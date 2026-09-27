Pele completa com Dailus: veja o que vale a pena

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A maquiagem completa pode exigir uma verdadeira operação de camadas: primer, base, corretivo, pó e, no fim, uma bruma para fazer tudo durar. Mas colocar vários produtos no rosto não significa necessariamente obter uma pele mais bonita e é justamente no encontro entre textura, cobertura, acabamento e durabilidade que uma maquiagem funciona ou não.

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A Dailus tem uma linha extensa de produtos para essa etapa da maquiagem, com propostas que vão desde a preparação da pele até a finalização. Entre eles estão a Blindagem Fix Tudo, a Base Cover Fix, o Pó Compacto Ultrafino, o Pó Translúcido Ultrafino e a Bruma Facial Fix Tudo.

O Estado de Minas recebeu e testou os produtos para entender como eles se comportam juntos e, principalmente, quais entregam o que prometem.

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Blindagem Fix Tudo

A Blindagem Fix Tudo é o produto mais versátil do grupo. A Dailus apresenta a fórmula como um item três em um, que pode ser usado como primer, fixador e diluidor de produtos de maquiagem. A ideia é aplicar algumas gotas diretamente na pele antes da base ou misturá-la a produtos cremosos para modificar a textura e aumentar a resistência da maquiagem.

A Blindagem Fix Tudo da Dailus, destacada na matéria, é um produto versátil para fixação e diluição de maquiagemDailus

Na prática, a primeira coisa que chama atenção é o cheiro. A fragrância é adocicada e frutada, lembrando frutas vermelhas, como amora e cereja, com referência também à rosa-mosqueta. O aroma é bastante perceptível durante a aplicação e, para quem não gosta de produtos muito perfumados, pode ser enjoativo. A boa notícia é que ele desaparece conforme as camadas de maquiagem são aplicadas.

Apesar de ter aparência de óleo, a textura é surpreendentemente leve. Trata-se de um fluido muito fino, com sensorial siliconado, que espalha facilmente pelo rosto e perde rapidamente a sensação gordurosa. Depois de absorvida, a pele fica com toque seco, aveludado e confortável.

É justamente aí que a blindagem ganha uma função interessante na preparação da pele. Ela deixa a superfície mais lisa, facilitando a aplicação da base, e acrescenta um leve efeito de viço. Não é aquele glow molhado que permanece evidente, mas uma luminosidade discreta que aparece por baixo da maquiagem.

Também é possível misturar algumas gotas à base ou ao corretivo. Nesse caso, a textura fica mais fluida e fácil de espalhar. A quantidade precisa ser controlada: como a proposta é formar um filme sobre a pele, exagerar pode comprometer o acabamento, especialmente em regiões mais secas.

A composição ajuda a explicar esse comportamento. A fórmula não tem água como base e reúne silicones, ésteres e uma resina formadora de filme, o trimethylsiloxysilicate. A combinação favorece o deslizamento e a formação de uma película sobre a pele depois da aplicação. O resultado percebido no teste foi uma maquiagem mais resistente, especialmente quando a blindagem foi usada antes das demais camadas.

O óleo de semente de rosa-mosqueta e a vitamina E aparecem na fórmula, mas não transformam o produto em um tratamento de skincare. Aqui, o principal papel continua sendo cosmético: preparar a superfície e contribuir para o sensorial e a resistência da maquiagem.

Há, porém, um ponto de atenção para quem tem pele sensível: a fórmula contém perfume e diferentes componentes associados à fragrância. Por isso, quem já sabe que reage a cosméticos perfumados deve levar isso em consideração.

Vale a pena?

A blindagem da Dailus se destaca na versatilidade. Em vez de ser apenas um fixador, ela pode entrar na preparação da pele e ser usada para diluir produtos. Para quem realmente pretende explorar essas três funções, isso pesa a favor.

Para uso diário, entretanto, é preciso gostar do sensorial e da fragrância. E poucas gotas são suficientes: não há vantagem em encharcar o rosto de produto.

Ela custa R$ 69,90 por 30 ml. No mercado, existem algumas opções que já foram testadas pela reportagem : Catharine Hill Angel Magic (R$ 87 com 30 ml), Vizzela Gotas Fix (R$ 79,90 com 30 ml) e Bauny Blindagem/Opaca ou Glow (R$ 45 com 20 ml).

Base Cover Fix

A base está disponível em 12 cores e tem textura bastante líquida, que exige uma pequena preparação antes do uso. Se ficar muito tempo parada, os componentes podem se separar visualmente; por isso, agitar a embalagem antes de aplicar é importante.

O cheiro é praticamente imperceptível, uma diferença considerável em relação à Blindagem Fix Tudo.

A textura é um dos pontos fortes. A base desliza muito pelo rosto e rende bastante. Com uma pequena quantidade, é possível espalhar o produto por uma área grande sem precisar ficar trabalhando imediatamente para evitar manchas. Ela também oferece um bom tempo para esfumar antes de secar completamente.

O acabamento é chamado pela marca de soft matte, e essa descrição faz mais sentido na prática do que simplesmente dizer que a base é matte. Ela controla o brilho, mas não deixa a pele completamente opaca ou com aparência esticada. Depois de seca, mantém um viço discreto e um toque aveludado.

A Base Cover Fix, da Dailus, é um dos produtos avaliados, disponível em uma cartela de 12 cores para diferentes tons de pele.Dailus

Outro ponto positivo é a sensação de leveza. A base não parece pesada no rosto e, nas áreas em que foi aplicada em pouca quantidade, não acumulou de maneira evidente nas linhas de expressão.

A experiência com a cobertura, entretanto, foi diferente da promessa de uma base de cobertura média a alta. No teste, a Cover Fix se comportou mais como uma base de cobertura baixa e construível.

Isso não significa que ela não possa ser reforçada. É possível adicionar uma segunda camada em pontos específicos e aumentar a cobertura. O problema aparece quando a tentativa é transformar a base em um produto de alta cobertura por meio de muitas camadas.

Depois de acumular produto demais, o acabamento começa a ficar mais pesado e a textura da pele fica mais evidente. Em vez de simplesmente acrescentar cobertura, a sobreposição excessiva deixa o resultado mais grosseiro.

Por isso, a estratégia que funciona melhor é usar a Cover Fix como uma camada fina e recorrer a produtos mais concentrados, como um corretivo, apenas onde há necessidade de esconder manchas ou outras marcas.

Essa característica pode ser particularmente interessante para quem prefere uma pele leve. Para quem espera que uma única camada cubra completamente marcas mais intensas, a experiência pode ser frustrante.

A fórmula traz niacinamida, ácido hialurônico e vitamina E, além de silicones e componentes responsáveis pelo acabamento e pela resistência. A presença desses ingredientes ajuda a explicar por que a base não deixa a sensação de ressecamento típica de algumas fórmulas muito matte.

A Cover Fix também tem FPS 30, mas isso não transforma a base em substituta do protetor solar. A proteção oferecida pela maquiagem deve ser entendida como complementar à rotina de fotoproteção.

A cartela de 12 tons é um dos pontos que merece atenção. A base pode funcionar bem em peles negras quando a cor e, principalmente, o subtom são adequados.

Outra observação é a respeito de peles com hiperpigmentação mais intensa, em que uma base de cobertura baixa não necessariamente será suficiente para uniformizar tudo sozinha. Nesse caso, faz mais sentido corrigir pontualmente as áreas necessárias do que tentar resolver a questão acumulando muitas camadas da Cover Fix.

Vale a pena?

Essa é uma base que funciona melhor quando a proposta é construir uma pele natural, com cobertura concentrada apenas onde necessário. Se a expectativa é de alta cobertura já na primeira camada, é melhor procurar outra categoria de produto.

A Cover Fix custa R$ 69,90 por 30 ml, considerada uma faixa intermediária para bases nacionais. O preço faz mais sentido para quem procura uma fórmula fluida, confortável e resistente, e não necessariamente para quem coloca cobertura máxima como prioridade.

Um produto semelhante no mercado é a Payot Base Matte Alta Cobertura, disponível em nove tons (R$ 61,90 com 30 ml).

Pó Compacto Ultrafino

A Dailus disponibiliza o produto em 12 cores e promete alta cobertura, acabamento natural e partículas ultrafinas. Na prática, ele realmente tem uma textura muito fina e sedosa. Ao tocar no produto, a sensação é de um pó extremamente macio e aveludado.

Mesmo com essa textura, a pigmentação é mais presente do que a aparência da embalagem faz imaginar.

Com pincel macio, o resultado é mais leve e acrescenta pouca quantidade de produto. Já com esponja, é possível concentrar mais pigmento e usar o pó quase como uma camada adicional de cobertura.

Como a base Cover Fix tem cobertura relativamente baixa, o pó consegue acrescentar cor e uniformização sem a necessidade de empilhar várias camadas da fórmula líquida. Mesmo entregando bastante cobertura, o pó pareceu mais leve na pele do que a base quando usado para reforçar a maquiagem.

Também não houve uma marcação exagerada de poros e linhas de expressão no teste. A textura fina ajuda a distribuir o produto sem criar uma camada espessa, enquanto o efeito de difusão óptica contribui para suavizar visualmente a superfície.

O Pó Compacto Ultrafino da Dailus, testado pela reportagem, promete alta cobertura e acabamento natural em 12 tonalidades diferentesDailus

O resultado é matte, mas não chega a deixar a pele completamente sem vida. O toque é seco e aveludado, com controle de brilho, mas sem aquele aspecto excessivamente esturricado.

A fórmula combina talco, sílica, silicones e agentes que ajudam na aderência e na compactação do pó. É uma composição tradicional para esse tipo de produto, voltada principalmente para absorção de oleosidade, acabamento e fixação.

Aqui aparece uma ressalva para quem escolhe cosméticos levando em conta a composição: a fórmula inclui óleo mineral, palmitato de isopropila, triclosana, propilparabeno e fragrância. A presença desses ingredientes não significa, por si só, que o produto seja inadequado, mas pode ser um critério para quem procura fórmulas com determinadas características, como produtos sem fragrância ou sem esses componentes.

Vale a pena?

Por R$ 31,90, o pó entrega uma das características mais interessantes do conjunto: consegue acrescentar cobertura sem necessariamente criar o mesmo peso que aparece quando a base líquida é construída em excesso.

Ele também pode ser usado sozinho, com pincel, para quem deseja apenas uniformizar e controlar o brilho, ou com esponja, quando a intenção é obter mais cobertura.

Para quem tem pele muito oleosa, o acabamento matte é outro ponto favorável. Já quem prefere uma fórmula mais contemporânea ou procura especificamente produtos sem determinados ingredientes da composição pode encontrar alternativas em outras marcas nacionais.

Entre opções próximas estão os pós compactos da Vult, disponível em 10 cores (R$ 23,90), e da Bauny, disponível em 12 cores (R$ 29,90), que também trabalham com propostas de textura fina, controle de oleosidade e acabamento aveludado.

Pó Translúcido Ultrafino

A proposta é diferente da versão compacta. Em vez de acrescentar cobertura, o produto foi pensado para selar a maquiagem e proporcionar acabamento seco e um efeito de difusão óptica. A Dailus também destaca a presença de partículas luminosas e a proposta de minimizar visualmente linhas e rugas.

A textura é realmente muito fina. O pó é mais leve do que a versão compacta e não acrescenta cobertura perceptível à base. Em uma aplicação controlada, ele praticamente desaparece na pele.

O Pó Translúcido Ultrafino da Dailus foi avaliado por sua capacidade de selar a maquiagem e proporcionar acabamento leveDailus

O problema está justamente na promessa de invisibilidade. O produto tem partículas de brilho que podem ser percebidas sobre a pele. No teste, também houve percepção de um leve esbranquiçamento. Isso não significa que o produto necessariamente ficará branco em todos os tons de pele, mas é uma característica que merece atenção, especialmente para quem não gosta de qualquer resíduo luminoso ou esbranquiçado no acabamento.

A questão se torna ainda mais relevante quando se pensa em fotografia. Pós claros podem refletir a luz e ficar mais aparentes em determinadas condições, principalmente quando há excesso de produto. Por isso, o cuidado aqui é simples: aplicar pouco, espalhar bem e observar o resultado antes de sair para um evento em que haverá muitas fotografias.

O produto tem uma proposta interessante para quem gosta de acabamento mais luminoso e quer um pó muito leve. Para quem procura um translúcido completamente matte e imperceptível, entretanto, a experiência pode não corresponder à expectativa.

Vale a pena?

A R $31,90, o preço é acessível, mas o custo-benefício depende muito do efeito procurado.

Se você gosta de um acabamento levemente luminoso e não se incomoda com partículas visíveis, ele pode funcionar. Se a ideia é encontrar aquele pó translúcido que simplesmente desaparece sobre a pele e não interfere no acabamento da base, há opções mais adequadas.

Entre alternativas nacionais, aparecem produtos como os pós soltos da Melu, disponível em 3 tons (R$ 40); Bauny, com três tons (R$ 49,90); e BT, com 7 tons (R$ 89,90); com propostas diferentes de acabamento e textura.

O principal é não tratar “translúcido” como sinônimo de universal. Mesmo um pó sem cor declarada precisa ser testado na pele para saber como se comportará, principalmente em fotografias.

Bruma Facial Fix Tudo

A Bruma Facial Fix Tudo é um dos destaques do teste. A Dailus promete fixação prolongada e resistência ao atrito, mas sem álcool na composição. Na aplicação, o primeiro ponto positivo é o borrifador. O jato é fino e bastante uniforme, formando uma névoa que cobre o rosto sem concentrar grandes gotas em uma região específica.

Isso parece um detalhe pequeno, mas faz diferença. Uma bruma que molha demais o rosto pode abrir a base ou deslocar produtos já aplicados. Não foi o que aconteceu aqui.

O cheiro também é mais discreto do que o da Blindagem Fix Tudo. Existe fragrância, mas ela não causa a mesma sensação adocicada e intensa durante a aplicação.

A Bruma Facial Fix Tudo da Dailus, destacada no teste, é elogiada pela fixação prolongada e capacidade de integrar as camadas da maquiagemDailus

O melhor resultado aparece quando a bruma é usada depois dos produtos em pó. Ela tira imediatamente aquele aspecto excessivamente seco ou “empoeirado” que pode aparecer depois da aplicação de pó compacto e translúcido. As camadas parecem se integrar melhor, e a pele volta a ter um aspecto mais natural.

A resistência ao atrito também chamou atenção. A maquiagem permanece bem assentada mesmo depois de contato e movimentação ao longo do dia.

A fórmula explica parte desse comportamento. A bruma combina PVP e copolímeros de acrilatos, ingredientes capazes de formar um filme depois que a parte aquosa evapora. É esse filme que contribui para a fixação da maquiagem.

Ao mesmo tempo, a presença de água, propilenoglicol e extratos vegetais contribui para um acabamento menos seco do que o de um produto pensado exclusivamente para criar uma película rígida.

O principal defeito está no tempo de secagem. Depois de borrifar, é preciso esperar. Se a pessoa começar a mexer no rosto enquanto a bruma ainda está molhada, existe o risco de deslocar a maquiagem. O mesmo vale para aplicar outro produto cremoso imediatamente depois.

Não é um problema difícil de contornar, mas exige mudar um pouco a rotina: borrifar, esperar a secagem e só então tocar novamente no rosto.

A fórmula não contém álcool, como destaca a marca, mas tem perfume e diversos componentes associados à fragrância. Portanto, “sem álcool” não significa necessariamente que será uma bruma ideal para todos os tipos de pele.

Vale a pena?

Por R$ 59,99 por 150 ml, a Bruma Fix Tudo fica em uma faixa intermediária de preço e tem como principal vantagem o equilíbrio entre fixação e acabamento.

Ela não é necessariamente a escolha para quem procura a resistência mais extrema possível. Produtos específicos de blindagem podem apostar em filmes mais rígidos e resistência maior à água e ao atrito. A Dailus, por outro lado, consegue entregar boa fixação sem deixar a pele excessivamente pesada.

Para quem costuma finalizar a maquiagem com bastante pó, essa função de “fundir” as camadas é particularmente útil.

Na comparação com brumas nacionais como a Real Fix, da Vizzela (R$ 89,90 com 150 ml), a diferença está justamente na proposta. A Dailus aposta mais na integração das camadas e na recuperação do viço depois do pó, enquanto outras fórmulas podem priorizar secagem mais rápida ou controle de oleosidade.

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