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Pele oleosa? A maquiagem mate perfeita para controlar o brilho

Especialista revela técnicas e produtos para um acabamento impecável; saiba como garantir um efeito duradouro que resiste ao calor e à umidade

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
19/05/2026 17:12

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Pele oleosa? A maquiagem mate perfeita para controlar o brilho
Técnicas de aplicação e produtos certos são essenciais para uma maquiagem duradoura que controle a oleosidade, adaptando-se à pele brasileira. crédito: FreePik

Em um país com temperaturas elevadas e alta umidade, a oleosidade da pele se torna um desafio na rotina de beleza. O clima impacta diretamente o comportamento da maquiagem, exigindo fórmulas e técnicas que garantam um bom acabamento ao longo do dia.

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Para Vânia Goy, especialista em beleza e bem-estar do squad de Make B., do Boticário, o primeiro passo é entender as características da pele. Ela afirma que a maquiagem de alta durabilidade começa na preparação e na escolha de produtos que tratam a oleosidade de forma contínua.

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“Quando falamos da pele brasileira, precisamos considerar uma oleosidade mais intensa e constante, principalmente em regiões como a zona T”, explica Vânia.

Aplicação faz a diferença

A técnica de aplicação também é um ponto importante para um resultado duradouro. Vânia Goy recomenda camadas leves, construção gradual da cobertura e pontos estratégicos de selagem para prolongar a fixação sem comprometer a naturalidade.

“Na pele oleosa, menos é mais. Quando você constrói em camadas finas e utiliza produtos adequados, consegue uma maquiagem que se mantém estável por horas”, reforça.

Ao combinar técnica e inovação, o efeito mate ganha uma nova leitura, mais adaptada à realidade da pele brasileira. O resultado é uma maquiagem que controla a oleosidade ao longo do dia, não pesa e acompanha diferentes rotinas com consistência.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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