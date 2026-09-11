Pele blindada em festivais: como fazer a maquiagem durar por horas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Para quem busca uma maquiagem duradoura em shows e festivais, a preparação da pele é mais determinante do que a escolha da base ou do fixador. O segredo para a make resistir ao calor e ao suor por horas começa antes da aplicação dos cosméticos.

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Uma pele desidratada pode apresentar textura irregular e desequilíbrio na oleosidade, o que compromete o acabamento. Um estudo publicado no "International Journal of Cosmetic Science" mostrou que uma rotina de hidratação com sérum e creme melhora a retenção de água na pele por até oito horas e fortalece a barreira cutânea.

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Segundo a dermatologista Gleyce Fortaleza, da Galderma, uma boa maquiagem depende diretamente do skincare. "Quando a pele está limpa, hidratada e protegida, a make se distribui melhor, fixa com mais facilidade e permanece bonita por muito mais tempo", explica.

O primeiro passo é a limpeza

Antes de qualquer produto, é fundamental remover o excesso de oleosidade, suor e impurezas. Uma limpeza suave cria uma superfície uniforme para receber a maquiagem. A médica recomenda fórmulas com textura em espuma e ativos como glicerina, pantenol e niacinamida, que limpam sem agredir a barreira da pele.

Hidratação faz a maquiagem durar mais

Hidratar o rosto não aumenta a oleosidade. Uma pele bem hidratada mantém seu equilíbrio natural, o que favorece um acabamento mais duradouro. Após a limpeza, o ideal é usar produtos de textura leve com ativos como o ácido hialurônico, que ajudam a fortalecer a barreira cutânea.

A influenciadora de beleza Mirella Qualha afirma que a preparação da pele faz toda a diferença. "Aprendi que uma maquiagem bonita e duradoura depende muito mais dos pré-cuidados. Antes dos festivais, gosto de preparar bem a pele com a 'Loção Facial com Ácido Hialurônico de Cetaphil'", conta.

Não esqueça da proteção solar

O protetor solar continua sendo indispensável mesmo com o uso de maquiagem. "A maquiagem não substitui o protetor solar. Hoje existem fórmulas leves que funcionam muito bem sob a produção e ajudam a preservar a saúde da pele", reforça Gleyce Fortaleza.

Depois dos shows, a pele também precisa de atenção

Ao final do evento, remover completamente a maquiagem é tão importante quanto a preparação. Dormir com resíduos de produtos pode causar cravos, espinhas e aumentar a sensibilidade da pele.

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Por isso, mais do que investir em produtos de longa duração, preparar a pele corretamente é o que garante uma maquiagem mais bonita, confortável e resistente durante toda a programação dos festivais.