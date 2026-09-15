Anti-blush: por que os tons terrosos estão tomando conta das bochechas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Depois de algumas temporadas em que blush intenso, pigmentado e quase impossível de ignorar dominou as maquiagens, as bochechas começam a caminhar para o extremo oposto. A tendência do momento é o anti-blush, que troca tons rosas, vermelhos e pêssegos evidentes por marrons, terracotas, canelas e tonalidades mais próximas da pele.

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Apesar do nome, a proposta não é abolir o blush, mas mudar a função visual da make. Em vez de simular um rubor evidente, a maquiagem busca criar profundidade e dimensão de maneira mais discreta, em um resultado que fica entre blush, bronzer e contorno. É uma estética que também conversa com o chamado blonzer, mas aposta em cores ainda anti-blush, que troca tons rosas, vermelhos e pêssegos evidentes por marrons, terracotas, canelas e tonalidades mais próximas da pele.

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De olho nesse movimento, a Vizzela lançou dois tons do Blush Stick que entram diretamente nessa proposta: Cinnamon e Red Mocha. O primeiro é um marrom-canela quente, com um leve fundo alaranjado, enquanto o segundo puxa mais para o rosado e neutro, embora também entregue aquele efeito de pele levemente bronzeada.

O Estado de Minas recebeu e testou o tom Cinnamon e analisa a textura, aplicação, pigmentação e duração.

O que tem na fórmula?

O Cinnamon é um blush cremoso com acabamento matte e proposta multifuncional. A ideia é entregar uma cor terrosa capaz de funcionar não apenas nas bochechas, mas também nos olhos e nos lábios, criando aquele visual monocromático em que os diferentes pontos da maquiagem conversam entre si.

Apesar do nome, não há canela na fórmula, ele faz referência à tonalidade. O Cinnamon é um marrom quente avermelhado, com fundo terracota e um toque alaranjado, que deixa na pele aquele aspecto de quem tomou sol de maneira natural. No entanto, pode ser uma cor que não vai funcionar em pele negra retinta. Se esse é seu caso, aposte no Red Mocha, que é mais rosado e neutro, mas ainda segue a proposta de deixar as bochechas com aquele aspecto de cor quente e bronzeada.

A Vizzela aposta nos tons Cinnamon e Red Mocha de seu blush em bastão, alinhados à tendência do anti-blushVizzela / divulgação

A textura também chama atenção. O bastão desliza pela pele com facilidade e tem uma consistência bastante cremosa e sedosa, quase como uma manteiga, mas sem deixar uma sensação grudenta depois de espalhado.

A fórmula do Cinnamon é anidra, ou seja, não contém água, e combina triglicerídeos, ésteres, ceras e agentes responsáveis por modificar o sensorial. É justamente essa estrutura que ajuda a explicar a experiência durante a aplicação.

O triglicerídeo caprílico/cáprico, o isononanoato de isononila e o coco-caprilato formam uma base emoliente leve, responsável pelo deslizamento do bastão. Na prática, isso faz diferença porque o produto consegue ser aplicado diretamente sobre a pele sem arrastar tanto a maquiagem que está por baixo.

As ceras de arroz e de girassol, junto à ozoquerita e ao óleo vegetal hidrogenado, dão estrutura ao bastão. Já o Nylon-12 e o PMMA funcionam como modificadores de textura: são partículas que ajudam a controlar a oleosidade e transformam parte daquele toque cremoso inicial em um acabamento mais macio e levemente aveludado depois do esfumado.

A combinação também ajuda a entender por que o produto não fica simplesmente “molhado” sobre a pele. Ele começa cremoso, desliza facilmente e, conforme é espalhado, ganha um acabamento mais natural e fosco.

Na prática

O Blush Stick Cinnamon é daqueles produtos que não exigem muita técnica para funcionar. Dá para passar o bastão diretamente nas bochechas e esfumar com pincel, esponja ou dedos. A textura é tão maleável que, para um retoque no meio do dia, os dedos resolvem tudo.

O único porém desse tipo de aplicação é que ela acaba removendo bastante produto do bastão, o que pode comprometer o rendimento se você tiver o hábito de reaplicar muitas vezes.

A cor é fácil de construir. Com uma camada fina, o Cinnamon deixa uma sombra quente e discreta nas bochechas, criando aquele efeito de pele naturalmente bronzeada. Com mais produto, o tom fica mais evidente, mas ainda mantém uma aparência sofisticada, sem aquela pigmentação que toma conta do rosto antes mesmo de você conseguir esfumar.

O Vizzela Blush Stick Cinnamon em diferentes tons de peleVizzela / divulgação

Isso é particularmente interessante para quem tem receio de blush marrom. O Cinnamon não funciona como um contorno convencional e também não é exatamente um bronzer. Ele acrescenta uma cor quente às bochechas, mas de uma maneira mais próxima da proposta anti-blush.

Outro ponto positivo é que, embora tenha acabamento matte, não senti a textura seca durante a aplicação. O produto espalha com facilidade e deixa um toque natural depois de esfumado.

Ao longo do dia, percebi que a intensidade da cor abre levemente. Ou seja, o blush fica mais discreto conforme as horas passam.

Para melhorar a durabilidade, o truque é aplicar mais de uma camada, ou selar o blush com pó translúcido ou blush em pó (a marca inclusive tem uma opção no mesmo tom). Sem selagem, a duração é boa para um blush cremoso, mas não excepcional. Para quem tem pele muito oleosa ou quer uma maquiagem que permaneça intacta por muitas horas, o pó translúcido faz diferença.

Também vale destacar que a fórmula é rica em emolientes e ceras. Em peles extremamente oleosas, especialmente na região central do rosto, pode ser interessante usar menos produto e fazer a selagem para aumentar a fixação e evitar que a textura fique pesada.

A proposta 3 em 1 funciona de verdade. Além das bochechas, o Cinnamon pode ser usado nos olhos e nos lábios para construir uma maquiagem monocromática. Nos olhos, o tom terroso funciona especialmente bem para quem gosta de sombras marrons mais quentes e discretas. Nos lábios, entra como parte de um lip combo ou sozinho, dependendo do efeito desejado.

Vale a pena?

O Vizzela Blush Stick Cinnamon custa R$ 59,99 por 7 g, o que equivale a cerca de R$ 8,57 por grama. É um preço intermediário dentro do mercado nacional: não compete com os blushes mais baratos de marcas de entrada, mas também está bem distante dos valores cobrados por produtos importados de luxo.

Para quem tem pele normal a seca e gosta de blushes cremosos, é uma compra particularmente interessante. Em peles muito oleosas, é praticamente indispensável testar a aplicação com uma camada fina e selar com pó para aproveitar melhor a duração.

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Entre as alternativas nacionais com proposta semelhante está o Blush Cremoso Petrizi, na cor Brownie, que tem 10 g e custa R$ 65 no site da marca. Outra possibilidade é o Bastão 3 em 1 Ollie, na versão Terracota, que aparece por R$ 99 e tem 4,5g..