e analistas. Com a cotação digital indicando uma trajetória de alta acentuada, diferente do movimento real no mercado, a situação gerou uma breve confusão e levantou questionamentos sobre a origem da informação incorreta.

Dólar chega em R$ 6,19, batendo o maior valor da história do real (foto: Reprodução/Google)

Se fosse confirmada, a cotação de R$ 6,19 representaria um marco histórico, superando o pico de R$ 5,90 registrado em maio de 2020 e a recente máxima do governo Luiz Inácio Lula da Silva, de R$ 5,87, alcançada em 1º de novembro.

Até o fechamento desta matéria, o Google ainda não havia se manifestado sobre o erro.